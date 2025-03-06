Спектакль о зависимости и выставка из собраний Антона Козлова: афиша событий 8–9 марта

Постановка по «Морфию», танцевальный спектакль от балета «Тодес» и Пётр Налич в ЗИЛе. «Рамблер» отобрал события, которые стоит посетить в наступающие субботу и воскресенье в Москве.

Спектакль о зависимости и выставка из собраний Антона Козлова: афиша событий 8–9 марта
© flamenqueria.ru, Рамблер

Что посмотреть

Спектакль «Морфий» во «Фламенкерии»

9 марта в 16:00 в Доме фламенко «Фламенкерия» покажут спектакль театра «Многоточие» «Морфий» по одноимённому рассказу Михаила Булгакова. В основу произведения легли воспоминания самого писателя о тяжёлом и мучительном периоде зависимости от морфия, которая появилась у Булгакова во время работы врачом в селе Никольское Смоленской губернии.

По сюжету молодой врач Бомгард, переведённый в город после службы на отдалённом участке в селе Горелово, получает от своего сменщика Полякова письмо с просьбой о помощи. Позже в больницу привозят раненого Полякова, выстрелившего в себя из браунинга.

Перед смертью врач успевает передать Бомгарду дневник. Из записей становится известно, что Поляков пристрастился к морфию после разрыва со своей возлюбленной и со временем его зависимость только усугубилась.

«Морфий», поставленный режиссёром Светланой Бутузовой, — моноспектакль: единственный занятый в нем актёр Эдгар Арутюнов показывает, как главный герой погружается в бездну своего пристрастия.

Билеты на постановку доступны по ссылке.

Хореографический спектакль «Инзенайт» в театре Аллы Духовой «Тодес»

8 и 9 марта в 19:00 в театре Аллы Духовой «Тодес» состоится показ танцевального спектакля «Инзенайт». В нём знаменитая хореограф обращается к теме живописи: герои известных полотен, заключённые в рамки картин, оживают и рассказывают свои истории посредством танца.

Постановка состоит из более чем 20 номеров, благодаря которым зрители увидят шедевры изобразительного искусства в ином свете. «Инзенайт» соединяет в себе современную хореографию, красочные костюмы, декорации и авторскую музыку.

Билеты можно приобрести по ссылке.

© todes.ru

Выставка «Расположение картин зависит от вкуса» в Мультимедиа Арт Музее

5 марта в Мультимедиа Арт Музее открылась выставка «Расположение картин зависит от вкуса. Современное искусство из коллекции Антона Козлова». На ней представлены работы из собрания коллекционера, ведущего YouTube-канала об искусстве «Пока все дома у Антона» Антона Козлова. Коллекция начала формироваться в 2019 году и сейчас насчитывает более тысячи произведений.

Экспозиция в ММАМ пытается создать пунктирную карту развития российского современного искусства, фокусируясь на таких важных направлениях, как послевоенная абстракция и московский концептуализм. Посетители могут увидеть работы российских и мировых классиков — от Ильи Кабакова и Эрика Булатова до Тимура Новикова и Эдуарда Штейнберга, а также оценить, как выработанные в 1960–1980-х годах художественные методы трансформируются в творчестве более молодых художников вроде группы «МишМаш», Ирины Кориной и Романа Сакина.

Выставка продлится до 15 июня 2025 года.

© mamm-mdf.ru

Группа МишМаш. Сверху вверх. 2018. Смешанная техника. Коллекция Антона Козлова

Фильм «Дорогая, я больше не перезвоню» с Никитой Ефремовым

В прокат вышла комедия «Дорогая, я больше не перезвоню», главную роль в которой сыграл Никита Ефремов. Его герой, специалист по рекламе Даня, много работает и страдает синдромом отложенной жизни. Он мечтает когда-нибудь накопить достаточно денег, чтобы жить на море в большом красивом доме.

Однажды Даня впадает в кому и оказывается на том свете, который похож на аэропорт из его последней рекламы. Список грехов молодого человека достаточно велик, и Дане, скорее всего, светит попасть в ад. Но главный герой не теряет надежды всё-таки вернуться в мир живых и обсуждает способы сделать это с завсегдатаями местного бара «Дорогая, я больше не перезвоню».

В картине режиссёра Александра Фомина также снялись Ян Цапник, Дмитрий Чеботарёв, Агата Муцениеце и Евгения Добровольская.

Билеты на киносеансы можно купить по ссылке.

