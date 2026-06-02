Зендея и Суини не спасли третий сезон сериала «Эйфория»

На HBO завершился третий сезон сериала «Эйфория». Финальная восьмая серия под названием In God We Trust, то есть «В Бога мы верим», подвела черту под судьбами Ру, Кэсси, Мэдди и других персонажей шоу. Концовка содержала несколько неожиданных сюжетных поворотов и вызвала множество откликов прессы и зрителей. Что писали о финале «Эйфории» критики — в обзоре «Рамблера».

О чём были первые два сезона сериала «Эйфория»

Первые два сезона шоу рассказывали о жизни старшеклассников калифорнийской средней школы. Рассказчицей выступала главная героиня Ру (Зендея), которая из-за зависимости от запрещённых веществ постоянно попадала в передряги: ссорилась с матерью и близкими подругами Джулс (Хантер Шафер) и Лекси (Мод Апатоу), воровала и связывалась с сомнительными личностями вроде торговки веществами Лори (Марта Келли). В центре поддержки зависимых девушка познакомилась с Али (Колман Доминго). Мужчина стал её наставником и пытался помочь Ру избавиться от тяжёлого пристрастия.

Другими значимыми героями сериала стали сын богатого застройщика Нейт (Джейкоб Элорди), его возлюбленная Мэдди (Алекса Деми) и её ближайшая подруга Кэсси (Сидни Суини). В финале второго сезона Мэдди узнаёт о романе Кэсси и Нейта, что приводит к сcоре между двумя девушками.

Первый сезон вышел в 2019 году, второй — в 2022-м. Актриса Зендея получила за роль Ру две премии «Эмми» и один «Золотой глобус». Актёр Колман Доминго за роль наставника главной героини Али был награждён «Эмми».

Каков сюжет третьего сезона сериала «Эйфория»

Действие третьего сезона, стартовавшего 12 апреля 2026 года, разворачивается спустя пять лет после окончания героями старшей школы. Ру вынуждена перевозить через границу запрещённые вещества, чтобы возместить долг Лори. По заданию последней она едет в особняк владельца стриптиз-клуба Аламо Брауна (Адевале Акинойе-Агбадже). Ру знакомится с Аламо, просит дать ей работу, и он соглашается.

Джулс живёт на содержании у состоятельного женатого мужчины. Лекси становится ассистенткой в киностудии, а Мэдди — помощницей менеджера по поиску актёрских талантов. Нейт и Кэсси собираются пожениться. Нейт испытывает проблемы с деньгами, а Кэсси хочет богатства и славы и ради этого публикует в соцсетях контент для взрослых. В попытке раскрутить аккаунт на OnlyFans она обращается к Мэдди.

Работа на жестокого Аламо оборачивается для Ру очередными неприятностями. Чтобы не попасть в тюрьму, она становится осведомительницей Управления по борьбе с наркотиками и всё ближе подходит к опасной черте.

Что писали о финале третьего сезона «Эйфории» критики

Восьмая серия третьего сезона «Эйфории» вышла 31 мая и стала самой продолжительной за всю историю сериала: её хронометраж составил 1 час 33 минуты. Обозреватель Variety Элисон Херман охарактеризовала заключительный эпизод как «затянутый», отметив, что создатели скомпоновали в нём «мрачное предупреждение о реальной опиоидной эпидемии с оперным триллером о мести и недоработанными религиозными вопросами».

Она констатирует, что появившийся у Ру глубокий интерес к темам добра и зла, веры и искупления трудно принять в сериале, который демонстрирует беззаботное пренебрежение к другим острым темам. Например, к приключениям Кэсси с OnlyFans, которые показаны с насмешливым пренебрежением к недальновидности героини.

По мнению критика, прекрасная игра Зендеи и Колмана Доминго не смогла сделать «странный финал» цельным, а такие звёзды, как Суини, Элорди и Шафер, не выиграли от скомканных или несерьёзных концовок сюжетных линий своих персонажей. Например, превращение Кэсси во владелицу дома для звёзд OnlyFans выглядит как «отмашка», а ответственность за невыплаченные долги Нейта полностью проигнорирована создателями. Когда-то бывшая явным выражением подростковой тоски «Эйфория» завершилась бессвязной мешаниной, в которой много действия, но мало смысла, заключает Херман.

Автор американского Forbes Пол Тасси обратил внимание, что в финальной серии уделено мало внимания ключевым персонажам сериала. «Кэсси, бывшая в этом сезоне в центре внимания, <…> появилась на экране всего на три минуты <…>. Её сестра, Лекси, произнесла всего один короткий монолог о Библии», — пишет он.

Самым неудачным моментом и в целом самым непроработанным персонажем финального сезона критик называет Джулс, которая на протяжении всей третьей части почти не выходила из комнаты. «Здесь же, в грандиозном финале сериала, где она практически два года играла одну из главных ролей, у неё была минутная сцена и ни одной реплики», — констатирует Тасси.

По мнению обозревателя The Guardian Луиса Стейплза, главной проблемой третьего сезона было то, что «сериал так и не определился, каким именно он хочет быть». Решение режиссёра Сэма Левинсона сосредоточить внимание на войне за территорию между враждующими торговцами веществами, Лори и Аламо, сделало «Эйфорию» похожей на гангстерский фильм, считает автор. И с этой точки зрения финальный эпизод получился «соответствующе сумбурным», пишет Стейплз. Он отмечает: отдельные сцены работают, но вместе создают ощущение, будто историю рассказывает «очень пьяный человек, который постоянно упускает ключевые детали, повторяется и перескакивает к драматическим моментам».

Телевизионный критик The New York Times Майк Хейл назвал финальную сцену эпизода «самой странной и неубедительной нотой сезона». «Финальный образ ангельской Ру, появившейся на пустом месте, оставленном для неё за семейным столом, оказался совершенно несовместимым с её характером и с сериалом в целом. Анархичная трёхсезонная поездка в ад внезапно превратилась в лишённую иронии дорогу в рай», — отметил он.

Обозреватель The Atlantic Ширли Ли выразила мнение, что основной проблемой третьего сезона стало множество провокационных тем вроде неоригинальности современного Голливуда и удушающей природы капитализма, которые авторы затронули, но не сказали ничего существенного. «Эта пустота стала ещё более очевидной в финале сериала», — считает она. Абсурдные моменты, такие как подтяжка ягодиц второстепенной героини, получили больше экранного времени, чем Джулс, — когда-то второй по значимости персонаж «Эйфории», констатирует Ли.

Она отмечает, что сериал не даёт никаких ответов на заданные в нём вопросы. И, что еще хуже, кажется, не заинтересован в их поиске. «В финальных моментах сериала использовались те же приёмы, что и на протяжении всего сезона: шокирующий эффект вместо содержательных наблюдений, превращение ранее многогранных персонажей в карикатуры и смутный намёк на то, что все от чего-то зависимы, будь то вещества, секс или успех», — пишет автор.

Будет ли четвёртый сезон «Эйфории»

Создатель, шоураннер и режиссёр проекта Сэм Левинсон в подкасте Popcast заявил, что сериал завершён, — четвёртого сезона не будет. Канал HBO позднее подтвердил эту информацию изданию Variety.

