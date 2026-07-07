27 июля на Okko выходит второй сезон сериала «Ира»

Героиня, которую зрители знали как просто Иру, теперь стала матерью и разбирается с новыми проблемами в жизни.

© Okko

27 июля на Okko выходит второй сезон драмеди «Ира» с Ингрид Олеринской в главной роли. Центральная тема нового сезона — материнская деадаптация. Героине нужно пережить послеродовой период, принять себя в новом статусе и понять, что теперь она ответственна за двоих. В сюжете появятся сложности с потенциальными отцами, новые знакомства и претендент на сердце Ирины. Материал подаётся с самоиронией, которая всегда была присуща героине.

В качестве режиссёра в проекте выступил Сергей Нотариус, в операторском кресле — Александр Родин. Сценарий и креативное продюсирование остаются за создателем сериала Алимом Бесчоковым. Генеральный продюсер — Вячеслав Дусмухаметов.

© Okko

В актёрском составе: Ингрид Олеринская, Светлана Камынина, Андрей Федорцов, Роман Васильев, Максим Стоянов, Иван Купреенко, Лолита Таборко, Юлия Волкова, Никита Никитин, Сергей Кузнецов, Николай Шрайбер.

Перед премьерой второго сезона проект был представлен на фестивале «Пилот» в Иванове — в рамках программы «Вторые сезоны» VIII фестиваля сериалов (17–21 июня), где получил положительные отзывы киносообщества.

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