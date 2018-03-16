Тест: часто ли вас обманывают продавцы?

Фото: Кадр из фильма "Операция Ы и другие приключения Шурика"

Каждый год 15 марта отмечается Всемирный день защиты прав потребителей. Своим появлением этот праздник обязан годовщине выступления президента США Джона Ф. Кеннеди в Конгрессе в 1962 году. Он назвал четыре основных права потребителя: на безопасность, информацию, выбор и право быть услышанным. Затем этот список был расширен правами на возмещение ущерба, на потребительское образование, на удовлетворение базовых потребностей и здоровую окружающую среду.

В России День защиты прав потребителей стал отмечаться после принятия Закона № 2300-1 «О защите прав потребителей» 7 февраля 1992 года.

Знаете ли вы свои права, как потребителя, и легко ли недобросовестным продавцам вас обмануть. Пройдите наш тест и узнайте.