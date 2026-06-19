Okko представил драматический сериал «Джайв» на фестивале сериалов «Пилот»

Лента посвящена истории героя, чья жизнь подчинена одной цели — победе в чемпионате по бальным танцам.

© Okko

В рамках основной конкурсной программы VIII фестиваля «Пилот» стриминговый сервис Okko представил первые серии драматического сериала «Джайв». Презентация проходила при участии ключевых фигур проекта: генерального продюсера Okko Гавриила Гордеева, режиссёра Данила Чащина, шоураннера Ирины Прохоровой, оператора Эдуарда Мошковича, а также звёздного актёрского состава — Анастасии Уколовой, Дианы Милютиной, Виталия Яроша, Светланы Камыниной и Ангелины Пахомовой.

Также Okko поделился тизерными материалами проекта, дата выхода на стриминге будет объявлена позже.

Спортивные танцы традиционно дарят зрителю калейдоскоп эмоций, грацию движений и интригу, где вчерашние аутсайдеры способны мгновенно свергнуть фаворитов. Но подлинный накал страстей скрыт за кулисами: там, где переплетаются профессионализм, личные амбиции и человеческие чувства. После того как многолетние лидеры в латиноамериканской программе уступают трон, сильнейшие танцоры страны включаются в ожесточённую борьбу за лидерство. Неожиданный шаг легендарного тренера Дмитрия Смирнова — разрыв самой успешной пары ради дебютанта из киргизского аула, одержимого танцем, — кардинально меняет расклады. Теперь каждый участник вынужден решать: идти до конца или сдаться, когда цена поражения становится запредельной.

© Okko

Режиссёрское кресло проекта занял Данил Чащин, а операторскую работу выполнил Эдуард Мошкович — творческий дуэт, уже знакомый зрителю по сериалам «Улица Шекспира» и «Райцентр». Сценарий создан Михаилом Шульманом, Ириной Прохоровой и Давидом Саркисяном. Продюсированием занимаются Иван Самохвалов, Александр Цекало, Сергей Шишкин и Гавриил Гордеев.

В актёрский ансамбль вошли Антон Васильев, Анна Снаткина, Давид Сократян, Анар, Святослав Рогожан, Елена Николаева, Алексей Фатеев, Виталий Коваленко, Юлия Марченко, София Каштанова, Олег Алмазов, Анна Шепелева и другие.

© Okko

Создатели сериала подчёркивают, что спорт в «Джайве» становится лишь фоном для глубокой психологической драмы. По мнению продюсера Гавриила Гордеева, чьи слова приводятся в пресс-релизе Okko, уникальность картины заключается в преломлении вечных тем любви и противостояния через призму бального мира, где любые чувства под софитами обретают гипертрофированную яркость.

Режиссёр Данил Чащин, чьи слова приводятся в пресс-материалах, отмечает: парный танец — это модель человеческих отношений, позволяющая визуализировать близость, отчуждение, нежность и вражду, и для команды было принципиально важно показать не только технику движений, но и внутренние мотивы героев.

Шоураннер Ирина Прохорова, чьи слова также приводятся в пресс-релизе, добавляет, что за кажущейся лёгкостью танца скрывается тяжёлый труд и слёзы, а хореография в сериале становится древнейшим языком эмоций, отражая весь спектр переживаний персонажей — от отчаяния до страсти.

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