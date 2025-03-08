Комедия нравов и кукольное представление: что смотреть в театрах за пределами Москвы

Санкт-петербургский режиссёр поставит спектакль «Школа злословия» в Новосибирске, главный режиссёр Ставропольского краевого театра кукол расскажет историю мальчика с ограниченными возможностями, а главный режиссёр театра имени Фёдора Волкова в Ярославле покажет мюзикл по мотивам романа Николая Островского «Как закалялась сталь».

© Соцсети Ставропольского краевого театра кукол, Рамблер

«Школа злословия»

Когда: 15 марта.

Где: театр «Красный факел», Новосибирск.

Ещё один британский классик с фамилией на букву «Ш» вслед за Шекспиром и Шоу появится в репертуаре новосибирского театра «Красный факел». Спектакль по пьесе Ричарда Бринсли Шеридана «Школа злословия» выпускает санкт-петербургский режиссёр Роман Кочержевский.

Перед походом на спектакль театр предлагает познакомиться с жизнью и творчеством Шеридана и историей постановок его самой известной пьесы в России. На сайте «Красного факела» собраны ссылки на фильмы и передачи о драматурге, биография которого похожа на авантюрный роман.

Ричард Бринсли Шеридан родился в 1751 году в Дублине, его отец был известным актёром, мать — драматургом. Свою первую пьесу «Соперники» Шеридан написал в двадцать четыре года, а год спустя стал руководителем знаменитого лондонского театра «Друри-Лейн» и сохранил этот пост до конца жизни.

Гвоздём репертуара была его собственная пьеса «Школа злословия» (The School for Scandal), написанная в 1777 году и признанная одной из лучших британских комедий нравов. В центре сюжета — взаимоотношения недавней провинциалки, а ныне жены сэра Питера Тизла, леди Тизл с более искушёнными членами салона леди Снируэл, в котором сплетни, козни и интриги плетутся на профессиональном уровне.

От театра Шеридан перешёл к политике, с 1780 по 1812 год был членом парламента от различных избирательных округов, представляя левое крыло оппозиции, и прославился своими обвинительными речами против бывшего губернатора Индии Уоррена Гастингса.

Финал его жизни не был счастливым — в 1809 году «Друри-Лейн» сгорел дотла, бывшего политика окружили кредиторы. Чтобы расплатиться с долгами, ему пришлось продать всё своё имущество.

На русский язык «Школа злословия» была переведена ещё при жизни автора и прочно вошла в репертуар советского театра. В знаменитой мхатовской постановке 1952 года главные роли играли Михаил Яншин и Ольга Андровская: их персонажи, супруги Тизл, сначала бранились, а потом нежно пели дуэтом. Специально для этого спектакля Ольга Андровская научилась играть на арфе, а Михаил Яншин — на флейте.

© Соцсети Ставропольского краевого театра кукол

«День, когда я встретил ангела»

Когда: с 8 марта.

Где: Ставропольский краевой кукольный театр, Ставрополь.

Ставропольский краевой кукольный театр основан в 1936 году. Но свой дом у театра появился только 85 лет спустя, восемь с половиной десятилетий он путешествовал. Сначала — из Пятигорска, где он был основан, в Ставрополь, вместе со своими первыми спектаклями — «Каштанкой», «Иваном-царевичем», «Сказкой о мертвой царевне» и «Веселым портняжкой».

В годы войны театр не переставал работать, хотя от труппы остались четыре актёра и баянист. В тяжёлые послевоенные годы его было решено ликвидировать, но и после официального закрытия театра бригада кукольников продолжала выступать от имени Ставропольской государственной филармонии. В 1965 году театр был вновь открыт, его новая труппа состояла из выпускников Горьковского театрального училища.

Но и в шестидесятые, и в семидесятые, и в восьмидесятые годы у кукольного театра не было своего здания, артисты показывали свои спектакли, что называется «из чемодана», переезжали из города в город, выступали на сценах районных клубов и домов культуры. Лишь в 1987 году кукольникам наконец передали здание бывшего Дома пионеров. Построенное в 1903 году и помнившее ещё Деникина, который когда-то выступал здесь с речью. Работать в Доме пионеров было невозможно, так как за годы своего существования оно ни разу не ремонтировалось. В результате театр продолжил свою «бродячую» жизнь.

Новая жизнь у театра началась в 2021 году, когда в историческом здании наконец завершилась масштабная реставрация. Следующие два года ушли на изучение новых сценических возможностей. Тяжелее всего пришлось художнику по свету, которому предстояло перейти от кукольного театра «из чемоданчика» к 3D-технологиям.

