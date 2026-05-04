«Берлин’23»: чем удивит сериал о работе российского дипломата

В онлайн кинотеатре Okko состоится премьера многосерийного детектива «Берлин’23». Шоу станет продолжением проекта «Варшава’21» о российском дипломате, который предотвращает международные конфликты. К своим ролям вернулись Дмитрий Миллер и Дмитрий Куличков. Автор «Рамблера» рассказывает, чего ждать от нового сезона шпионского детектива.

О чём сюжет

События сезона стартуют спустя два года после финала «Варшавы’21». Предотвратив международный конфликт в столице Польши, опытный кризис-менеджер Вячеслав Васильев (Дмитрий Миллер) вернулся в Россию. Но почивать на лаврах долго не приходится. В Берлине воцарилась неспокойная обстановка. Российских дипломатов выслали из страны. Им на смену в Германию и прибывает Васильев в надежде предотвратить очередной политический скандал. По данным разведки, часть немецкого правительства замышляет заговор против России. Задача опытного дипломата — предотвратить эскалацию конфликта между двумя державами. Помогать ему в этом будет оперативник спецслужб Сергей Ненашев (Дмитрий Куличков), с которым Васильев познакомился в Польше два года назад.

Параллельно Вячеславу предстоит выяснять отношения с дочкой Викой (Полина Бах). Девушка скучает по вечно отсутствующему родителю. Поэтому новость об очередной командировке отца её не обрадовала. Вопреки запретам она сбегает вместе со старшими товарищами в Карелию. Васильеву предстоит проявить навыки дипломатии не только в переговорах с политиками других стран, но и в беседе с бунтующим подростком.

Кто работал над сериалом

В 2024 году состоялась премьера «Варшавы’21». Автором идеи выступил Виктор Согомонян, ранее приложивший руку к сериалу «Посольство» — ещё одной политической драме о буднях российских дипломатов. Режиссёром «Варшавы’21» стал Феликс Герчиков. Спустя два года вышло полноценное продолжение популярного шоу. Согомонян вновь выступил не только шоураннером, но и одним из продюсеров. Герчикова в режиссёрском кресле сменил Всеволод Аравин — опытный ТВ-ремесленник, работавший над сериалом «След». Сценарий продолжения написал Михаил Волобуев, с которым Согомонян вместе работал и над «Посольством», и над «Варшавой’21».

Плюсы и минусы сериала

Визуально и идейно «Берлин’23» предстаёт классическим телевизионным сериалом, выходящим в прайм-тайм на одном из федеральных каналов. Работавший над «Следом» Аравин, кажется, навсегда усвоил важнейший урок телевизионной драматургии — не давать зрителям заскучать. Действие шоу то и дело переносится из Санкт-Петербурга в Берлин, затем в Вашингтон и обратно. Новые персонажи появляются с периодичностью в несколько минут и так же стремительно пропадают. Запомнить всех действующих лиц первых эпизодов сложно. Вот американский сенатор угодил в больницу. Вот независимая журналистка берёт интервью у Васильева. А вот уже и сам российский дипломат встречается с любовницей, с которой не виделся четыре года — со времён операции в Париже.

Плотность действия точно не позволит заскучать, но упомянутые сцены отказываются складываться в общую историю. Пока Васильев разбирается в личной жизни, выясняет отношения с дочкой, встречается со старыми друзьями и пытается предотвратить международный скандал, вокруг происходят теракты, а на Ненашева едва не совершается покушение. Если и пытаться разглядеть в шоу социально важный комментарий, то за шпионской конструкцией можно обнаружить размышления о взаимоотношениях отцов и детей. Вячеслав, кажется, владеет всеми языками мира, но построить внятную коммуникацию с дочкой оказывается невыполнимой задачей даже для опытного дипломата.

Стоит ли смотреть

Согомонян, не изменяя себе, вновь снял классическое телевизионное шоу. «Берлин’23» наверняка придётся по вкусу поклонникам «Варшавы’21». Создатели решили не ломать работающий механизм и просто повторили уже зарекомендовавшую себя формулу. Вячеславу Васильеву вновь предстоит тушить геополитический пожар, но теперь в Берлине, а не в Варшаве.

