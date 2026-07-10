Стартовали съёмки второго сезона «Как приручить лису»

Первый сезон проекта стал одним из самых популярных сериалов стримингового сервиса Okko в 2025 году.

© Okko

Стриминговый сервис Okko совместно с продакшн-компаниями «Место силы» и Originals Production приступил к съёмкам второго сезона детективного триллера «Как приручить лису». Шоураннером, режиссёром и автором сценария вновь выступает Юлиана Закревская.Творческий состав проекта в основном сохранился. Оператором-постановщиком стал Михаил Соловьёв, продюсерами — Александр Сысоев, Сергей Шишкин и Гавриил Гордеев.

© Okko

В новом сезоне возвращаются Ксения Кутепова, Максим Стоянов, Дмитрий Быковский, Анатолий Кот, а также Кирилл Кяро в роли зоопсихолога Миронова и Таисья Калинина в роли Дины. К касту присоединился Данил Стеклов — единственный новый участник основного состава.

События второго сезона разворачиваются спустя полгода после исчезновения Дины. В загородном особняке обнаружены убитыми члены семьи Скрябиных, а на месте преступления найдены следы главной героини — она становится главной подозреваемой.

Юлиана Закревская, чьи слова приводятся в релизе Okko, пообещала более закрученный и непредсказуемый сюжет в новом сезоне. Кирилл Кяро отметил, что ощущение незавершённости после первого сезона было намеренным. По его словам, в продолжение станет понятно: «история была только в середине». Актриса Таисья Калинина рассказала, что её героине Дине предстоит принять решение, от которого зависят судьбы многих. Актриса пообещала много экшена и неожиданных поворотов.

© Okko

Первый сезон «Как приручить лису» вышел в 2025 году. Проект победил в конкурсе «5 пилотов для Okko», куда поступило 875 заявок. Как отмечается в пресс-релизе, «Как приручить лису» стал одним из немногих российских сериалов последних лет, прошедших путь от открытого питчинга до полноценного производства на крупном стриминге. Конкурс «5 пилотов для Okko» изначально задумывался как инструмент поиска новых авторских голосов в индустрии — и проект Закревской стал его наиболее показательным результатом.

Дата выхода второго сезона пока не объявлена.

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