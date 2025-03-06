Спектакль о зависимости и выставка из собраний Антона Козлова: афиша событий 8–9 марта

Постановка по «Морфию», танцевальный спектакль от балета «Тодес» и Пётр Налич в ЗИЛе. «Рамблер» отобрал события, которые стоит посетить в наступающие субботу и воскресенье в Москве.

© flamenqueria.ru, Рамблер

Что посмотреть

Спектакль «Морфий» во «Фламенкерии»

9 марта в 16:00 в Доме фламенко «Фламенкерия» покажут спектакль театра «Многоточие» «Морфий» по одноимённому рассказу Михаила Булгакова. В основу произведения легли воспоминания самого писателя о тяжёлом и мучительном периоде зависимости от морфия, которая появилась у Булгакова во время работы врачом в селе Никольское Смоленской губернии.

По сюжету молодой врач Бомгард, переведённый в город после службы на отдалённом участке в селе Горелово, получает от своего сменщика Полякова письмо с просьбой о помощи. Позже в больницу привозят раненого Полякова, выстрелившего в себя из браунинга.

Перед смертью врач успевает передать Бомгарду дневник. Из записей становится известно, что Поляков пристрастился к морфию после разрыва со своей возлюбленной и со временем его зависимость только усугубилась.

«Морфий», поставленный режиссёром Светланой Бутузовой, — моноспектакль: единственный занятый в нем актёр Эдгар Арутюнов показывает, как главный герой погружается в бездну своего пристрастия.

Билеты на постановку доступны по ссылке.

Хореографический спектакль «Инзенайт» в театре Аллы Духовой «Тодес»

8 и 9 марта в 19:00 в театре Аллы Духовой «Тодес» состоится показ танцевального спектакля «Инзенайт». В нём знаменитая хореограф обращается к теме живописи: герои известных полотен, заключённые в рамки картин, оживают и рассказывают свои истории посредством танца.

Постановка состоит из более чем 20 номеров, благодаря которым зрители увидят шедевры изобразительного искусства в ином свете. «Инзенайт» соединяет в себе современную хореографию, красочные костюмы, декорации и авторскую музыку.

Билеты можно приобрести по ссылке.

© todes.ru

Выставка «Расположение картин зависит от вкуса» в Мультимедиа Арт Музее

5 марта в Мультимедиа Арт Музее открылась выставка «Расположение картин зависит от вкуса. Современное искусство из коллекции Антона Козлова». На ней представлены работы из собрания коллекционера, ведущего YouTube-канала об искусстве «Пока все дома у Антона» Антона Козлова. Коллекция начала формироваться в 2019 году и сейчас насчитывает более тысячи произведений.

Экспозиция в ММАМ пытается создать пунктирную карту развития российского современного искусства, фокусируясь на таких важных направлениях, как послевоенная абстракция и московский концептуализм. Посетители могут увидеть работы российских и мировых классиков — от Ильи Кабакова и Эрика Булатова до Тимура Новикова и Эдуарда Штейнберга, а также оценить, как выработанные в 1960–1980-х годах художественные методы трансформируются в творчестве более молодых художников вроде группы «МишМаш», Ирины Кориной и Романа Сакина.

Выставка продлится до 15 июня 2025 года.

© mamm-mdf.ru

Группа МишМаш. Сверху вверх. 2018. Смешанная техника. Коллекция Антона Козлова

Фильм «Дорогая, я больше не перезвоню» с Никитой Ефремовым

В прокат вышла комедия «Дорогая, я больше не перезвоню», главную роль в которой сыграл Никита Ефремов. Его герой, специалист по рекламе Даня, много работает и страдает синдромом отложенной жизни. Он мечтает когда-нибудь накопить достаточно денег, чтобы жить на море в большом красивом доме.

Однажды Даня впадает в кому и оказывается на том свете, который похож на аэропорт из его последней рекламы. Список грехов молодого человека достаточно велик, и Дане, скорее всего, светит попасть в ад. Но главный герой не теряет надежды всё-таки вернуться в мир живых и обсуждает способы сделать это с завсегдатаями местного бара «Дорогая, я больше не перезвоню».

В картине режиссёра Александра Фомина также снялись Ян Цапник, Дмитрий Чеботарёв, Агата Муцениеце и Евгения Добровольская.

