В Okko вышла финальная серия «Малахита»

Специально к событию стриминоговый сервис выпустил новый постер с главными героями: Алексеем Родионовым, Екатериной Темновой, Сергеем Чикиным, Алексеем Серебряковым, Андреем Федорцовым, Алиной Воскресенской и Агриппиной Стекловой.

© Okko

На Okko вышла заключительная серия фантастического приключенческого сериала «Малахит», основанного на уральских сказаниях. Сюжет разворачивается в уральском селе Красный Камень, где трое семиклассников — Рома, Ася и Гордей — проводят летние каникулы. Однажды во время купания в затопленном меднорудном карьере Рома находит загадочный малахитовый самородок, который наделяет его удивительной способностью: всё, что он рисует, становится реальностью. Но вместе с чудесной находкой из глубин карьера освобождается древний дух рудника по имени Чёрный Ворон. Дух может исполнить любое желание, но за это требует слишком высокую цену. Объединившись, друзья вступают в схватку со злом.

Режиссёром сериала выступил Александр Богуславский, известный по фильмам «Эбигейл», «Сквозь время» и «Встретимся вчера». Сценарий написали Максим Вахитов и Юлия Галиченко, они же стали креативными продюсерами проекта. Производством занимались онлайн-кинотеатр Okko, продюсерский центр Originals Production и компания Norm Production.

Главные роли исполнили молодые актёры: Алексей Родионов (Рома), Екатерина Темнова (Ася) и Сергей Чикин (Гордей). Компанию им составили известные российские артисты: Алексей Серебряков, Андрей Федорцов, Евгения Симонова, Константин Плотников, Агриппина Стеклова, Варвара Володина и Даниил Киселёв.

Все серии фантастического приключения можно посмотреть в подписке Okko.

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