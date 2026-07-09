Начались съёмки сериала «Мы — Валенцовы» с Харламовым и Федункив

Проект вырос из миниатюр Comedy Club с участием артистов, которые стабильно набирали большое количество просмотров и расходились по сети в виде коротких нарезок.

© Okko

Телеканал ТНТ и онлайн-кинотеатр Okko запустили производство комедийного сериала «Мы — Валенцовы». Главные роли в проекте исполнят Гарик Харламов и Марина Федункив, которых зрители хорошо знают по совместным миниатюрам в Comedy Club. Производством занимаются компании Norm Production и ComEx.

В центре сюжета — супруги Сергей и Наталья Валенцовы, давно притёршиеся друг к другу и распрощавшиеся с образом идеальной пары из романтических фильмов. Их жизнь — это взаимные подколы вместо торжественных признаний, бытовые подвиги вместо красивых сюрпризов и честная семейная повседневность, в которой за непрекращающимися перепалками прячутся настоящая привязанность и крепкий союз.

© Okko

Помимо главных героев, на экране появятся их взрослый сын Дима в исполнении Ильи Гененфельда и его жена Лена — её сыграет Полина Зиновьева. Персонажи молодого поколения привносят в историю собственный взгляд на отношения и современную жизнь.

Режиссёром сериала выступит Жанна Кадникова, известная по работе над «Реальными пацанами» и «Кафе "Куба"». Оператором-постановщиком станет Денис Пачулия («Патриот»), художником-постановщиком — Владислав Кузнецов.

По словам продюсеров Алексея Ляпорова и Сергея Мохначева, чьи слова приводятся в пресс-релизе Okko, хоть Валенцовы и родились в Comedy Club, «но у нас всегда было ощущение, будто эти люди существовали задолго до первой миниатюры». Продюсеры отметили, что хотели дать героям полноценную жизнь — историю про любовь, которая каждый день проходит проверку бытом, но от этого становится только крепче.

© Okko

Гарик Харламов, выступающий одновременно продюсером и актёром проекта, чьи слова также приводятся в пресс-релизе, пошутил: «Мы с Мариной столько лет играем мужа и жену, что многие зрители на полном серьёзе думают, что мы живём вместе и каждый вечер спорим, кто будет выносить мусор, а кто — мыть посуду». По его словам, разрушать эту легенду не стали — решили, напротив, превратить её в целый сериал.

Марина Федункив рассказала, что никакой специальной работы над «химией» с партнёром не было — всё сложилось само собой ещё в Comedy Club. Актриса подчеркнула, что авторы написали смешные серии, команда подобралась сильная, а работать с Харламовым по-прежнему легко и комфортно.

«Мы — Валенцовы» — не единственный совместный проект платформ. ТНТ и Okko также продолжают работу над новыми сезонами Comedy Club, Stand Up, «Однажды в России» и «Женского стендапа».

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