Билеты на киносеансы можно купить по ссылке.

© Телеканал «Россия 1»; Белый Зонт; ID Production; Okko

Что послушать

Концерт «Вселенная мюзикла и оперетты: Мистер Икс»

8 марта в 20:00 в англиканской церкви святого Андрея состоится концерт, в программу которого войдут фрагменты классических оперетт. Среди них — вальс из оперетты «Летучая мышь», ария Мистера Икс из оперетты «Принцесса цирка» и дуэт Сильвы и Эдвина из оперетты «Сильва».

Исполнять произведения будут солистка Московского театра оперетты, участница шоу «Голос» Полина Клинникова (сопрано) и приглашённый солист Пермского театра оперы и балета имени Чайковского Дмитрий Мазанский (тенор). Аккомпаниатором выступит Игорь Гольденберг (орган, фортепиано).

Билеты доступны по ссылке.

© moscowanglican.org

Концерт Петра Налича

9 марта в 19:00 в культурном центре ЗИЛ выступит Пётр Налич — один из самых популярных российских музыкантов конца нулевых. В 2007 году его хит «Гитар» покорил сердца миллионов слушателей. А ещё через три года исполнитель вместе со своей группой МКПН, то есть «Музыкальный коллектив Петра Налича», отправился представлять Россию на «Евровидение-2010» с композицией Lost And Forgotten и занял в финале 11-е место.

За свою карьеру Налич не только записал 12 полноценных студийных альбомов, но и много работал в театре. Например, он сочинил музыку для спектаклей «Северная одиссея» в Российском академическом молодёжном театре (2015), «Горячее сердце» в Театре имени Вахтангова (2018) и «История царя Гороха» в Пермском театре юного зрителя (2020). Кроме того, Налич исполнял партии Германа в опере-променад «Пиковая дама» Чайковского, Альфреда Жермона в «Травиате» Джузеппе Верди и Луиджи в «Плаще» Джакомо Пуччини.

В программу концерта в Культурном центре ЗИЛ войдут песни разных лет, а также четыре композиции из последнего на данный момент альбома Петра Налича «Ванька, Пташечка и Тельняшечка!», вышедшего в апреле 2024 года.

Билеты можно приобрести по ссылке.

© Страница Музыкального Коллектива Петра Налича в VK

Концерт-трибьют «Патрисия Каас: джаз, в котором живёт женщина»

9 марта в 19:00 на крыше отеля Radisson Collection состоится концерт-посвящение французской певице Патрисии Каас. Обладательница знаменитого «хриплого» голоса и исполнительница хорошо известного в России хита Mademoiselle Сhante Le Blues записала за свою карьеру десять студийных альбомов, в том числе Kaas chante Piaf, на котором пела песни другой французской легенды — Эдит Пиаф.

Каас неоднократно становилась обладательницей различных музыкальных наград, в том числе французской Victoire de la Musique и международной World Music Awards. Певица часто приезжала с концертами в Москву, записала в 2008 году совместную композицию с группой Uma2rman «Не позвонишь», а в 2009 году представляла Францию на конкурсе «Евровидение».

На концерте в Radisson Collection песни Патрисии Каас будет исполнять джазовая певица Светлана Сорокина. В программе заявлены такие хиты, как Mon Mec A Moi, Mademoiselle Сhante Le Blues и Venus Des Abribus.

Билеты можно приобрести по ссылке.

© Lionel Guericolas/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Патрисия Каас

Где погулять

Экскурсия «Арбат: от Арбатских ворот до Театра Вахтангова»

9 марта в 14:30 от выхода из станции метро «Арбатская» Филёвской линии стартует экскурсия «Арбат: от Арбатских ворот до Театра Вахтангова». Участники прогуляются по одной из самых знаменитых столичных улиц и узнают много интересных подробностей из её истории.

Например, в каком храме молился Иван Грозный, когда шёл войной на Великое княжество Литовское, какое здание московский купец Семён Тарарыкин выиграл в бильярд «одной левой» и где находится «Дом с привидениями».

Продолжительность экскурсии — 2 часа. Стоимость участия — 500 рублей. Записаться на прогулку можно на сайте проекта «Гуляем по Москве».

© Евгений Биятов/РИА Новости

Спектакль «Аркадия»: в Театре Фоменко поставили пьесу британского драматурга Тома Стоппарда