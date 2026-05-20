Финал мультсериала «Дух моей общаги» выйдет в Okko в 2027 году

В 2027 году анимационная студия «Феникс» и онлайн-кинотеатр Okko представят финал популярного мультсериала «Дух моей общаги». Проект рассказывает историю студента Димы, который после клинической смерти начинает видеть призрака погибшего отличника Олежи. Герои заключают соглашение: Олежа помогает Диме с учёбой, а тот помогает призраку завершить незавершённые дела. Вскоре они выясняют, что смерть Олежи не была случайностью.

Финал будет включать в себя две серии по 30 минут каждая, которые вместе образуют полноценный полнометражный фильм, отмеается на в пресс-релизе Okko. Автор проекта Лина Килевая объяснила, что такое решение позволит глубже раскрыть взаимоотношения персонажей и дать истории больше пространства, которого не хватало в двух предыдущих сезонах.

Режиссёром и сценаристом остаётся Лина Килевая. Продюсерами выступят она сама, а также Сергей Шишкин, Гавриил Гордеев, Светлана Сонина и Анна Тимохович. Главных персонажей озвучат Максим Авдеев (Олежа), Тимур Яхлаков (Дима), Диана Деева (Оля), Эдуард Айзатуллин (Антон), Даниил Бледный (Женя) и другие.

Премьера «Духа моей общаги» состоялась в Okko в 2023 году. Он стал первым российским инди-мультсериалом, вышедшим на крупном стриминге. Изначально проект появился на YouTube в 2020 году, а затем студия выпускала ремастеры и новые серии специально для каталога платформы. Успех сериала открыл дорогу другим отечественным инди-проектам: вслед за ним в Okko вышли «13 карт», «Шурик и Шарик» и «Абдукция».

Как отмечала в пресс-релизе Okko режиссёр Лина Килевая, она надеется, что сама история создания «Духа» вдохновит других авторов не опускать руки и делать то, что они считают классным, прокладывая путь из инди-сцены на большой рынок.

