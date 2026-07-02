Власенко в гостях у тестя, Яценко — в прошлом: 7 новых сериалов, которые вас впечатлят

В прошедшие выходные в Иванове завершился восьмой фестиваль сериалов «Пилот». К традиционным конкурсам игровых и документальных сериалов в этом году добавилась программа «Вторые сезоны», в которой участвовали продолжения полюбившихся зрителям шоу. Сериал «Красная Шамбала» стал победителем секции «Самый ожидаемый сериал», где показывают презентации будущих проектов. В программе «Вторые сезоны» выиграл «Олдскул. Новый класс», среди документальных сериалов жюри отметило «Вирус попсы». В конкурсе игровых сериалов по результатам зрительского голосования победил «Трудный ребёнок», жюри отдало главный приз «Второму дыханию».

© Norm Production

Кадр из сериала «Жизнь заново»

Автор «Рамблера» выбрал семь интересных игровых проектов, которые в ближайшее время появятся в онлайн-кинотеатрах и на телевидении.

«Второе дыхание»

© «Друг Друга»

Режиссёр: Руслан Братов.

Где смотреть: онлайн-кинотеатр Okko.

Раньше Илья (Александр Паль) занимался лёгкой атлетикой, но в последнее время подсел на запрещённые вещества и о большом спорте забыл раз и навсегда. Родители устали от выходок отпрыска и сдают сына в мотивационный центр «Доверие». Мрачное учреждение напоминает тюрьму, а подопечные здесь живут по абсурдным правилам. Окна старого здания зарешёчены, между сеансами групповой терапии подопечные пишут друг на друга доносы на гигантской доске, моют ладошками полы и гуляют по огороженной территории. За порядком следят мотиваторы и надзиратели. Илья хочет поскорее сбежать отсюда, но сделать это будет непросто: место находится вдали от цивилизации, помощи ждать не от кого.

Идея сериала принадлежит режиссёру первого сезона «Мамонтов» с Юрием Стояновым Михаилу Чистову. Снять пилот продюсеры предложили Руслану Братову, для которого «Второе дыхание» стало сериальным дебютом. «Второе дыхание» впечатляет виртуозной и продуманной операторской работой. Когда Илья убегает от проблем за пределы мотивационного центра, камера мчится вместе с героем. А в стенах «Доверия» стремительные пролёты сменяются круговыми панорамами и статичными кадрами. Также в четырёх стенах мотивационного центра кадр сужается до формата 1,33:1, а на свободе экран расширяется, центральный персонаж словно расправляет крылья и дышит полной грудью. Мало в каком отечественном сериале чувствуется авторский голос. «Второе дыхание» — приятное исключение. Сериал Братова можно воспринимать и как абсурдистскую комедию о тотальной несвободе, и как антиутопию о попытках бороться с системой или подстраиваться под её законы. Пока у авторов сериала готова только первая серия, съёмки полноценного сезона проходят сейчас.

«Трудный ребёнок»

© Russian Code

Режиссёры: Владимир Болгов, Велимир Русаков, Никита Зубков.

Где смотреть: СТС и «Кинопоиск».

Бывший футболист Филипп Мухин (Геннадий Блинов) получает тяжёлую травму колена, которая вынуждает его идти работать по специальности — учителем истории. Но в школе строгий к детям преподаватель надолго не задерживается, так что приходится подрабатывать репетиторством и соглашаться на сомнительные авантюры. Первой его ученицей становится дочь участкового (Анатолий Журавлёв) Даша (Стася Милославская), которая хочет стать дипломатом. А затем вместе с приятелем Деном (Илья Макаров) Филипп крадёт иномарку криминального авторитета Лемура (Александр Робак), в которой на заднем сиденье оказывается младенец. Машину друзья возвращают, но внезапно бывшему футболисту на воспитание выдают тринадцатилетнего сына Лемура, борзого подростка Макара (Борис Дейков).

Пилот сериала снял Владимир Болгов («Киберпапа» и «Закон и беспорядок»). Первая серия «Трудного ребёнка» насыщена событиями под завязку. Сюжет мчится вперёд на всех парах, поначалу непросто привыкнуть к едким диалогам, театрализованной актёрской игре, десяткам гэгов и бойкому монтажу, но ближе к финалу от экрана уже не оторваться.

