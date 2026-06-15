Акиньшина ищет маньяка, Ревва спасает мир: главные киноновинки недели

Новые фильмы и продолжения любимых сериалов ждут зрителей Okko с 15 по 21 июня. На этой неделе в онлайн-кинотеатре выйдут комедия с Александром Реввой про забавного инопланетянина «Ждун 2», фэнтезийный фильм «Повелитель демонов», а также новые серии мультсериала про Манюню, проектов про последователей Чикатило и строгую учительницу советской закалки с Марией Ароновой в главной роли.

© KION

Кадр из сериала «Отпечатки»

15 июня: «Олдскул» (16+), 6-я и 7-я серии

© Онлайн-кинотеатр START; ТНТ

Строгая учительница советской закалки Мария Трифонова в исполнении Марии Ароновой привыкла к беспрекословному повиновению учеников. Ради общения с внучкой, которую она много лет не видела из-за разногласий с дочерью, Трифонова устраивается в элитную школу на Рублёвке. Там её ждут современные технологии и избалованные дети. Учительнице предстоит найти подход к «продвинутым» подросткам и доказать, что старые методы воспитания до сих пор работают.

Сериал стоит посмотреть поклонникам лёгких семейных комедий о школьной жизни. Зрители старшего поколения наверняка узнают в главной героине свою первую учительницу, а подростки увидят учебный процесс глазами взрослых.

16 июня: «Ждун 2» (6+), премьера

© Кинокомпания «Централ Партнершип»

Вторая часть комедии про доброго и забавного инопланетянина Ждуна. Вернувшись на свою родную планету, он узнаёт, что злодеи из космоса хотят вторгнуться на Землю. Ждун решает предупредить об этом своего друга Никиту, который находится в летнем лагере. Вместе они собирают команду и готовятся дать отпор инопланетным захватчикам.

Семейный фильм заинтересует тех, кто видел первую часть и хочет узнать о дальнейшей судьбе Ждуна и его друзей. Также комедию можно порекомендовать любителям фантастических лент про инопланетян и поклонникам Александра Реввы, который сыграл здесь одну из ролей.

18 июня: «След Чикатило» (18+), 5-я серия

© КБА

События в новом сериале о последователях маньяка Чикатило развиваются всё стремительнее. Банда «амазонок» во главе с дерзкой Оспой нападает на отдыхающих на трассе «Дон» и других южных трассах в начале 2000-х. Однажды их заложниками становятся следователь Виталий и его беременная жена Ирина, которые когда-то поймали Чикатило. Теперь героям предстоит самим обезвредить банду и остаться в живых.

Сериал понравится поклонникам основанных на реальных событиях проектов про маньяков. Также на него стоит обратить внимание тем, кто смотрел другие сериалы из вселенной Чикатило: будет интересно наблюдать за новыми расследованиями любимых персонажей.

18 июня: «Дети перемен» (18+), 2-й сезон, 7-я серия

© START Studio

Во втором сезоне сериала «Дети перемен» Флора из водительницы троллейбуса превращается в главу криминальной группировки. Теперь она живёт в роскошном особняке. Её старший сын Пётр выходит из тюрьмы и начинает войну с матерью за власть. Средний брат Юра пытается спасти семью, а младший, Руслан, находит утешение в боксе и первой любви.

«Дети перемен» стоит посмотреть зрителям, любящим сериалы с криминальной составляющей, напряжённым сюжетом и темой противостояния между родными людьми.

19 июня: «Малахит» (12+), 4-я серия

Действие фэнтезийного сериала происходит в селе Красный Камень на Урале, где проводят каникулы трое семиклассников. Однажды в затопленном карьере они находят магический самородок, благодаря которому обретают способность оживлять рисунки. А вместе с этим выпускают древнего духа рудника — Чёрного Ворона. Дух обещает исполнить желания ребят. Но цена, которую он за это потребует заплатить, окажется слишком высока.

Проект наполнен отсылками к уральским легендам и сказам Павла Бажова. В нём много фантастических приключений, перевоплощений и необычных персонажей. Яркий и динамичный сериал привлечёт внимание зрителей разных возрастов.

19–21 июня: «Манюня» (6+), новые серии

Продолжение мультсериала про озорную девочку Манюню. Вместе со строгой бабушкой Ба и папой Мишей она живёт в маленьком армянском городе. Каждый день главная героиня с подругой Каринэ и её сестрой Наринэ попадают в разные забавные истории: приручают кошек, сбегают с уроков или чинят папину машину. И что бы ни произошло, всегда поддерживают друг друга и не унывают.

Мультсериал стоит посмотреть поклонникам оригинальной франшизы про Манюню. Им наверняка будет интересно сравнить, как выглядят любимые персонажи в кино и анимационном проекте.

19 июня: «Повелитель демонов» (16+), премьера

© J.C.Staff

В городе демонов расцветает смертельный цветок гибискус, который предвещает возвращение тирана Бай Цзе. Если это случится, под угрозой уничтожения окажется сразу три мира. Владыка одного из миров Сюань Ли отправляет своего ученика Му Цина на поиски осколков волшебного зеркала, которые помогут предотвратить катастрофу. Но юноша теряет свою силу и влюбляется в демонессу. Теперь судьба мира зависит от их чувств и мужества Му Цина.

Фэнтезийный фильм подойдёт поклонникам китайского кино, а также проектов о противостоянии разных миров и запретной любви. Он привлекает яркой завораживающей картинкой и динамичным повествованием.

19 июня: «Отпечатки» (18+), 6-я серия

© KION

Следователь Яна Князева возвращается в родной провинциальный городок Заречный, где жестоко убили семью её старого знакомого по детскому дому. Местные жители уверены: это сделал отец семейства. Яна выясняет, что в городе произошло несколько аналогичных преступлений, а их жертвами стали её бывшие товарищи по приюту. Вместе с капитаном полиции Денисом она выходит на след убийцы. Но кто-то изо всех сил пытается спрятать страшную тайну прошлого.

Главную роль в мрачном детективном триллере сыграла Оксана Акиньшина. Сериал можно порекомендовать зрителям, которые ценят напряжённые психологические драмы с сильной героиней в центре повествования.

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12 июня в Okko состоится премьера фэнтези-сериала «Малахит»