Okko выпустил новый постер к завершению сериала «След Чикатило»

Все сериии проекта про «банду амазонок», совершающих жестокие преступления на южных трассах России, доступны в подписке на стиминговом сервисе.

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9 июля на Okko вышла последняя серия криминального сериала «След Чикатило». Специально к этому событию стриминговый сервис выпустил новый постер с главными персонажами: Ольгой Смирновой, Кариной Александровой, Дианой Милютиной, Кристиной Корбут, Ириной Темичевой и Юлией Афанасьевой.

События восьмисерийной драмы разворачиваются на заре 2000-х — неподалёку от мест, где орудовал печально известный Чикатило. Экономика страны потихоньку приходит в норму, и граждане вновь потянулись на южные пляжи. Но путь к морю оказывался смертельно опасным: на трассах объявилась «банда амазонок» во главе с беспощадной Оспой. Милиция раз за разом заходила в тупик. В этом тревожном контексте главный герой Виталий Витвицкий (Дмитрий Власкин) с беременной женой Ириной (Юлия Афанасьева) решают отдохнуть в Крыму. И попадают в плен к преступницам.

Продюсерами стали Сарик и Гевонд Андреасяны, Сергей Шишкин и Гавриил Гордеев. Сценарий — Сергея Волкова. Режиссуру взял на себя Гога Мамаджанян, за картинку отвечал оператор Анатолий Симченко. Проект вышел на стриминге 21 мая.

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