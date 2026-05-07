Юбилей Бортко и второй сезон «Гарри Поттера»: что обсуждали 7 мая

Режиссёру Владимиру Бортко исполнилось 80 лет

7 мая известному советскому и российскому режиссёру Владимир Бортко исполнилось 80 лет. За свою пятидесятилетнюю карьеру мастер снял десятки фильмов, среди самых знаковых: комедии «Блондинка за углом» (1984) и «Собачье сердце» (1988), сериалы «Бандитский Петербург» (2000), «Идиот» (2003) и «Мастер и Маргарита» (2005), а также драма «Тарас Бульба» (2009).

Вышел финальный трейлер третьего мультфильма про Миньонов

Компания Universal Pictures выпустила финальный трейлер мультипликационного фильма «Миньоны и монстры». Картина станет уже третьей частью франшизы о забавных жёлтых существах. В мировой прокат мультфильм выйдет 1 июля этого года, в России премьера запланирована на 19 ноября.

Скарлетт Йоханссон снимется в новом фильме от режиссёра «Солнцестояния»

Одна из ведущих голливудских актрис Скарлетт Йоханссон утверждена на главную роль в предстоящей картине Ари Астера («Реинкарнация», «Солнцестояние») под рабочим названием «Козёл отпущения» («Scapegoat»), сообщает издание Deadline. Производством займётся студия A24, другие подробности пока не раскрываются.

Стала известна дата выхода третьего сезона сериала «Медведь»

Премьера заключительного сезона сериала о команде, управляющей рестораном высокой кухни, «Медведь» состоится 25 июня на стриминговом сервисе Hulu, собщает издание Deadline. Все восемь эпизодов станут доступны в один день. К своим ролям вернутся Джереми Аллен Уайт, Айо Эдебири и Эбон Мосс-Бахрах.

HBO одобрил съёмки второго сезона сериала «Гарри Поттер»

Канал HBO одобрил производство второго сезона сериала о Гарри Поттере, пишет издание Deadline. Съёмки стартуют осенью, авторы станут экранизировать вторую часть серии «Гарри Поттер и Тайная комната». Первый сезон по «Философскому камню» появится на HBO и HBO Max к Рождеству.

