В Okko стартовал показ детективного триллера «След Чикатило»

Сегодня, 21 мая в онлайн-кинотеатре Okko начался показ сериала «След Чикатило». Это новый проект из вселенной детективных триллеров о маньяке Андрее Чикатило и его последователях. Сюжет сериала основан на реальных событиях, произошедших на юге России.

Действие восьмисерийного проекта разворачивается в начале 2000-х годов вблизи мест, где некогда действовал сам Чикатило. Страна постепенно преодолевает последствия кризисных 1990-х: экономическое положение налаживается, и люди вновь начинают массово ездить на черноморские курорты. Но по дороге на отдых путешественники сталкиваются с жестокими преступниками, не жалеющими ни женщин, ни стариков, ни детей. Все попытки правоохранителей отыскать злоумышленников проваливаются, в деле нет никаких весомых зацепок.

Именно в этот период главный герой Виталий Витвицкий (Дмитрий Власкин) и его беременная супруга Ирина Овсянникова (Юлия Афанасьева) отправляются в отпуск в Крым и сами попадают в руки бандитов. Преступниками оказываются члены так называемой «Банды Амазонок» во главе с некой Оспой (её роль исполнила Ольга Смирнова).

Проект продюсировали Сарик и Гевонд Андреасяны, Сергей Шишкин и Гавриил Гордеев. Автор сценария — Сергей Волков («Чикатило», «Непрощенный», «Великая»). Режиссёрское кресло занял Гога Мамаджанян, за визуальный стиль отвечал оператор Анатолий Симченко.

В сериале также сыграли Олег Каменщиков, Николай Козак, Евгений Шириков, Георгий Мартиросян, Кристина Корбут и другие.

Первый эпизод уже доступен в Okko. Следующие серии будут выходить раз в неделю по четвергам. Финал проекта покажут 9 июля.

