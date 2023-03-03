5 вопросов на эрудицию, которые раскроют в вас гения

В далеком прошлом считалось, что гением можно только родиться. И никак иначе. Ведь гений едва ли не носитель божественных способностей. Но сейчас мы понимаем: все намного проще. Гениален не тот, у кого все волшебным образом получается или кто умнее всех. А тот, кто обладает упорством, широким кругозором и вытекающим из первых двух факторов образом мышления.