Финал Лиги чемпионов покажут на «Прайм Стадиване» Okko

30 мая онлайн-кинотеатр Okko устроит на московской волейбольной арене «Динамо» мероприятие «Прайм Стадиван» — специальный показ финала Лиги чемпионов на большом экране. Болельщики, звёзды спорта и шоу-бизнеса соберутся вместе, чтобы насладиться главным футбольным вечером сезона.

«Прайм Стадиван» — это по-домашнему уютная площадка, напоминающая фан-зону футбольного стадиона. Здесь можно будет посмотреть решающий матч европейского клубного сезона и ощутить атмосферу спортивного праздника. Гости площадки получат шанс увидеть и обсудить ключевые события матча «Арсенал» — «ПСЖ» на большом экране вместе со знаменитыми спортсменами и звёздами шоу-бизнеса, комментаторами и представителями спортивной редакции Okko.

Комментировать игру на «Прайм Стадиване» будут Павел Чепурин и Денис Алхазов. В самом Okko трансляция выйдет с пятью аудиовариантами: традиционный репортаж Дениса Казанского и Лионеля Абба, две альтернативные версии в поддержку каждой из команд, дорожка с тифлокомментарием и канал с интершумом.

Также организаторы подготовили для гостей особую программу от партнёров Okko с интерактивными зонами и розыгрышами призов. Например, в интерактивной фотозоне от «СберПрайм» посетители смогут создать персональное видеопоздравление с любым футболистом из финальной игры и сохранить сувенир на память. Нейросеть обработает ролик — добавит футбольную символику с логотипом «СберПрайм» и соединит на кадре болельщика с его любимым игроком. Также в этой зоне установят автомат-хватайку.

В локации SberBox Max гости получат шанс проверить свои навыки в серии пенальти и попытаться забить роботу-вратарю. Те, кто сумеет поразить ворота, получат в награду интеллектуальный медиацентр SberBox Max из лимитированной футбольной серии. К призу прилагаются полугодовая подписка на Okko за 1 рубль, улучшение картинки с помощью ИИ, более 100 бесплатных ТВ-каналов, доступ в интернет и другие возможности.

Участников мероприятия ждут напитки и чипсы от «Самоката». В фирменной зоне всем желающим раздадут жетоны на образцы продукции из вендингового аппарата. А забившие мяч в мини-футбольном испытании «Ловкий гол» получат лимитированный брендированный значок.

В игровой зоне спортивного портала «Чемпионат» любители футбола смогут сразиться на PlayStation 5 в EA Sports FC 26, сделать фото официального мяча и футболок команд-финалистов, а также подискутировать о предстоящей игре.

Отдельным блоком программы станут различные активности на арене. Среди них — лотерея «Счастливое место»: обладатели «удачных» билетов получат ценные подарки от организаторов праздника.

Бесплатные билеты на «Прайм Стадиван» доступны только подписчикам «СберПрайм». Для оформления билета нужно пройти несложную авторизацию и регистрацию на портале «Афиши» через Сбер ID. Новым пользователям первый месяц подписки «СберПрайм» обойдётся в 1 рубль. Количество билетов ограничено.

Прямая трансляция финала Лиги чемпионов состоится 30 мая в 19:00 только в Okko. Также зрители онлайн-трансляции увидят предматчевую студию, где эксперты спортивной редакции обсудят решающую встречу. Поединок «Арсенала» и «ПСЖ» станет уже вторым финалом Лиги чемпионов, который Okko покажет эксклюзивно.