В первом эпизоде есть камео Ирины Дубцовой и Александр Робак в странном гриме и кителе — образ отчётливо пародирует Иосифа Сталина. Криминальная комедия полна абсурдного юмора и хулиганских шуток. Пилот может даже переутомить обилием сюжетных поворотов, но трудно не признать, что это смелое и яркое зрелище, не имеющее ничего общего с однотипными телевизионными комедиями. Будет интересно узнать, смогут ли авторы сохранить ураганный темп в следующих сериях.

«Паша»

© «Амедиатека»; WISH Media

Режиссёры: Антон Коломеец, Евгения Тамахина.

Где смотреть: «Амедиатека».

32-летний неудачник Паша Белов (Аскар Ильясов) родился и вырос в Москве, но своим в столице себя не чувствует. Мама (Юлианна Михневич) парня — русская, папа — узбек. Внешность у героя восточная, так что каждый день он сталкивается с бытовым расизмом, но унывать не привык. Паша работает настройщиком пианино, но собственную жизнь наладить никак не может. Молодой человек делит жилплощадь с мамой, а когда в квартиру наведываются гости, Паша отправляется в одиссею по друзьям.

Режиссёрами и сценаристами «Паши» выступили Антон Коломеец и Евгения Тамахина. Первый известен как один из сценаристов «Чик» и автор замечательной тёплой драмы с Еленой Яковлевой «Свет». Вторая пока отметилась коротким метром «Аномальное поведение». Сериал моментально подкупает душевной интонацией. На экране поровну узнаваемых драматических забот главного героя и житейского юмора.

Это исключительно уютный проект про приятного человека в затруднительных обстоятельствах. Неприятности и тревоги Паши копятся, так что рано или поздно парень может взорваться или же наконец решит, что пришла пора перемен. В то же время авторы убедительно доказывают, что совершенно нормально быть просто Пашей, а не гнаться за невероятными достижениями и грустить, когда судьба в очередной раз выдала не лучшие карты.

«Фестиваль»

© «Манга»

Режиссёр: Алексей Камынин.

В одном из центральных кинотеатров Москвы проходит премьера авторского фильма «Тошнота». До финала высиживают только самые стойкие. Пьяный режиссёр Сева (Михаил Тройник) приходит только на пресс-подход и дерётся с продюсером Андреем (Даниил Воробьёв) из-за вырезанной концовки. На следующий день как ни в чём не бывало киношники летят организовывать в сибирском городке фестиваль «Сиб-Раб-Фест». До старта мероприятия всего пара дней, а ничего не готово. Команда у москвичей подобралась сомнительная. Чтобы всё получилось, должно случиться чудо.

Постановщиком пилотной серии и автором сценария выступил Алексей Камынин, который не только снял комедию по реальным событиям «Хандра» и документальную картину «Невидимое» о юных музыкантах, но также возглавлял отборочную комиссию фестиваля «Кремний». Судя по всему, автор прекрасно знает, о чём говорит. Сериал представляет забавную цеховую комедию, которая будет особенно понятна всем, кто хоть раз бывал на российских киносмотрах. Камынин предлагает заглянуть за кулисы и оценить внутреннюю кухню мероприятий. Получается весело и бодро, но пока не ясно, смогут ли авторы завлечь широкую публику и развить любопытную историю на полноценный сезон, сценарий которого готов. Пока снята только первая серия проекта.

«Жизнь заново»

© Norm Production

Режиссёр: Александр Богуславский.

Где смотреть: Okko и ТНТ.

2026 год, Санкт-Петербург. Диме (Александр Яценко) чуть за 40. Мужчина развёлся с женой Алисой (Карина Разумовская), но поддерживает хорошие отношения со взрослой дочерью Катей (Ананке). Дима работает врачом скорой помощи, недоволен своей жизнью и заливает страдания коньяком. Однажды герой нехотя отправляется на встречу выпускников медицинского вуза, напивается, ввязывается в драку и получает по лицу. Во время МРТ происходит замыкание, и Дима переносится в 2002-й, оказывается в теле своей юной версии, которая ещё учится в институте. Зная собственное будущее, парень получает возможность прожить жизнь заново.

«Жизнь заново» снял Александр Богуславский, который прежде снимал фантастические и комедийные проекты. Режиссёр и прежде обращался к сюжетам с пространственно-временными аномалиями и вторыми шансами, так что новый проект кажется логичным продолжением карьеры. Богуславский отталкивается от канона американского развлекательного кино, но адаптирует его под знакомые отечественные реалии и позволяет представителям разных поколений перенестись в нулевые и поностальгировать. «Жизнь заново» — не самый хитрый, но душевный проект, который, вероятно, порадует и забавными эпизодами, и размышлениями о необходимости второго шанса. Может, и не стоит ничего менять, чтобы не потерять то, чем действительно дорожишь.

