Гармаш спасает зверей, а Иван-царевич — Василису: главные новинки недели

На этой неделе на Okko вновь выйдут яркие фильмы и сериалы на любой вкус. Зрители узнают, обретут ли гармонию герои новых «Папиных дочек» после возвращения мамы. Раскроет ли всю правду о гибели партнёра фигуристка Ксения в финале сериала «На льду». Сможет ли Гармаш в роли доктора Гафа спасти украденных из приюта зверей. А Иван-царевич — украденную тёмными силами возлюбленную Василису. Эти и другие новинки доступны в сервисе по подписке СберПрайм.

© Инфинити Контент

27–30 апреля: «Папины дочки. Новые», 5-й сезон, новые серии, финал

© START

Мама Даша, некогда покинувшая родной дом и оставившая мужа Вениамина одного с четырьмя дочерьми, вернулась назад. Теперь мама и папа вместе воспитывают непослушных девочек, у некоторых из которых обида на маму не до конца прошла. Сможет ли семья снова обрести счастье?

Проект наверняка заинтересует тех, кому нравился оригинальный сериал 2000-х «Папины дочки». В кадре вновь появились Анастасия Сиваева (Даша), Филипп Бледный (Веник), Мирослава Карпович, Лиза Арзамасова, Александр Олешко и другие полюбившиеся герои. Также сериал идеально подойдёт для семейного просмотра.

29 апреля: «Берлин'23», премьера

© Киностудия «Медведь»

Российский дипломат Вячеслав Васильев приезжает в Берлин по особому заданию. Вместе с опытным оперативником Сергеем Ненашевым героям предстоит раскрыть заговор западных спецслужб. Главная цель — помешать главе Минобороны ФРГ создать тайные отряды наёмников для войны против РФ.

Детективный сериал заинтересует поклонников шпионских триллеров и патриотических фильмов о войне. А также зрителей, которым нравятся истории о противостоянии спецслужб и работе под прикрытием.

30 апреля: «Чёрная графиня», 6-я серия

© «Легио Феликс»

Талантливый режиссёр в Москве и Петербурге создаёт спектакль для одного зрителя. Особенность постановки в том, что реальность и иллюзия в ней сливаются воедино. Билеты раскупают мгновенно. Но однажды во время очередного показа погибает актёр. Театральная труппа вместе со зрителями оказывается втянута в пугающую череду трагедий.

Необычный сериал можно порекомендовать любителям психологических триллеров и мистических детективов. Также его стоит посмотреть зрителям, которым нравятся проекты об искусстве, и поклонникам творчества Юрия Чурсина и Кирилла Кяро, сыгравших в проекте главные роли.

30 апреля: «Доктор Гаф», премьера

© Инфинити Контент

Доброе фэнтези, главную роль в котором исполнил Сергей Гармаш. По сюжету девочка Марина пытается спасти свою собаку Тайю, которая уже две недели ничего не ест и не пьёт. Марина сбегает из дома и встречает доктора Гафа — странного ветеринара, понимающего язык зверей. Он выхаживает Тайю, но в ту же ночь в приют Гафа врываются злодеи, которые забирают животных на опыты. Девочка и доктор объединяются, чтобы вернуть четвероногих друзей.

Комедия отлично подойдёт для семейного просмотра. Она понравится детям младшего и среднего школьного возраста, а также тем, кто любит истории о дружбе людей и животных в стиле «Доктора Дулиттла».

30 апреля: «Первая», премьера

© «Хэштэг Медиа», «Илья Муромец», «Амальгама»

Паша — типичный зумер, в жизни которого полно хлопот и движения, но совсем нет места настоящим чувствам. Вдобавок оставленный родителями в наследство клуб вместо доходов приносит одни убытки. Когда молодой человек внезапно встречает взбалмошную Алису, его жизнь переворачивается с ног на голову. Девушка заставляет Пашу взглянуть на мир другими глазами, и он буквально теряет голову.

Незатейливый фильм заинтересует прежде всего молодёжную аудиторию, поклонников лёгких романтических драмеди, а также тех, кому близка эстетика поколенческого кино о поиске себя.

1 мая: «Радар», 4-я серия

© Originals Productionж; MEM Cinema Production

Действие в фантастическом сериале происходит в 1988 году, в небольшом советском городке, который находится рядом с мощным радаром системы противоракетной обороны. Шестиклассники Лёха, Толя и Сёма идут в лес искать упавший метеорит. Лёха пропадает, а после его возвращения местные взрослые жители начинают вести себя странно: родители бросают своих детей, говорят загадками. Ребята уверены: это диверсанты, охотящиеся за радаром. Но настоящая угроза страшнее, чем они могли себе представить.

Фантастический фильм привлечёт всех поклонников мистических проектов про инопланетян, а также зрителей, ностальгирующих по советскому периоду, и тех, кто любит истории о дружбе, тайнах и столкновении с неизведанным.

1 мая: «На льду», финал

© Russian Code; General Creation

Психологическая драма о жестоком мире спорта подходит к концу. Вернувшаяся в родной город фигуристка Ксения почти докопалась до истины и выяснила, кто десять лет назад стал причиной гибели её партнёра по льду Алексея. В процессе расследования девушке раскрываются другие тайны, происходящие в спортивной школе, где тренеры плетут интриги, а родители не слышат собственных детей в погоне за медалями.

Сериал придётся по вкусу поклонникам мрачных психологических драм и тем, кому интересна неприглядная изнанка большого спорта. Проект также оценят любители детективных расследований с сильной и неоднозначной героиней в центре повествования.

1 мая: «Царевна-лягушка 2», премьера

© Наше Кино Продакшн

Продолжение сказки про Ивана-царевича и Василису. После нелёгкой борьбы с Кощеем в первой части Иван Царевич и Василиса готовятся к свадьбе. Но прямо во время церемонии древнее зло похищает невесту. Герой вместе с сестрой Варей и верными друзьями отправляется в волшебное Тмутараканское царство, чтобы спасти любимую. Их ждут опасные испытания и проверка любви на прочность.

Фильм можно посмотреть всей семьёй на длинных выходных. Яркая картинка и динамичный сюжет привлекут детей младшего и среднего школьного возраста. Также картину оценят поклонники современных переосмыслений русских сказок.

Как всё это посмотреть

Все премьеры и тысячи других фильмов, сериалов и мультфильмов в Okko доступны по подписке СберПрайм. Подключив её, вы получите набор преимуществ Сбербанка:

бесплатные платежи и переводы до 500 000 рублей в месяц клиентам Сбера;

бесплатные пуши и СМС о тратах, начислениях и остатке по счетам и картам;

повышенные ставки по вкладам и накопительным счетам в Сбере;

5 категорий кешбэка на выбор и до 20% бонусами в любимых сервисах;

кешбэк за доставку продуктов и поездки на каршеринге;

скидки на поездки на электросамокатах;

скидки на отели, медицину и транспорт;

выгодную мобильную связь;

музыку без рекламы в стриминге Звук.

Первые 30 дней — всего за 1 рубль. Подробнее о подписке и подключении — на сайте банка.

«Папины дочки. Новые» (12+), «Доктор Гаф» (12+), «Берлин'23» (18+), «Первая» (16+), «Чёрная графиня» (18+), «Царевна-лягушка 2» (12+), «Радар» (16+), «На льду» (18+).

Обзор киноновинок апреля для всей семьи: премьеры, которые понравятся взрослым и детям