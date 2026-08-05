Завершились съёмки сериала «Второе дыхание» с Александром Палем

Онлайн-кинотеатр Okko и General Creation объявили об окончании съёмок новой многосерийной трагикомедии «Второе дыхание». Ведущую роль в проекте исполнил Александр Паль, а режиссёром-постановщиком выступил Руслан Братов.

© Okko, General Creation

Главный герой «Второго дыхания» — легкоатлет Илья, некогда подававший большие надежды в спорте. Но его жизнь складывается так, что он отправляется в специализированное учреждение «Доверие» для людей с зависимостями. Здесь царят жёсткие и абсурдные правила, за неисполнение которых пациентов строго наказывают. Находясь в непривычных условиях, Илья начинает борьбу за собственную свободу. Со временем это противостояние трансформируется в глубокий путь к самопознанию.

Помимо Александра Паля в проекте приняли участие Екатерина Шабашова, Александра Кроткова, Евгений Перевалов, Илья Варанкин, Лев Казанский и другие артисты.

Для Руслана Братова «Второе дыхание» стало дебютом в качестве режиссёра-постановщика художественного сериала. Ранее он уже получал признание индустрии: его короткометражная картина «Лалай-Балалай» удостоилась Гран-при фестиваля «Кинотавр», а полнометражный дебют «Экспресс» одержал победу на смотрах «Окно в Европу» и «Новый сезон». Сценарий нового проекта Братов написал в соавторстве с Михаилом Хурановым.

Автором оригинальной идеи и сценаристом первого эпизода выступил Михаил Чистов, известный по работе над «Физруком» и «Мамонтами». Продюсированием трагикомедии занимались Дмитрий Пачулия, Фёдор Гончаров, Ямур Гильмутдинов, Сергей Шишкин и Гавриил Гордеев.

© Okko, General Creation

Ещё до официального релиза проект получил профессиональное признание. Пилотная серия была представлена в рамках конкурсной программы VIII фестиваля сериалов «Пилот», где завоевала несколько наград. По итогам смотра жюри признало «Второе дыхание» лучшим пилотом сериала, Руслан Братов получил приз за лучшую режиссуру, а Лев Казанский был отмечен специальным дипломом с формулировкой «Актёр-открытие».

«Второе дыхание» будет состоять из восьми серий, хронометраж каждой — 48 минут. Дату премьеры проекта объявят дополнительно.

© Okko, General Creation

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