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3 часа назад

5 вопросов на эрудицию, которые раскроют в вас гения

Мира Маркина

В далеком прошлом считалось, что гением можно только родиться. И никак иначе. Ведь гений едва ли не носитель божественных способностей. Но сейчас мы понимаем: все намного проще. Гениален не тот, у кого все волшебным образом получается или кто умнее всех. А тот, кто обладает упорством, широким кругозором и вытекающим из первых двух факторов образом мышления.

5 вопросов на эрудицию, которые раскроют в вас гения
Фото: UnsplashUnsplash

Хотите проверить собственную эрудицию? «Рамблер» подготовил специальный тест, чтобы вы могли сделать это буквально за несколько минут. Одно правило: не гуглить. Приступим.

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