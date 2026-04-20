Okko поделился тизерными материалами фэнтези-сериала «Малахит»

Проект рассчитан на семейную аудиторию и предлагает зрителям оригинальную концепцию, построенную на переосмыслении уральских легенд и сказаний.

© Okko

Онлайн-кинотеатр Okko, продюсерский центр Originals Production и студия NORM PRODUCTION представили первые тизерные материалы фэнтезийного сериала «Малахит». Действие в новом проекте разворачивается в деревне Красный Камень на Южном Урале.

© Okko

По сюжету трое семиклассников — Рома, Ася и Гордей — проводят летние каникулы, занимаясь обычными подростковыми делами. Однажды во время купания в затопленном медном карьере Рома находит магический самородок из малахита. Находка наделяет его невероятным даром: любые нарисованные парнем фигуры и предметы оживают. Но вместе с суперспособностью из глубин карьера вырывается на свободу древний дух по имени Чёрный Ворон. Он способен исполнить любое желание, но плата за это окажется непомерно высокой. Школьникам предстоит доказать, что искренние помыслы, душевная теплота и верная дружба способны дать отпор любому злу.

© Okko

За сценарий и креативный продакшн сериала для семейного просмотра отвечают Максим Вахитов и Юлия Галиченко. Режиссёрское кресло занял Александр Богуславский, операторскую работу курировал Андрей Лунинский, а художником по костюмам выступила Елена Петрунина. Продюсерами выступили Андрей Левин, Роман Новиков, Сергей Шишкин и Гавриил Гордеев, генеральным продюсером назначен Вячеслав Дусмухаметов.

© Okko

Детские роли в проекте исполнили Екатерина Темнова, Алексей Родионов и Сергей Чикин. Взрослый каст представлен такими именами, как Алексей Серебряков, Андрей Федорцов, Евгения Симонова, Константин Плотников, Агриппина Стеклова, Даниил Киселёв и Варвара Володина.

Когда сериал выйдет на экраны, пока не сообщается.

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.

Премьера фантастического сериала «Радар» состоится в Okko 24 апреля