© Телеканал «Россия 1»; Белый Зонт; ID Production; Okko

Что послушать

Концерт «Вселенная мюзикла и оперетты: Мистер Икс»

8 марта в 20:00 в англиканской церкви святого Андрея состоится концерт, в программу которого войдут фрагменты классических оперетт. Среди них — вальс из оперетты «Летучая мышь», ария Мистера Икс из оперетты «Принцесса цирка» и дуэт Сильвы и Эдвина из оперетты «Сильва».

Исполнять произведения будут солистка Московского театра оперетты, участница шоу «Голос» Полина Клинникова (сопрано) и приглашённый солист Пермского театра оперы и балета имени Чайковского Дмитрий Мазанский (тенор). Аккомпаниатором выступит Игорь Гольденберг (орган, фортепиано).

Билеты доступны по ссылке.

© moscowanglican.org

Концерт Петра Налича

9 марта в 19:00 в культурном центре ЗИЛ выступит Пётр Налич — один из самых популярных российских музыкантов конца нулевых. В 2007 году его хит «Гитар» покорил сердца миллионов слушателей. А ещё через три года исполнитель вместе со своей группой МКПН, то есть «Музыкальный коллектив Петра Налича», отправился представлять Россию на «Евровидение-2010» с композицией Lost And Forgotten и занял в финале 11-е место.

За свою карьеру Налич не только записал 12 полноценных студийных альбомов, но и много работал в театре. Например, он сочинил музыку для спектаклей «Северная одиссея» в Российском академическом молодёжном театре (2015), «Горячее сердце» в Театре имени Вахтангова (2018) и «История царя Гороха» в Пермском театре юного зрителя (2020). Кроме того, Налич исполнял партии Германа в опере-променад «Пиковая дама» Чайковского, Альфреда Жермона в «Травиате» Джузеппе Верди и Луиджи в «Плаще» Джакомо Пуччини.

В программу концерта в Культурном центре ЗИЛ войдут песни разных лет, а также четыре композиции из последнего на данный момент альбома Петра Налича «Ванька, Пташечка и Тельняшечка!», вышедшего в апреле 2024 года.

Билеты можно приобрести по ссылке.

© Страница Музыкального Коллектива Петра Налича в VK

Концерт-трибьют «Патрисия Каас: джаз, в котором живёт женщина»

9 марта в 19:00 на крыше отеля Radisson Collection состоится концерт-посвящение французской певице Патрисии Каас. Обладательница знаменитого «хриплого» голоса и исполнительница хорошо известного в России хита Mademoiselle Сhante Le Blues записала за свою карьеру десять студийных альбомов, в том числе Kaas chante Piaf, на котором пела песни другой французской легенды — Эдит Пиаф.

Каас неоднократно становилась обладательницей различных музыкальных наград, в том числе французской Victoire de la Musique и международной World Music Awards. Певица часто приезжала с концертами в Москву, записала в 2008 году совместную композицию с группой Uma2rman «Не позвонишь», а в 2009 году представляла Францию на конкурсе «Евровидение».

На концерте в Radisson Collection песни Патрисии Каас будет исполнять джазовая певица Светлана Сорокина. В программе заявлены такие хиты, как Mon Mec A Moi, Mademoiselle Сhante Le Blues и Venus Des Abribus.

Билеты можно приобрести по ссылке.

© Lionel Guericolas/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Патрисия Каас

Где погулять

Экскурсия «Арбат: от Арбатских ворот до Театра Вахтангова»

9 марта в 14:30 от выхода из станции метро «Арбатская» Филёвской линии стартует экскурсия «Арбат: от Арбатских ворот до Театра Вахтангова». Участники прогуляются по одной из самых знаменитых столичных улиц и узнают много интересных подробностей из её истории.

Например, в каком храме молился Иван Грозный, когда шёл войной на Великое княжество Литовское, какое здание московский купец Семён Тарарыкин выиграл в бильярд «одной левой» и где находится «Дом с привидениями».

Продолжительность экскурсии — 2 часа. Стоимость участия — 500 рублей. Записаться на прогулку можно на сайте проекта «Гуляем по Москве».

© Евгений Биятов/РИА Новости

Спектакль «Аркадия»: в Театре Фоменко поставили пьесу британского драматурга Тома Стоппарда

Театры
Антон Козлов
Ян Цапник
Петр Налич
Светлана Сорокина
Агата Муцениеце
Ирина Корина
Никита Ефремов
Эдуард Штейнберг
Дмитрий Чеботарев
Тимур Новиков
Патрисия Каас
Александр Фомин
Илья Кабаков
Евгения Добровольская
Джузеппе Верди
Иван Грозный
Эрик Булатов
Михаил Булгаков