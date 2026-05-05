ТНТ и Okko объявили о начале съёмок сериала «Губернатор» с Гошей Куценко

Производством нового комедийного проекта занимается компания Norm Production, а креативными продюсерами стали Антон Косьмин, Марат Дулатов и Сергей Кинстлер.

© Okko

В Москве и области стартуют съёмки комедийного сериала «Губернатор» для ТНТ, сообщается в пресс-релизе сримингового сервиса Okko. Главную роль — коррумпированного политика и его двойника — исполнит Гоша Куценко. В проекте также задействованы Ольга Медынич, Наташа Бардо, Анна Глаубэ, Никита Тарасов и Павел Ворожцов. Режиссёром выступил Алексей Зотов («Пожить как люди», «Детективное агентство Мухича»).

По сюжету губернатор Илья Архипов (Куценко) находит двойника — электрика Вадика, чтобы тот подменил его на несколько дней, пока сам чиновник тайно улетит за границу. Но по пути в аэропорт Архипов попадает в аварию, теряет память и оказывается у Оли (Медынич) — женщины, чей дом он недавно приказал снести. Оля, желая мести, убеждает его, что он её муж Коля, и заставляет заниматься тяжёлым хозяйством в деревне. Тем временем жена губернатора Лера (Бардо) раскрывает обман, но заставляет Вадика продолжать имитацию, чтобы не потерять статус. Пока Коля в деревне перевоспитывается и влюбляется в Олю, Вадик неожиданно становится «народным» губернатором благодаря своей искренности.

© Okko

Креативные продюсеры и авторы сценария Антон Косьмин, Марат Дулатов, Сергей Кинстлер, чьи слова приводятся в пресс-релизе, признались, что им было интересно поменять местами губернатора и простого заводчанина. По их словам, получилась история об искушении и исправлении, потере памяти и обретении нового опыта, а также о любви.

Режиссёр Алексей Зотов подчеркнул, что его зацепило именно любовная линия: каждый герой руководствуется любовью — к другому, к себе или к деньгам. Он выразил надежду, что зрители не только посмеются, но и заметят скрытые смыслы.

© Okko

Гоша Куценко, в свою очередь, назвал сценарий современным, с чудесным чередованием жанров — от лирической мелодрамы до острой сатиры. Актёр, его слова также приводятся в пресс-релизе, отметил душу и юмор в диалогах, а также похвалил каст. Наташа Бардо рассказала, что ей нравится говорить в комедийной форме на простые темы: страх потери, желание удержать привычное и любовь.

Когда сериал выйдет на экраны, в релизе не уточняется.

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.

Okko приступил к съёмкам комедийного сериала «Отдел резонансных дел»