«Джайв»

© Okko

Режиссёр: Данил Чащин.

Где смотреть: Okko.

Лучшие пары страны собираются на Кубке Москвы по латиноамериканским танцам. Судит соревнования бывшая звезда, а ныне знаменитый тренер Дмитрий Смирнов (Антон Васильев), который не чурается взяток и награждает правильных участников. Первое место в турнире занимают бессменные чемпионы Альберт (Анар) и Юля (Диана Милютина).

Рвущаяся к славе и титулам вместе с партнёром Никитой (Святослав Рогожан) Лиза (Анастасия Уколова) вновь остаётся второй. Состоятельная мать Катя (Юлия Марченко) ждёт от дочери только побед. Лиза боготворит Смирнова и не знает, как ещё надо танцевать, чтобы победить. Но расстановка сил в Москве заметно меняется, когда самовлюблённый Альберт бросает Юлю и уезжает в Лондон к новой наставнице. После развала пары победителей шанс на чемпионство на следующих соревнованиях есть сразу у нескольких достойных танцоров. Тем временем в Москву из Бишкека приезжает пастух Ваня (Давид Сократян), в прошлом чемпион Кыргызстана по латиноамериканским танцам среди юниоров. Он следил за Лизой в соцсетях и хочет танцевать только с ней. Смирнов моментально видит в Ване большой талант и начинает бесплатно тренировать самородка.

Танцевальную драму «Джайв» снял Данил Чащин, прежде сделавший «Райцентр» и «Улицу Шекспира». Первый эпизод является экспозицией и только намечает несколько любопытных драматических линий. Ваня рвётся танцевать с Лизой, но пока не понятно, готова ли к смене партнёра девушка. Смирнов переживает кризис среднего возраста и ностальгирует по временам, когда сам выходил на паркет. Несколько пар усиленно готовятся к следующим соревнованиям, понимая, что теперь есть реальный шанс на победу. «Джайв», с одной стороны, исключительно внимательно относится к танцам, а с другой — показывает цену успеха, высокую конкуренцию и подковёрные игры, без которых не обходится ни одно крупное соревнование.

«Вор в загоне»

© Russian Code

Режиссёр: Артём Лемперт.

Где смотреть: ТНТ и «Кинопоиск».

Московский психолог Антон (Денис Власенко) едет с возлюбленной Полиной (Елизавета Кононова) в родной город девушки Усть-Байкальск. Парень никогда прежде не видел родителей возлюбленной, момент важный. В аэропорту Антон пытается устно решить конфликт с местным гопником и получает удар в нос. Знакомство с папой Полины Михаилом Петровичем (Владимир Вдовиченков) тоже не складывается: буузы москвич видит впервые и называет хинкали, лезет с тостом вперёд хозяина дома и постоянно неловко шутит.

Суровый мужчина средних лет мямлю из столицы не принимает всерьёз и хочет разорвать отношения психолога с дочерью. Антон случайно видит, как Михаил Петрович пытает в подвале привязанного к стулу парня в кожаной куртке, и понимает, что имеет дело с опасным бандитом. Правда, у криминального авторитета с гранатами и пистолетами в багажнике в самый неподходящий момент случается паническая атака, а психолог помогает прийти в себя. Брутальному типу неловко казаться слабым и беззащитным, так что желание избавиться от москвича становится ещё сильнее. Антон же наверняка захочет помочь тестю и сохранить отношения с Полиной.

Режиссёром комедийного проекта выступил Артём Лемперт, снимавший «Ольгу» и полнометражный «Тополиный пух». «Вор в загоне» построен по всем утрированным законам современного развлекательного жанра. Авторы сталкивают современного и прогрессивного Антона и привыкшего жить по понятиям бандита из 1990-х Михаила Петровича, молодость и старость, столицу и провинцию. Из всех бесконечных оппозиций рождается незатейливый юмор. «Вор в загоне» не пытается удивить зрителей, это полностью оторванный от реальности развлекательный сериал, который точно найдёт свою аудиторию, привыкшую к телевизионным комедиям и не любящую сюрпризы.

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