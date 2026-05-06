Новый сериал является совместным проектом стримингового сервиса Okko, компаний Norm Production и Originals Production.

© Okko

В Карелии стартовали съёмки детективного триллера «Община». Сценаристом и креативным продюсером выступил Максим Вахитов (он работал над сериалами ТНТ). Режиссёр — Динар Гарипов («Территория», «Камбэк»). Продюсерами стали Андрей Левин, Роман Новиков, Ольга Олимпиева, Сергей Шишкин, Гавриил Гордеев; генеральный продюсер — Вячеслав Дусмухаметов.

Главные роли исполняют Александр Ильин младший и Дарья Савельева. В актёрском ансамбле также заняты Евгений Харитонов, Алексей Серебряков, Сергей Шакуров, Эльдар Калимулин, Евгения Дмитриева, Данил Стеклов, Геннадий Смирнов, Анатолий Кот, Александр Доронин, Артур Харитоненко, Олег Рязанцев, Юлия Франц и Валерия Репина.

© Okko

Сюжет разворачивается в вымышленном городе Северогорске. Следователь Рогачёв (Ильин младший) собрался в отпуск, но вынужден расследовать массовую гибель членов таёжной секты вместе с прибывшей из области Алиной Самариной (Савельева). История идёт в двух временных пластах, показывая корни общины и природу зла, передающегося через поколения. Визуально проект держится на контрасте суровой тайги, белых ночей и депрессивной эстетики промгородов.

Максим Вахитов, чьи слова приводятся в пресс-релизе Okko, назвал «Общину» историей о том, как люди обращаются со своей болью: одни её глушат, другие выстраивают вокруг неё системы убеждений, а детектив служит лишь оболочкой. По словам Динара Гарипова, формально сериал является мистическим триллером, хотя на первый план здесь выходит история о внутренних демонах, выборе между злом и справедливостью, а также о сложных живых отношениях.

© Okko

Александр Ильин младший, чьи слова также приводятся в пресс-релизе, отметил, что его герой надломлен внутренними травмами, а расследование для него — либо шанс на исцеление, либо окончательный крах.

Когда сериал выйдет на экраны, пока не сообщается.

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.

ТНТ и Okko объявили о начале съёмок сериала «Губернатор» с Гошей Куценко