Получив в своё распоряжение прекрасное обновлённое здание, Ставропольский театр не отказался от выездов даже на дальние расстояния. Недавний пример — Салехардский проект. В театр позвонили из Ямало-Ненецкого автономного округа, попросили помочь создать кукольный театр на базе модельной библиотеки.

Команда ставропольского театра помогла салехардцам выбрать пьесу, заказать декорации, куклы, и в сентябре спектаклем «День, когда я встретил ангела» в Салехарде открылся «Театр чёрного лиса».

Сейчас спектакль с таким же названием появится и в Ставрополе. Поставил его главный режиссёр Ставропольского краевого театра кукол Владимир Литвинов. В основе спектакля — пьеса Николая Щербенькова о мальчике Жане, который лишён возможности двигаться и говорить, но в своих мечтах и снах летает над землёй и встречает множество волшебных персонажей.

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«Мой дедушка был вишней»

Когда: 2 марта, 18 и 19 апреля.

Где: Театр «Мастерская», Санкт-Петербург.

Книга итальянской писательницы Анджелы Нанетти «Мой дедушка был вишней» отмечена премиями в Италии, Германии и Франции. В герое книги, шестилетнем Тонино, каждый может хотя бы отчасти узнать себя, свои детские впечатления и отношения с миром. Дерево, которое посадил дедушка Оттавиано, стало лучшим другом его внуку, а лето, проведённое с деревенскими бабушкой и дедушкой, — самым прекрасным летом в жизни Тонино.

Для актёров санкт-петербургского театра «Мастерская» Сергея Агафонова и Дарьи Завьяловой спектакль «Мой дедушка был вишней» — дебют в режиссуре. Постановщики посвящают его своим бабушкам и дедушкам.

Почти все сценическое пространство занимает большое ветвистое дерево, которое становится самостоятельным персонажем: герои с ним разговаривают, у него есть имя, и оно даже дышит. В спектакле много музыки и песен: их авторы, Марина Ланда и Сергей Васильев, известны уже нескольким поколениям по проекту «Смешарики».

«Как закалялась сталь»

Когда: 27 марта.

Где: Театр имени Фёдора Волкова, Ярославль.

Театр имени Фёдора Волкова встречает международный день театра мюзиклом по мотивам романа Николая Островского «Как закалялась сталь». Роман-автобиография рассказывает о событиях Гражданской войны в России и советско-польской войны 1920 года, в которых участвовал автор. А также о первых годах советской власти, ленинском призыве в партию и нэпе. «Как закалялась сталь» стал самым издаваемым произведением художественной литературы: общий тираж 536 изданий составил 36 416 тысяч экземпляров. В 1990-е годы роман массово изымался из библиотек и за последние десятилетия был практически забыт.

Волковский театр предлагает взглянуть на героя романа Островского из сегодняшнего дня и задуматься о том, кто же он, Павка Корчагин, — романтик, прокладывающий путь в светлое будущее, фанатик, сжигающий себя ради идеи, или подлец, повинный в страданиях людей?

В спектакле главного режиссёра театра Александра Созонова много музыки и песен. За живой звук отвечают участники группы «Волков Бэнд», поёт Павка Корчагин (Максим Подзин), автором песен выступил поэт и композитор Евгений Кубынин, солист музыкального проекта «Зимавсегда».

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«С вечера до полудня»

Когда: 27 марта.

Где: Омский государственный академический театр драмы, Омск.

Пьеса Виктора Розова «С вечера до полудня» многим известна по фильму Константина Худякова с Леонидом Филатовым, Людмилой Савельевой, Натальей Фатеевой и другими советскими звёздами. Сюжет — история, которая разворачивается в московской семье меньше чем за сутки. За такое короткое время происходит много событий, связанных с появлением двух людей из прошлого, в квартире семейства в сталинской высотке на площади Восстания.

Режиссёр Филипп Гуревич, который выпускает в Омской драме спектакль «С вечера до полудня», считает пьесу Розова, написанную более полувека назад, абсолютно современной. «Это удивительно нежная, тонкая пьеса, грустный, но одновременно очень смешной текст о том, как люди бесконечно боятся жить. Он про сегодня, про эскапизм, бегство от себя, про нежелание принимать ту реальность, которая у нас есть, про отсутствие развития внутри и про боязнь принимать решения, связанные с кардинальными изменениями жизни. А нужно ли её менять? И если нужно, то как? Случается так, что, если мы не меняем свою жизнь, как хотели бы, мы начинаем терзать своих близких, как это делают персонажи пьесы Виктора Розова: в мнимом желании помочь они уничтожают друг друга», — говорит режиссёр (его слова приводятся в сообщении пресс-службы театра).

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