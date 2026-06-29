Приключения подростков на Урале: стоит ли смотреть сериал «Малахит»

В онлайн-кинотеатре Okko идёт фэнтези-сериал «Малахит». В центре сюжета — история троих подростков, которые столкнулись с пробудившимся древним злом во время летних каникул. Автор «Рамблера» рассказывает, каким получился новый проект.

© Okko

О чём сериал

Тринадцатилетний школьник Рома (Алексей Родионов) вместе со старшей сестрой Соней (Варвара Володина) на каникулы отправляется из Москвы в уральское село Красный Камень к бабушке и дедушке. Перспектива всё лето гостить у родственников вдали от цивилизации не слишком радует подростков, но выбора нет. Родители ребят переживают трудности в браке, поэтому решили провести ближайшие месяцы наедине.

Мальчик быстро знакомится с соседской девочкой Асей (Екатерина Темнова) и местным хулиганом Гордеем (Сергей Чикин). Они вместе коротают жаркие дни на карьере, купаясь в озере. В попытке впечатлить сверстников Рома прыгает в воду с высокого помоста и обнаруживает на дне магический малахитовый камень, в котором был заточён Чёрный ворон — древний дух рудника.

Легенды гласят, что на протяжении веков ворон похищал местных подростков и приносил их в жертву горному царю, превращавшему юношей в камень. Около 40 лет назад злой дух был заточён в малахит и брошен на дно озера, где его случайно и подобрал мальчик. После контакта с минералом Рома приобрёл удивительную способность: всё, что он рисует, моментально становится реальностью. Поэтому в Красном Камне неожиданно пошёл дождь из рыбы, а местное озеро приобрело кроваво-красный оттенок.

В это время 17-летняя Соня планирует сбежать из деревни обратно в столицу. Но наивную девушку едва не ограбил суровый дальнобойщик. На выручку москвичке пришёл загадочный юноша Костя (Даня Киселёв). Между ребятами завязываются тёплые отношения. Но постепенно выясняется, что Костя лишь использует Соню в личных целях. Ему уже более 400 лет, и он желает воссоединится с давно погибшей возлюбленной.

© Okko

Параллельно в Красный Камень приезжает челябинский репортёр Слава (Константин Плотников) для съёмок сюжета о рыбном дожде и кровавом озере. Но журналистом движет не только профессиональный интерес. Мужчина как-то связан с Чёрным вороном, поэтому начинает слежку за подростками.

Кто работал над сериалом

Режиссёром сериала выступил Александр Богуславский. Ранее постановщик уже работал в рамках жанра фэнтези. В 2017 году он снял блокбастер «За гранью» о группе людей со сверхспособностями, которые решили ограбить казино. После постановщик отметился полнометражным приключенческим фэнтези для всей семьи «Эбигейл» и сериалом «Недетское кино» о приключениях школьников, столкнувшихся с персонажами народных сказок.

Сценаристами выступили Максим Вахитов и Юлия Галиченко, работавшие над «Универом», «Первокурсницами» и «Про это самое».

Главные роли в шоу исполнили Екатерина Темнова (франшиза «Манюня»), Алексей Родионов («Три друга, клад и матрос Кошка») и Сергей Чикин, ранее появившийся в научно-фантастическом сериале «Радар». Компанию молодым артистам составили Андрей Федорцов («Баранкины и камни силы») и Алексей Серебряков («Анора»).

© Okko

Плюсы и минусы сериала

В прошлом году состоялась премьера фэнтезийного роуд-муви Ивана Соснина «Легенды наших предков». В основу сюжета легли мифы и легенды Урала. За ярко выраженной жанровой конструкцией скрывались важные размышления на тему взаимоотношений отцов и детей, а также утраты этнической идентичности из-за повсеместной глобализации. Хотя события «Малахита» также разворачиваются на Урале, а где-то фоном сквозит сюжет о непростых взаимоотношениях внутри семьи, сериал во многом уступает «Легендам». Согласно мифам коми-пермяков, уральские горы выросли из гигантского пера ворона. Авторы активно используют образ чёрной птицы, но этим и ограничивается обращение к местному фольклору.

События шоу разворачиваются во время каникул, поэтому на уровне фабулы «Малахит» вызывает невольные ассоциации с «Гравити Фолз» — популярным мультсериалом о летних приключениях брата и сестры в крошечном провинциальном городке. Пока Диппер и Мэйбл Пайнс сходились в схватке с гномами, зомби и даже демоном разума, Роме вместе с сестрой и новообретёнными друзьями предстоит противостоять мстительному духу в обличье ворона.

© Okko

Наиболее любопытной аркой сериала кажется история взаимоотношений местного отшельника Макара (Серебряков) и дедушки ребят Юрия (Федорцов). В молодости они были лучшими друзьями, но 40 лет назад серьёзно поссорились из-за Чёрного ворона. С тех пор старые приятели не разговаривали. Высвободившийся дух заставляет мужчин вспомнить старые обиды. Интриги сюжету добавляет то, что он разворачивается в нескольких временных промежутках: настоящем и прошлом. Приключения подростков перемежаются событиями из молодости Макара и Юрия. Причины, по которым двое закадычных друзей превратились в недругов, а один из них вдобавок прослыл сумасшедшим, раскрываются постепенно и история превращается в увлекательную, затягивающую головоломку.

Привычные визуальные коды фэнтези-жанра в первых эпизодах «Малахита» присутствуют, хоть и дозированно: карьер затягивается красной водой, небо — малахитовыми тучами, на стене вырастает тень недоброго духа, на деревню плавно падают хлопья снега. Но благодаря этой дозированности спецэффекты не кажутся бессмысленными аттракционами для зрителей — они органично встроены в сюжет.

Но главная ценность «Малахита» — в ясном и доходчивом посыле: за всё в жизни нужно платить, а бесплатный сыр бывает только в мышеловке. И если для осуществления желаний нужно заключить сделку со злом, то цена может быть такова, что лучше бы эти мечты не сбывались вовсе. Причины, по которыми юные герои получают то собаку, то долгожданный визит родителей, помогут столь же юным зрителям сериала научиться думать о последствиях своих будущих решений.

© Okko

Стоит ли смотреть

В последние годы на фоне большого количества киносказок приключенческое фэнтези для всей семьи стало пользоваться высоким спросом среди аудитории. Авторы «Малахита» используют успешную формулу, смешивая между собой хорошо знакомые ингредиенты. Сериал Богуславского имеет шансы стать зрительским хитом и разрастись до нескольких сезонов. Ведь впереди у ребят ещё не одни каникулы, а в местных лесах и озёрах явно водится ещё несколько злобных духов, решительно настроенных подпортить детворе лето.

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