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Тест: часто ли вас обманывают продавцы?
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Тест: часто ли вас обманывают продавцы? 

Рамблер 16 марта 2018
Фото: Кадр из фильма "Операция Ы и другие приключения Шурика"
Каждый год 15 марта отмечается Всемирный день защиты прав потребителей. Своим появлением этот праздник обязан годовщине выступления президента США Джона Ф. Кеннеди в Конгрессе в 1962 году. Он назвал четыре основных права потребителя: на безопасность, информацию, выбор и право быть услышанным. Затем этот список был расширен правами на возмещение ущерба, на потребительское образование, на удовлетворение базовых потребностей и здоровую окружающую среду.
В России День защиты прав потребителей стал отмечаться после принятия Закона № 2300-1 «О защите прав потребителей» 7 февраля 1992 года.
Знаете ли вы свои права, как потребителя, и легко ли недобросовестным продавцам вас обмануть. Пройдите наш тест и узнайте.
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