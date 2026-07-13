Второй сезон мультсериала «13 Карт» стартует в августе

Клоны главного героя покидают квартиру и отправляются в Ростов-на-Дону, где их ждут новые приключения работа, учёба и первые свидания.

© Okko

13 августа на Okko выйдет второй сезон мультсериала «13 Карт». В центре истории — подросток Фёдор, который благодаря магической карточной колоде призвал в реальный мир восемь своих клонов. В первом сезоне, вышедшем весной 2024 года, Федя и его двойники пытались ужиться в одной квартире. Во втором сезоне клоны выходят в большой мир. Местом действия стал Ростов-на-Дону — родной город автора идеи и генерального продюсера Фёдора Нечитайло. Персонажей ждут новые испытания: работа, учёба, путешествия и первые свидания.

© Okko

Как рассказал Фёдор Нечитайло, чьи слова приводятся в пресс-релизе, первый сезон изначально задумывался как финальный: команда рассматривала сотрудничество с Okko как разовый шанс, поскольку крупные российские стриминги прежде с инди-авторами не работали. Но тёплый приём зрителей воодушевил авторов на создание предолжения. Режиссёр и сценарист Ваня Тэйл, чьи слова также приводятся в пресс-релизе, отметила, что продление открыло возможность строить детально проработанный мир с глубокими персонажными историями, сохраняя юмор и оставляя пространство для экспериментов.

© Okko

Руководитель лицензирования детского контента Okko Анна Тимохович назвала «13 Карт» флагманским проектом российской подростковой анимации и самой перспективной подростковой франшизой страны. По её словам, Okko и студия «Феникс» развивают несколько мультсериалов, однако «13 Карт» остаётся наиболее популярным среди целевой аудитории.

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