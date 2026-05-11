Финал «Чёрной графини» и боевик с Миллой Йовович: главные киноновинки недели

Очередные горячие новинки ждут зрителей стримингового сервиса Okko с 13 по 16 мая. Милла Йовович будет сражаться со злодеями, укравшими её дочь, в фильме «Мститель». Дмитрий Миллер и Дмитрий Куличков продолжат разоблачать заговор немецкого министерства обороны в детективе «Берлин». А Юрий Чурсин и Кирилл Кяро завершат захватывающий спектакль «Чёрная графиня».

13 мая: «Берлин'23», 5-я серия (18+)

Действие в захватывающем политическом детективе Всеволода Аравина развиваются всё стремительнее. Российский дипломат Вячеслав Васильев вместе с опытным агентом Сергеем Ненашевым в Берлине выполняют задание особой секретности. Немецкий министр обороны намеревается собрать незаконные формирования наёмников для военных действий против России. И только Васильев и Ненашев могут его остановить.

Главные роли в картине сыграли Дмитрий Миллер и Дмитрий Куличков. Динамичный шпионский детектив наверняка заинтересует поклонников патриотических лент о раскрытии заговоров врагов.

13 мая и 15 мая: «Оливка, Игорёк и Рекс», премьера (6+)

Действие разворачивается в советской деревне 1980-х. Любознательную девочку Олю, которую домашние называют Оливкой, повсюду сопровождает преданный пёс Рекс. Героиня обожает книги, ладит с животными, а влюблённый в неё соседский мальчишка Игорёк участвует во всех её затеях. Но жизнь меняется, когда родители перевозят Олю в город. За воспитание девочки берётся строгая соседка Матильда, пытаясь привить ей дисциплину и любовь к искусству.

Добрую и весёлую картину о приключениях советских детей хорошо будет посмотреть всей семьёй. Сериал понравится зрителям, выросшим в СССР и скучающим по тому времени. А также тем, кто любит трогательные сюжеты о детской дружбе, верности и вере в чудеса.

13 мая: «Взлом на миллион», премьера (18+)

Талантливый хакер Коул совершает дерзкие ограбления компаний, взламывая серверы удалённо из собственной машины. Однажды криминальный босс Оскар заставляет парня украсть огромную сумму со счёта богатой наследницы Сары. Коул совершает ограбление, но позже выясняет, что деньги не принадлежали девушке и теперь её жизни грозит опасность. Коул решает вернуть средства и оказывается в эпицентре смертельно опасной игры.

Динамичный кибертриллер придётся по душе поклонникам фильмов о хакерах, любителям остросюжетных боевиков с элементами нуара. А также зрителям, которые ценят истории о «благородных преступниках», вынужденных идти против своих принципов.

14 мая: «Чёрная графиня», финал (18+)

Один из главных сериалов сезона с Юрием Чурсиным и Кириллом Кяро подходит к концу. Одна из нашумевших постановок талантливого режиссёра, который ставил уникальные спектакли для одного зрителя в Москве и Санкт-Петербурге, провалилась: во время очередного перформанса погиб актёр. Зритель и труппа оказались втянуты в череду пугающих событий, не понимая, где реальность, а где вымысел. Удастся ли им остаться в живых?

Сериал обязательно стоит посмотреть поклонникам мрачных психологических триллеров с запутанным сюжетом. А также людям, которые ценят в фильмах неожиданные сюжетные повороты и напряжённую атмосферу.

14 мая: «Мститель», премьера (18+)

Остросюжетный боевик с Миллой Йовович в главной роли. По сюжету бывшая военнослужащая армии США Никки возвращается домой к дочери Хлое. Она мечтает о спокойной жизни, но после череды непредвиденных событий вдруг приходит в себя на заброшенном заводе в плену у бандитов. Женщина узнаёт, что её дочь похитили торговцы людьми. Вырвавшись из заточения, героиня бросается на поиски ребёнка.

Фильм понравится поклонникам динамичных боевиков без лишних сюжетных отступлений. Также его могут смотреть зрители, которые любят истории о сильных героинях, готовых на всё ради семьи. И поклонники Миллы Йовович в этом амплуа.

15 мая: «Неаполь — Нью-Йорк», премьера (18+)

Действие в драме происходит в послевоенной Италии. Девочка-сирота Селестина мечтает вырваться из нищеты. Её друг Кармине знакомится с поваром американского лайнера, и дети решают тайком доплыть до Нью-Йорка, где живёт сестра девочки. Их ждут опасности, открытия и новые испытания на пути к счастливой жизни.

Трогательная история придётся по душе поклонникам драматических сюжетов о потерях, дружбе и надежде. И фильмов о приключениях через континенты.

16 мая: «Радар», 6-я серия (16+)

Действие в фантастическом триллере происходит в конце 1980-х в советском городе у мощного радара ПРО. Шестиклассники Лёха, Толя и Сёма идут в лес за упавшим метеоритом. Лёха исчезает, а когда возвращается, местные взрослые начинают вести себя странно, как будто в них вселилось нечто. Ребята подозревают диверсантов, охотящихся за радаром, но истинная угроза куда страшнее.

Лента заинтересует поклонников мистических проектов о пришельцах. И тех, кто любит истории о тайнах и столкновении с неизведанным.

