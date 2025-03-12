«Идиот»: как Театр Вахтангова превратил произведение Достоевского в лазерное шоу

В Театре Вахтангова представили спектакль «Идиот» по роману Фёдора Достоевского. Режиссёр Владислав Наставшев вольно интерпретирует переживания главных героев, дополняя действие мультимедийными элементами. «Рамблер» рассказывает, как у постановщиков получилось сделать кинематографичное шоу, которое хоть и отличается от оригинала, но любопытно как мультимедийный проект.

© Валерий Мясников, Рамблер

Владислав Наставшев поставил свой второй спектакль в Театре Вахтангова: в прошлом сезоне он дебютировал на Новой сцене «Повестью о Сонечке» по работе Марины Цветаевой, а теперь обратился к «Идиоту» Фёдора Достоевского уже на Основной сцене. Материал для режиссёра не новый: он сам репетировал роль Мышкина в начале 2000-х годов, когда учился на актёрском факультете ЛГИТМИКа (ныне Российский государственный институт сценических искусств), а затем, десять лет назад, поставил «Идиота» в Риге.

В самом Театре Вахтангова к разным произведениям Достоевского обращались шесть раз. В 2000 году Владимир Иванов поставил «Дядюшкин сон» с Владимиром Этушем и Марией Ароновой, затем Римас Туминас представил «Пристань», а после Юрий Любимов — «Бесов». Среди других работ — «Чужая жена и муж под кроватью» Екатерины Зонненштраль, «Преступление и наказание» Елены Ласкавой. «Идиот» Наставшева станет уже седьмым обращением к творчеству писателя в театре.

«Предшественник» постановки Наставшева — версия 1958 года Александры Ремизовой в инсценировке Юрия Олеши с Юлией Борисовой в роли Настасьи Филипповны, Николаем Гриценко в образе князя Мышкина, Михаилом Ульяновым в амплуа Рогожина и Людмилы Целиковской — Аглаи. Символично, что Борисова появилась в театральной премьере вскоре после участия в знаменитом одноимённом фильме советского режиссёра Ивана Пырьева, где она сыграла ту же роль Настасьи Филипповны. Поэтому новой постановке будет непросто, учитывая и звёздный состав первой, и то, что тот спектакль стал знаковым.

© Валерий Мясников

Владислав Наставшев не выбирает обычных путей. Как и многие другие работы постановщика, «Идиот» отходит от классического сюжета, пронизан нуарной атмосферой, вольно обращается с персонажами и дополнен музыкальными номерами. Количество участников в спектакле сведено к минимуму: на сцене появляются только четверо. Главного героя, князя Мышкина, играет Константин Белошапка, Анна Дубровская — Настасью Филипповну, Павел Юдин стал Парфёном Рогожиным, Полина Рафеева — Аглаей Епанчиной.

Романы Достоевского неслучайно называют «полифоничными»: у каждого из героев своя правда, в их столкновении рождается новая реальность. Поэтому все персонажи «Идиота» в определённом смысле становятся авторами сюжета. Интересно, что из-за этого Мышкин является не единственным главным героем. Авторы новой постановки в Театре Вахтангова также играют с идеей, что князь Мышкин это не только действующее лицо, но и зритель проходящей перед ним драмы. А другие герои — своеобразные актёры. Пока они, играя свои роли, втягивают Мышкина в своё действие, он перестает отличать правду от вымысла, превращаясь в того самого «Идиота».

В Театре Вахтангова герои существуют в пространстве необычно сконструированной сцены: её часть расположена под наклоном, создавая иллюзию многомерного места. Также на сцене — арки по бокам, диван, готически выглядящее дерево без листвы и разлом в полу, из которого периодически вырывается пар. Кажется, что действие происходит не в российских усадьбах, а как минимум таинственном замке с привидениями. Чувства героев — громкие, как и звуковые эффекты, они льются через край: например, Рогожин не чурается жестокого рукоприкладства в отношении Настасьи Филипповны.

© Валерий Мясников

Немного смягчают градус накала страстей музыкальные номера: стихотворение Александра Пушкина превращено в лиричную балладу, которую исполняет Наставшев (она звучит в записи), а один из монологов Аглаи про «бедного рыцаря» становится поп-треком. Когда Полина Рафеева поёт знаменитые строки, то делает это перед стойкой винтажного микрофона в стиле 1950-х, а её наряд — не строгое платье XIX века, а кокетливое золотое трико и красная шаль. Этим музыкальным номером она, в кинематографическом стиле, ломает «четвёртую стену», обращаясь напрямую к зрителю.

Весь спектакль разбавлен техническими новшествами: в переднем пространстве сцены находится лазерная установка, которая при включении отделяет зрительный зал от подмостков, реальное — от вымышленного. Кроме того, отдельный фрагмент пола — динамичный, наподобие беговой дорожки: благодаря ему актёры то стремительно перемещаются за кулисы, то, идя против хода, имитируют сопротивление ветру.

В целом, как признались актёры главных ролей на пресс-показе спектакля перед премьерой, эта версия «Идиота» — «попытка подружиться с Фёдором Михайловичем». В нём буффонада смешивается с драматизмом, фарс — с лиризмом, превращая постановку в ни во что не похожее действо. Необычно и то, что длительность 3,5-часового спектакля может меняться: Наставшев часто трансформирует структуру своих работ даже после премьеры, добавляя или убирая некоторые сцены. Можно сказать, что «новым» этот спектакль будет ещё долгое время

Премьерный блок постановок намечен на 13, 31 марта, 1, 18 апреля.

Надежда на чудо: зачем смотреть новый спектакль «Пустые поезда» в РАМТе