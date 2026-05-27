1 июня в Okko стартует показ мультсериала «Манюня»

1 июня в онлайн-кинотеатре Okko состоится премьера нового анимационного сериала «Манюня». Проект создан по мотивам бестселлера писательницы Наринэ Абгарян.

«Манюня» — первый детский оригинальный сериал в библиотеке Okko, уже успевший превратиться в популярную франшизу среди юной аудитории. Теперь полюбившиеся персонажи этой вселенной получили анимационное воплощение, а сюжет пополнился чередой новых удивительных событий.

Действие мультсериала происходит в конце 1970-х годов в небольшом армянском городке. Неразлучные подруги Манюня и Наринэ ведут жизнь, полную веселья и приключений. У маленьких героинь много дел: приручить котёнка, отремонтировать машинку, сыграть во взрослых или поставить спектакль.

Компанию девочкам составляют известная хулиганка Каринка по прозвищу «Метеор» и местный мальчик Рубик. А присматривать за девочками пытаются строгая, но добрая Ба, папа Миша и родители Наринэ. Правда, получается это у них не всегда удачно, поэтому подруги регулярно оказываются в переделках.

Анимационных персонажей озвучили актёры, принимавшие участие в игровых проектах вселенной Манюни. Екатерина Темнова подарила свой голос главной героине, Карина Каграманян озвучила Наринэ, Карина Мнацаканян — Каринку, Нонна Гришаева — бабушку Розу Иосифовну.

Режиссёрское кресло анимационного проекта занял Виктор Лакисов, известный зрителям по полнометражным лентам о Домовёнке Кузе. Сценарий написали Гайк Асатрян, Нара Акобян, а также автор книг о Манюне Наринэ Абгарян. Исполнительным продюсером выступил Илья Шувалов, а продюсированием занимались Сарик и Гевонд Андреасяны, Сергей Шишкин и Гавриил Гордеев.

Мультсериал будет состоять из 26 эпизодов, хронометраж каждой серии составит семь минут.

