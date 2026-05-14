«Дерзость»: разбираем новый сериал о предпринимателях из Кремниевой долины

В онлайн-кинотеатре Okko по подпискам AMEDIATEKA и «Премиум» можно посомтреть комедийный триллер «Дерзость» о жизни обитателей Кремниевой долины. В центре сюжета — амбициозный IT-предприниматель Дункан Парк, который путём махинаций пытается сначала поднять акции собственной компании, а после выгодно её продать. Автор «Рамблера» рассказывает, какими получились первые эпизоды шоу.

© AMC Studios

О чём сюжет

Дункан Парк (Билли Магнуссен) — генеральный директор IT-компании «Гиперкнозис», которая переживает далеко не лучшие времена. В надежде выгодно продать предприятие мужчина распускал слухи о скором слиянии с «Купертино» — крупнейшим игроком Кремниевой долины — и путём простых махинаций завышал стоимость собственных акций. Но план не сработал. Теперь предприниматель на грани банкротства. В личной жизни тоже далеко не всё гладко. Супруга Лили (Люси Панч) открыто изменяет партнёру и пугает разводом, а дочка Джемисон (Ава Телек) не принимает родителя всерьёз.

Желая исправить ситуацию, Дункан обращается за помощью к психологу Джоан (Сара Голдберг). Но терапия не даёт никаких результатов. Вопреки предупреждениям специалиста, мужчина продолжает распускать слухи, изо всех сил стараясь удержать бизнес на плаву. Ведь, согласно его собственным убеждениям, только с миллионами на счету он останется интересным человеком.

© AMC Studios

Кризис среднего возраста настиг Парка в наиболее уязвимой ситуации. Случайно он узнаёт, что его психолог наплевательски относилась к врачебной тайне. Джоан консультирует большинство жителей Кремниевой долины, поэтому хорошо осведомлена о состоянии IT-рынка. Полученные в ходе конфиденциальной беседы данные она использовала ради личной выгоды во время приобретения и продажи акций. Путём шантажа Дункан выведал у женщины информацию о других клиентах. Но вскоре парочка аферистов оказывается в центре грандиозного скандала.

Кто работал над сериалом

Шоураннером проекта выступил Джонатан Глэтцер, ранее приложивший руку к созданию сериалов ​​«Наследникт» и «Лучше звоните Солу». Отголоски культовых шоу можно заметить и в «Дерзости». В центре сюжета вновь история харизматичного афериста, у которого к тому же непростые отношения с членами семьи.

© AMC Studios

Среди режиссёров же можно заметить таких опытных ТВ-ремесленников, как Люси Форбс («Будет больно», «Конец ***ного мира»), Александр Буоно («Жизнь матрёшки», «Человек будущего»), Дэниэл Сакхайм («Озарк», «Игра престолов») и Дэниэл Грэй Лонгино. Последний, к слову, снял несколько эпизодов «Миллиардов» и «На взводе: Битва за Uber». Поэтому работать над сериалами о стартапах и страдающих миллионерах ему не впервой.

Помимо Билли Магнуссена и Сары Голдберг, в шоу также приняли участие Зак Галифианакис («Мальчишник в Вегасе») и Саймон Хелберг («Теория большого взрыва»).

Плюсы и минусы сериала

Поставить «Дерзость» в один ряд с упомянутыми выше сериалами будет в корне неверно. Несмотря на сюжетные переклички с «Лучше звоните Солу», «Наследниками» и «На взводе: Битва за Uber», шоу с Билли Магнуссеном уступает своим предшественникам практически по всем фронтам. Махинации Дункана пока либо происходят за кадром, либо припасены на будущее. В первых эпизодах криминальная линия словно невзначай обозначена ленивыми мазками и спешно отправлена на периферию.

© AMC Studios

Большую часть хронометража приходится наблюдать за плачевными попытками горе-предпринимателя найти давно потерянную гордость. Но и потенциальный драматургический конфликт о последствиях уязвлённой маскулинности не находит дальнейшего продолжения.

Наиболее любопытным героем предстаёт ворчливый миллиардер Карл в исполнении Зака Галифианакиса, которому и хочет продать свою компанию Дункан. У мужчины проблемы с агрессией и нарциссическое расстройство личности. На приёме у психолога он швыряется от злости салфетками и едва ли не со слезами на глазах недоумевает, почему его не боготворят обычные люди. Благодаря актёрской харизме Галифианакиса Карл предстаёт не ходячей карикатурой на IT-предпринимателя, а уязвимым мужчиной средних лет, который остро нуждается во внимании.

Стоит ли смотреть

Вряд ли «Дерзость» сможет удивить истинных поклонников жанра. Все сюжетные коллизии проекта ранее были более удачно воспроизведены в других шоу. С тем, насколько смешно страдают богатые, лучше знакомит сериал «Друзья и соседи». С буднями талантливых IT-специалистов зрители успели познакомиться благодаря «Кремниевой долине» и упомянутому «На взводе: Битва за Uber». В надежде зацепить зрителя «Дерзость» палит картечью из узнаваемых тропов и образов, но практически ни один из них не достигает цели.

