В Okko выйдет мультимедийный сериал «Учёные дамы» с Ириной Горбачёвой

Новый проект рассказывает о женщинах, посвятивших жизнь науке.

21 августа в социальной сети «Одноклассники» и онлайн-кинотеатре Okko выйдет мультимедийный документально-анимационный сериал «Учёные дамы». Закадровым голосом, который вовлекает зрителей в историю, стала актриса Ирина Горбачёва.

Проект создан кинокомпанией Tigra Films (продюсеры Анастасия Корецкая и Анна Колчина) при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») и Благотворительного фонда Владимира Потанина. Интеллектуальным партнёром выступил Сколковский институт науки и технологий (Сколтех).

Восемь серий посвящены восьми дисциплинам: математике, химии, биологии, физике, метеорологии, геологии, микробиологии и астрономии. Каждая серия — это рассказ о выдающихся женщинах-учёных XIX–XX веков, которые добились успеха на академическом поприще и двигали науку вперёд вопреки ограниченному доступу к образованию, стереотипам и общественному мнению.

Продюсеры Анна Колчина и Анастасия Корецкая, чьи слова приводятся в пресс-релизе Okko, объяснили, что их главная задача — сделать женщин-учёных заметными для широкой аудитории. А документально-анимационный формат был выбран потому, что анимация заменяет привычную в документальном кино реконструкцию и придаёт уникальный стиль каждой серии, добавили они.

Генеральный директор фонда Потанина Оксана Орачева отметила, что поддержка «Учёных дам» продолжает работу над главной задачей стипендиальной программы Владимира Потанина — формированием среды, где востребованы знание, профессионализм и лидерство. В фокусе программы находится раскрытие человеческого потенциала, и этот сериал, по её словам, яркое проявление такого подхода.

Актриса Ира Горбачёва, чьи слова также приводятся в пресс-релизе, рассказала, что проект привлёк её прежде всего образовательной составляющей. Она призналась, что раньше мало интересовалась наукой и почти не знала имён женщин-учёных. Пожтому участие в сериале стало для неё возможностью самообразования, добавила она.

«Учёные дамы» были представлены на кинорынке Marche du Film, проходившем с 14 по 23 мая, в рамках презентации проектов Ассоциации женщин-кинопродюсеров WRAP. Он был с интересом принят зарубежными экспертами, отмечается в пресс-релизе стримингового сервиса.

