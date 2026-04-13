От «Папиных дочек» до мрачного триллера: главные новинки недели

С 13 по 17 апреля зрителей Оkko ждут новые дерзкие проекты и продолжения известных хитов. Стивен Грэм посадит на цепь и станет перевоспитывать трудного подростка. Юрий Чурсин продолжит режиссировать трагический спектакль. Анастасия Сиваева вернётся к Филиппу Бледному и возьмётся за воспитание четверых дочек. Эти и другие новинки доступны в сервисе по подписке СберПрайм.

13–15 апреля: «Постучись в мою дверь в Москве», 2-й сезон, новые серии

Сергей Градский и Саша снова вместе. Влюблённые преодолели много препятствий на пути к своему счастью: Сергей долго добивался расположения девушки после их расставания в первом сезоне, потерял память, забыл Сашу и встречался с другой. Саша тоже вышла замуж за другого, чтобы позлить Градского. А теперь на их пути встала новая проблема: бывшая девушка Сергея, Алина, утверждает, что беременна. Но правда ли это?

Ромком подойдёт всем поклонникам мелодрам со стремительно развивающимися сюжетными линиями. А также зрителям, которым нравился турецкий сериал «Постучись в мою дверь», по мотивам которого и снят проект.

13–15 апреля: «Папины дочки. Новые», 5-й сезон, новые серии

В новом сезоне популярного сериала произойдёт долгожданное событие: мама Даша, которая уехала из дома и оставила на попечение мужа Вениамина четырёх дочек, вернулась назад. Семья простила Дашу, хотя некоторым её членам сделать это было очень сложно. Теперь воспитывать дочек будут оба родителя. Удастся ли им найти общий язык с детьми?

Сериал является продолжением хита 2000-х «Папины дочки». Его будет интересно посмотреть тем, кому нравился предыдущий сериал, — в проекте снялись Анастасия Сиваева (Даша), Филипп Бледный (Веник), Мирослава Карпович, Лиза Арзамасова, Александр Олешко и другие знакомые персонажи. Сериал можно посмотреть всей семьёй и вдоволь посмеяться.

13–16 апреля: «Молодёжка. Новая смена», 2-й сезон, новые серии

Ещё один проект родом из 2010-х. Несмотря на усилия, хоккейная команда Студенческой лиги «Акулы Политеха» постоянно проигрывает и её хотят расформировать. Но чиновник Вадим Казанцев даёт ребятам последний шанс и нанимает бывшего профи Андрея Кисляка. Теперь тренеру предстоит сплотить аутсайдеров и заодно разобраться в собственной жизни.

Сериал понравится поклонникам мотивационных спортивных драм, историй о преодолении себя и командном духе, а также зрителям, которые любят смотреть, как неудачники становятся чемпионами.

14 апреля: «На цепи», премьера

Мрачный триллер со звездой «Переходного возраста» Стивеном Грэмом. Молодой хулиган Томми привык к жизни, полной порока и безнаказанности. После очередного загула он приходит в себя в подвале загородного дома с цепью на шее. Его похитители — странная семья, решившая радикально перевоспитать избалованного преступника с помощью изощрённых психологических игр.

Фильм оценят поклонники необычных психологических триллеров. Зрители, которым нравятся темы насилия и манипуляций на экране. А также тем, кто следит за творчеством Стивена Грэма.

15 апреля: «Лекарь 2: Наследие Авиценны», премьера

Действие во второй части драмы о талантливом враче происходит в XI веке. Овдовевший Роб Коул вместе с сыном возвращается в Англию. Не имея права практиковать в Лондоне, он тайно открывает лечебницу для бедняков за воротами города. Его дар быстро становится известен королю. Монарх приказывает Робу вылечить его дочь от тяжёлого психического расстройства, и врач оказывается втянут в опасные придворные интриги.

Фильм стоит посмотреть поклонникам исторических приключенческих драм и зрителям, которые следили за судьбой Роба Коула с первой части. Картина также понравится тем, кому близки атмосфера Средневековья и сюжеты о врачах, опередивших своё время.

16 апреля: «Чёрная графиня», 4-я серия

В Москве и Санкт-Петербурге талантливый режиссёр (Юрий Чурсин) ставит уникальный спектакль для одного зрителя. Постановка стирает грань между реальностью и вымыслом, попасть на неё мечтает каждый. Все представления собирают аншлаг. Но во время одного из спектаклей всё идёт не по плану: погибает актёр. Теперь труппа и зрители оказываются втянуты в череду трагических и пугающих событий.

Необычный проект понравится любителям мистических триллеров с детективной составляющей, где действие происходит в закрытых пространствах. Также его можно порекомендовать тем, кто ценит сюжеты-головоломки и острую сатиру на закулисье кино и театра.

17 апреля: «На льду», 7-я серия

Талантливая фигуристка Ксения возвращается в родной город спустя десять лет после гибели её партнёра по льду Алексея. Она устраивается детским тренером в ту же спортивную школу, где когда-то тренировалась, чтобы выяснить правду о трагедии. Погружаясь в мир жестокой конкуренции, родительских амбиций и тренерского давления, она понимает: здесь ничего не изменилось, а тайна прошлого до сих пор окутана мраком.

Сериал понравится тем, кто любит мрачные психологические драмы и интересуется негламурной изнанкой большого спорта. Также проект оценят поклонники детективных расследований с сильной и неоднозначной героиней в центре сюжета.

