Финал «Папиных дочек» и сериал про инопланетян: главные киноновинки недели

На этой неделе зрителей Okko снова ждут горячие хиты на любой вкус. Среди них драмеди «Берлинский герой», который стал фильмом закрытия Московского международного кинофестиваля, фэнтези про побывавшую в космосе собаку Лиду и финал новых «Папиных дочек».

5 мая: «Берлинский герой», премьера (18+)

Михаэль держит убыточный видеопрокат в Берлине. Накануне 30-летия падения Берлинской стены к мужчине приходит амбициозный журналист и сообщает, что, согласно его данным, 35 лет назад Михаэль организовал самый массовый побег из ГДР. Мужчина понимает, что это неверная информация, но не спешит в этом признаться, ведь за «сенсацию» ему платят хорошие деньги. В мгновение ока он превращается в общенационального героя. Но какова будет цена обмана?

Картина станет настоящей находкой для тех, кто обожает трагикомедии с исторической составляющей. Фильм наверняка затронет зрителей, которым небезразличны сложные отношения Восточной и Западной Германии, и всех, кто любит истории о мгновенном успехе обычных людей.

6 мая: «Берлин'23», 4-я серия (18+)

По особому поручению в Берлин прибывает российский дипломат Вячеслав Васильев. В паре с опытным оперативником Сергеем Ненашевым ему предстоит сорвать планы главы Минобороны ФРГ, который намерен сформировать нелегальные отряды наёмников для ведения боевых действий против России.

Детективный сериал наверняка придётся по душе фанатам шпионских триллеров и патриотических картин о противоборстве с внешними угрозами.

6–7 мая: «Папины дочки. Новые», 5-й сезон, новые серии, финал (12+)

В новых сериях комедийного сериала про четверых непослушных девочек и их папу зрителей ждёт неожиданный поворот. Оставившая их пару лет назад мама Даша (Анастасия Сиваева) возвращается в семью. Она старается наладить отношения с мужем Вениамином (Филипп Бледный) и дочерьми. В финале зрители узнают, получилось ли у мамы вернуть доверие семьи.

Сериал хорошо подойдёт для семейного просмотра. Дети будут с интересом наблюдать за приключениями уже полюбившихся персонажей, а взрослые посмотрят, как сейчас живут Даша, Женя, Галина Сергеевна, Маша и Пуговка из оригинального сериала 2000-х «Папины дочки».

7 мая: «Чёрная графиня», 7-я серия (18+)

В Москве и Петербурге талантливый режиссёр ставит спектакль для одного-единственного зрителя. Главная фишка — граница между реальностью и вымыслом в постановке полностью исчезает. Во время очередного сеанса случается трагедия: во время спектакля погибает актёр. И труппа со зрителем теперь втянула в пугающий водоворот событий, и непонятно, получится ли выйти из него живыми.

Необычный сериал стоит рекомендовать зрителям, которые любят мистические триллеры и необычные психологические детективы. А поклонники Юрия Чурсина и Кирилла Кяро, которые исполнили в картине главные роли, оценят новые грани их таланта.

7 мая: «Космическая собака Лида», премьера (16+)

Семикласснику Игорю, который живёт с мамой и отчимом, от отца-космонавта достаётся удивительный питомец — побывавшая в космосе собака Лида. Однажды парень решает сбежать из дома и встречает себя из будущего. Взрослый Игорь рассказывает подростку, что их отца убьёт взрыв ракеты на старте через трое суток. И эта трагедия разрушит его жизнь. Два Игоря и отважная Лида мчатся на Байконур, чтобы предотвратить катастрофу, спасти родителя и переписать будущее.

Фантастическая картина станет отличным выбором для семейного просмотра. Она точно придётся по душе тем, кто любит российскую фантастику с путешествиями во времени, а также зрителям, которых трогают искренние истории об отважных домашних питомцах.

8 мая: «Радар», 5-я серия

1988 год, советский городок у мощного радара противоракетной обороны. Шестиклассники Лёха, Толя и Сёма идут в лес за упавшим метеоритом. Лёха исчезает, а когда возвращается, местные взрослые начинают сходить с ума: бросают детей, говорят загадками. Ребята подозревают диверсантов, охотящихся за радаром. Но истинная угроза куда страшнее — она пришла не с Земли.

Фантастический фильм привлечёт поклонников мистических проектов о пришельцах, зрителей, ностальгирующих по эпохе СССР, и всех, кто любит истории о дружбе, тайнах и столкновении с неизведанным.

