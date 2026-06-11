12 июня в Okko состоится премьера фэнтези-сериала «Малахит»

Специально к старту проекта стриминговый сервис выпустил несколько спецпроектов с брендом Arive Makeup и пиццерией «Папа Джонс».

© Okko

12 июня в онлайн-кинотеатре Okko выходит первая серия фэнтези-сериала «Малахит». В центре сюжета — трое школьников из уральского села Красный Камень. Во время купания в затопленном карьере один из них находит волшебный малахитовый самородок, оживляющий рисунки. Вместе с находкой из глубин освобождается древний дух рудника — Чёрный Ворон, который исполняет желания, но за слишком высокую цену.

Авторами сценария и креативными продюсерами сериала стали Максим Вахитов и Юлия Галиченко, режиссёром — Александр Богуславский. Продюсерами выступили Андрей Левин, Роман Новиков, Сергей Шишкин и Гавриил Гордеев. Генеральным продюсером назначен Вячеслав Дусмухаметов. Главные роли в проекте исполнили Екатерина Темнова, Алексей Родионов, Сергей Чикин, а также Алексей Серебряков, Андрей Федорцов и Евгения Симонова.

В премьерный уикенд, 13 июня, Okko организует бесплатные показы первых двух серий «Малахита». Сеансы пройдут в Москве (летний кинотеатр на ВДНХ), Санкт-Петербурге («Севкабель Порт»), Судаке (арт-кластер «Таврида»), на курортах «Мрия» и «Манжерок». А также в пяти парках Подмосковья: Домодедове, Ступине, Лосино-Петровском, Солнечногорске и посёлке Свердловский.

Специально к премьере стриминговый сервис выпустил характер-постеры главных героев. Также было разработано несколько спецпроектов. Вместе с брендом Arive Makeup и сервисом «Самокат» создан лимитированный набор косметики в стилистике сериала: тени для век, стойкий гелевый карандаш для глаз и разделяющая тушь. Набор можно найти в онлайн-магазине «Самокат».

© Okko

В коллаборации «Папа Джонс» с 12 июня по 12 июля действует акция: все пиццы диаметром 30 сантиметров будут продаваться в брендированной коробке с QR-кодом. Его нужно просканировать и получить промокоды на пиццу и подписку Okko, а также открыть доступ к AR-маске. После активации маски участнику выпадет один из двух камней: красный или зелёный. Красный позволяет сделать эффектное фото или видео. А если выпадает зелёный, участник автоматически становится победителем и получает в подарок планшет Apple iPad.

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.

Вышел тизер-трейлер комедийного сериала «Суета» с Денисом Власенко