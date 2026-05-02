«Метод 3» удалили из онлайн-кинотеатров: как создавался сериал

28 апреля стало известно, что онлайн-кинотеатры «Кинопоиск» и «Иви» удалили сериал «Метод 3» по требованию Роскомнадзора. Об этом в своём Telegram-канале сообщил продюсер проекта Владимир Маслов. Он пояснил, что в сериале усмотрели «материалы, дискредитирующие традиционные российские духовно-нравственные ценности». Первый сезон проекта получил высокие зрительские оценки, права на его трансляцию за рубежом купил Netflix. Второй сезон многие сочли ненужным, в то время как «Метод 3» критики оценили крайне противоречиво.

© Продюсерский центр «Среда»

Сюжет

Первый сезон шоу стартовал 18 октября 2015 года на Первом канале. Юная выпускница юридической академии Есения Стеклова идёт в помощницы к майору Родиону Меглину. Меглин — гений сыска, поскольку умеет мыслить как преступник, но у него тяжёлый характер: например, он устраивает эксперименты с участием своей подопечной и порой грубо обращается с ней. Вместе они раскрывают запутанные дела, где каждый убийца — отдельная психологическая загадка. Параллельно Есения расследует обстоятельства смерти своей матери.

Второй сезон вышел 8 ноября 2020 года. Есения пытается жить обычной жизнью с мужем и дочерью. Но когда в городе появляется маньяк, она возвращается к работе. К расследованию привлекают и Меглина: долгое время его считали мёртвым, но он выжил, хотя его психика серьёзно пострадала. Родиона держат в лечебнице, а на задания выпускают в наручниках. Теперь Есении приходится не только ловить убийц на пару с бывшим наставником, но и возиться с ним — порой в ущерб собственной семье. Поиск очередного преступника оборачивается для обоих неожиданными последствиями.

Третий сезон стартовал 20 ноября 2025 года. По сюжету Меглин официально числится мёртвым. Но главный герой жив и создаёт спецотряд из пойманных маньяков. Теперь бывшие убийцы под его руководством ловят себе подобных. В команде — художница, рисующая на телах жертв, солдат с посттравматическим стрессовым расстройством и нарцисс-психопат. Однажды к ним присоединяется девушка Лера, склонная к агрессии и привлёкшая к себе пристальное внимание нескольких мужчин в отряде. Есения в этом сезоне фигурирует только в воспоминаниях Родиона: с ней связано трагическое событие, в результате которого малолетняя дочь женщины Вера оказалась в психиатрической лечебнице.

Страна производства

Россия

Хронометраж

В первых двух сезонах по 16 серий. В третьем — 8 серий. Длина каждой серии — около 50–60 минут.

Создатели сериала

Над сценариями первых двух сезонов работал Олег Маловичко («Трасса», «Аутсорс»). Идея второго сезона родилась не сразу. Изначально историю считали завершённой. В интервью «Кинопоиску» сценарист рассказывал, что один из продюсеров проекта Александр Цекало «стал продавливать тему второго сезона», Маловичко «довольно долго отнекивался», но Цекало взял его «на слабо». Над сценарием «Метода 3» работал Александр Матвеев («Игры», «Улица Шекспира»).

Режиссёром первого и третьего сезонов стал Юрий Быков, известный по фильмам «Майор» и «Дурак». Второй сезон доверили Александру Войтинскому, снявшему комедию «Ёлки» и фантастически-приключенческий фильм «Чёрная Молния».

Как писало интернет-СМИ «КиноТВ», Быков долго отказывался возвращаться к этому проекту. Шоураннер Максим Полинский в беседе с «КиноТВ» рассказывал, что вместе с автором сценария Александром Матвеевым придумал новую концепцию сериала, подобрал референсы маньяков и их истории, а затем показал это Быкову. После трёх часов уговоров режиссёр согласился.

Над саундтреком ко всем сезонам работал композитор Райан Оттер. Его трек Method Titles стал визитной карточкой шоу.

Актёрский состав

Главную мужскую роль во всех трёх сезонах исполнил Константин Хабенский. Главную женскую роль — Есению Стеклову — в первых двух сезонах играла Паулина Андреева.

В третьем сезоне ведущая женская роль — студентка Лера по прозвищу Бабочка — досталась Анне Савранской. Также к актёрскому составу присоединились Никита Кологривый (Зверь), Лев Зулькарнаев (Кода), Егор Кенжаметов (Связист), Эльдар Калимулин (Сталкер), Анна Банщикова (Ангел), Снежана Самохина (Фрида), Игорь Черневич (Бобёр) и Денис Бургазлиев (Джин).

