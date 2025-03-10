Надежда на чудо: зачем смотреть новый спектакль «Пустые поезда» в РАМТе

В российском академическом молодёжном театре (РАМТ) прошла премьера спектакля по книге «Пустые поезда 2022 года» писателя и драматурга Дмитрия Данилова.

© РАМТ, Рамблер

Произведения Данилова не первый раз ставят на театральных подмостках. Его пьесы «Человек из Подольска», «Свидетельские показания», «Серёжа очень тупой», «Стоики» и другие неоднократно ставились на сценах российских театров, среди которых Театр.doc, Мастерская Петра Фоменко, театр «Практика», «Современник», МХТ. В 2018 году пьеса «Человек из Подольска» — об одном очень странном допросе в отделении полиции — получила театральную премию «Золотая маска». Её поставили в десятках театрах по всей стране и за рубежом. Кроме того, произведение экранизировали в одноимённый фильм, который взял приз на «Кинотавре» в 2020 году.

«Пустые поезда 2022 года» — сборник путевых очерков о железнодорожных поездках по неочевидным маршрутам, который писатель посвятил своей маме. В конце января 2022 года она умерла от послековидного инсульта. Болезнь и смерть близкого человека автор переживал очень тяжело. Чтобы отвлечься, он отправился в путешествие на ретропоезде по маршруту Бологое — Осташков, о котором давно мечтал. Затем он доехал из Пскова до легендарной станции Дно. Именно там Николай II принял решение отказаться от власти, когда ехал в Псков, а уже по прибытии в город подписал соответствующий документ. После было ещё несколько поездок, по итогам которых Данилов писал небольшие путевые очерки. В них автор вспоминал свою маму.

В результате он решил объединить заметки в книгу, которую опубликовал в 2023 году. Но многие могли прочитать его путевые очерки ещё до ее выхода, потому что Данилов выкладывал отрывки будущего произведения в своих социальных сетях. Режиссёр РАМТа Алексей Золотовицкий узнал о «Поездах» как раз из постов писателя, когда эти очерки ещё не были объединены под одной книжной обложкой. В программке к спектаклю пишут, что тогда текст показался ему «очень игровым с кучей приключений. Как будто Алиса в стране чудес прыгнула в нору и встречает всяких забавных человечков». Он решил поставить «Пустые поезда» в театре, но уже в ходе работы понял, что это не сценичный текст: в нём мало действий, но много наблюдений и размышлений.

© РАМТ

«При переводе прозы на язык сцены мы, конечно, столкнулись с тем, что как бы ничего не происходит. Поэтому выбрали путь откровенно игрового театра с песнями, танцами, стихами и мемами», — вспоминает режиссёр, чьи слова приведены в программке к спектаклю. Например, в спектакле звучит музыкальный хит этого года «Поезда» Жени Трофимова. А в одном из музыкальных номеров артисты поют шлягер «Он уехал прочь на ночной электричке».

Место действия в новой постановке — вагон, в котором едет главный герой-путешественник. В дороге он пытается дозвониться до ковидного госпиталя, чтобы узнать о состоянии мамы, но абонент всё время занят. Эта история станет сквозной в сюжете и объединит три части, на которые разделён спектакль.

Пока путешественник пытается дозвониться до госпиталя, вокруг кипит дорожная жизнь. С приветствием «Доброго вам пути, россияне!» входит самодеятельный музыкант, один за другим тянутся продавцы полезных в хозяйстве вещиц. Главный герой их слышит и не слышит, он набирает всё тот же номер, но ответа нет.

Он не может отделаться от беспокоящей его мысли, и ему начинает казаться, что она звучит отовсюду. И вот уже проводницы в красивой форме пританцовывают и напевают: «Занято. Занято. Занято». А потом и случайные попутчики повторяют: «Прямо сейчас ничего нельзя сделать. Нужно ждать».

Во время своих путешествий на поездах герой встречает неожиданных попутчиков. Одним из них в поездке из Пскова на станцию Дно стал человек в старорежимной военной форме. Он поворачивается лицом к зрителям и говорит что-то о жертве, которую готов принести ради общего блага. Это отсылка к знаковому для российской истории путешествию Николая II, по итогу которого он отрёкся от престола. Современный поезд, в котором едет главный герой, идёт тем же путем, что и тот царский поезд. В окнах он наблюдает мрачный пейзаж — серое небо, чёрные деревья и белый снег.

© РАМТ

И только в третьей, завершающей части спектакля, пейзаж за окном меняется на море и пальмы. Последняя поездка отличается от других — герой едет из Адлера до Сухума, из одной страны в другую, из настоящего — в прошлое. В этой части он вспоминает поездку в Новый Афон с мамой, тогда ещё совсем молодой. Они вдвоём чуть не отстали от поезда, прыгали в него уже на ходу. От этого случая, пишет Данилов в книге, осталось ощущение непоправимой катастрофы, которой всё-таки удалось избежать.

Тот, кто успел прочитать «Пустые поезда 2022 года» до того, как посмотреть спектакль в РАМТе, знает, что мама путешественника умерла после его первой поездки на ретропоезде. Тем, кто не читал книгу, режиссёр спектакля дарит надежду на счастливый финал. Последние слова звучат как детская просьба о чуде: «Мы очень мало, почти ничего не знаем о Боге, но мне кажется, что он любит таких людей, как моя мама, что у неё всё есть и будет хорошо».

Ближайшие спектакли пройдут 18 марта, 3, 17, 25 и 30 апреля.

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