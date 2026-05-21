Новые спин-офф «Анатомии страсти» и сериал об Эркюле Пуаро: что обсуждали 21 мая

«Анатомия страсти» получит новый спин-офф

Телеканал ABC запускает четвёртый спин-офф популярного сериала «Анатомия страсти», который начал выходить на экраны в 2005 году, сообщает издание Deadline. Действие развернётся в сельской больнице Техаса. Шоураннерами станут Шонда Раймс и Мег Маринис, а Эллен Помпео выступит продюсером. Название картины пока неизвестно, премьера намечена на середину 2027 года.

Режиссёр «Трансформеров» снимет боевик о спасении лётчиков в Иране

Режиссёр «Трансформеров» Майкл Бэй экранизирует реальную спасательную операцию американских ВВС в Иране после крушения истребителя F-15E Strike Eagle 3 апреля 2026 года. Как пишет издание Deadline, лента будет основана на книге документалиста Митчелла Зукоффа. Картина планируется к выходу в 2027 году.

Названы самые популярные зарубежные издания у россиян

Сервис «Кион Строки» выяснил, какую зарубежную классику чаще всего читают в России. Согласно исследованию, на которое ссылается ТАСС, первое место занял «Граф Монте-Кристо» Александра Дюма, второе — «Мартин Иден» Джека Лондона. Тройку лидеров замкнула «Скорбь Сатаны» Марии Корелли. В топ-5 также вошли «Таинственный остров» Жюля Верна и «Дракула» Брема Стокера.

Дом Вознесенского и Богуславской в Переделкино станет музеем

В Переделкино откроют музей поэта Андрея Вознесенского и писательницы Зои Богуславской, сообщает «МК» со ссылкой на сына Леонида. По его словам, архив писателей разберёт «Центр Вознесенского» и сделает открытым для всех. Богуславская скончалась 14 мая 2026 года в возрасте 102 лет.

Новый сериал об Эркюле Пуаро выйдет в следующем году

Компания BBC снимет новый сериал о знаменитом сыщике из романов Агаты Кристи Эркюле Пуаро, пишет издание Deadline. Проект будет состоять из трёх сезонов. Сценарий пишет Бенджи Уолтерс. Премьера первого сезона ожидается во второй половине 2027 года. Сейчас идут поиски актёра на главную роль.