Интересные факты о съёмках

У многих преступников из «Метода» есть реальные прототипы — советские и российские серийные убийцы, отмечало издание «Киноафиша.info». Например, прообразом убийцы из восьмой серии первого сезона стал таксист Дмитрий Лебедь, убивший пятерых девушек. Он был пойман в 2017 году и получил пожизненный срок. Образ преступника из девятой серии первого сезона списан с врача Василия Кулика, который убивал девочек и пожилых женщин из ненависти к матери. Он был расстрелян в 1989 году.

Первый сезон сериала снимался в Нижнем Новгороде и частично в Москве.

Съёмки третьего сезона прошли в четырёх городах России: Санкт-Петербурге, Москве, Выборге и Ярославле. Основной локацией стал Санкт-Петербург. Именно здесь находилась новая штаб-квартира Меглина. Её снимали в историческом особняке барона Штиглица на Английской набережной.

Особняк Штиглица в Петербурге оказался не просто красивой площадкой. Выяснилось, что он исторически принадлежал предкам сыгравшей Ангела актрисы Анны Банщиковой, писала «Российская газета». Тётя исполнительницы Дарья Штиглиц — прямой потомок барона.

По сюжету Лера активно занимается бегом и хорошо владеет выкидным ножом. Сыгравшая эту героиню Анна Савранская не умела обращаться с ножом и терпеть не могла бег. На съёмках ей пришлось освоить выкидной нож под руководством каскадёров.

Рейтинг

Зрители «Кинопоиска» оценили первый и второй сезоны на 8,4 балла из 10 (на основе 1,1 миллиона оценок). «Метод 3» получил оценку 7,5 балла из 10 (на основе 565 тысяч оценок). На международной платформе IMDb общий рейтинг всех трёх сезонов сериала составляет 7,2 балла из 10 (на основе 3,8 тысячи оценок).

Критика

Первый сезон получил смешанные отзывы критиков. Например, Евгений Ухов из Film.ru назвал шоу спорным зрелищем. По мнению критика, сериал слаб как детектив, где улики возникают из ниоткуда. Но автор похвалил актёрские работы и режиссуру, заметив, что это не просто копия западных шоу, а самобытное произведение. Автор «Афиши Daily» Наиля Голдман назвала первый «Метод» «свежим и необычным» для Первого канала, отметив, что «смотреть на это всё интересно, моментами — даже немного страшно благодаря напряжённому монтажу в сценах погонь и убийств». В то же время критик написала, что сериал смотрится как нарочито сконструированный, в угоду чему опускаются детали и выхолащиваются характеры.

В рецензии на второй сезон автор «Газеты.ru» Павел Воронков отметил: неясно, зачем нужно было это продолжение. По его мнению, актёрские работы Хабенского и Андреевой оказались слабыми, а новым сериям не хватило режиссёрского почерка.

«Метод 3» получил противоречивые отзывы критиков. Автор медиа Okko Тимур Алиев отметил, что некогда культовый детектив превратился в кинокомикс: одни убийцы ловят других, но на этом фоне исчезают камерность и психологическая глубина. В то же время он похвалил третий сезон за динамику и выразительный визуал.

Максим Ершов в рецензии для Film.ru счёл, что с каждым новым сезоном проект кажется всё более устаревшим и что правильнее всего «Метод 3» воспринимать «как кино категории B, в котором чрезмерно всё». Павел Воронков из «Газеты.ru», отметил, что шоу отказалось от «бледного цветокора» и взорвалось «буйством красок», вернуло на экраны «по-настоящему пёстрых фриков», стало более ускоренным и сконцентрированным благодаря сокращённому хронометражу. «В третьем сезоне “Метод” будто бы стал тем сериалом, которым по-хорошему должен был стать с самого начала: лютым комиксом, где зашкаливающая эстетизация сталкивается со страшной действительностью», — счёл автор.

Награды

Первый сезон «Метода» получил ряд наград, включая премии ТЭФИ в номинациях «Лучший актёр телевизионного фильма/сериала» (Константин Хабенский) и «Телевизионный фильм/сериал», и премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения в категориях «Лучшая работа режиссёра монтажа», «Лучшая работа звукорежиссёра» и «Лучший актёр телевизионного фильма/сериала» (Константин Хабенский).

Кому понравится

Сериал будет интересен тем, кто ценит мрачную эстетику, психологические триллеры и харизматичных антигероев. Он подойдёт поклонникам «Настоящего детектива» или «Декстера», но с поправкой на российский колорит. «Метод 3», вероятно, найдёт свою аудиторию среди зрителей, которым интересен ансамбль эксцентричных злодеев в исполнении популярных молодых актёров, однако поклонники классического детективного дуэта Меглина и Есении могут быть разочарованы сменой курса.

