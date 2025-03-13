Герметичный детектив и спектакль-кабаре: что смотреть в театрах в Москве в марте

Татьяна Шестопалова

В МХТ в спектакле режиссёра и хореографа Аллы Сигаловой «8 рассерженных женщин» артистки будут танцевать, в Московском театре юного зрителя (МТЮЗе) в спектакле «Торговцы резиной» артисты будут продавать огромную партию средств контрацепции, а в Театр имени Вахтангова в спектакле «Идиот» главный персонаж станет зрителем. «Рамблер» отобрал самые интересные театральные премьеры марта.

Герметичный детектив и спектакль-кабаре: что смотреть в театрах в Москве в марте
© Пресс-служба МТЮЗа; Рамблер

«8 рассерженных женщин»

Где: МХТ имени Чехова

Французский драматург Робер Тома начал свою театральную карьеру как актёр, потом писал рецензии на спектакли, а по ночам — пьесы, которые, увы, никто не хотел ставить. И только восьмая по счёту пьеса «Ловушка для одинокого мужчины» оказалась удачной, её постановка в парижском театре «Буфф-паризьен» принесла автору славу. Даже великий Хичкок, мастер саспенса (тревожного ожидания, которое является непременной частью хорошего триллера), заинтересовался шумной новинкой и подумывал купить права на её экранизацию.

Воодушевившись успехом своей восьмой пьесы, автор решил переписать первую, «8 женщин», и год спустя получил за нее премию «Набережная Орфевр» — ежегодная французская награда за лучший детектив. Своё название награда получила в честь набережной Орфевр, улицы на острове Сите, где в течение почти ста лет располагалась штаб-квартира уголовной полиции Парижа. Улица получила мировую известность благодаря рассказам Жоржа Сименона о комиссаре Мегрэ, в которых она очень часто упоминается.

«8 женщин» — это классический «герметичный детектив», то есть история убийства, которое произошло в замкнутом пространстве. Это значит, что подозрение падает на всех, кто был внутри. Любой может оказаться убийцей, именно это будоражит кровь и остальных свидетелей происшествия, и зрителей. Восемь женщин собрались в загородном доме, чтобы встретить Рождество, и вдруг выясняется, что хозяин дома убит. Женщины начинают выяснять отношения, и скоро выясняется, что у каждой есть мотив для совершения преступления.

Для театра пьеса Робера Тома — подарок, потому что позволяет продемонстрировать артистам разного возраста свои таланты. В кино она тоже востребована — вспомним хотя бы «8 женщин» Франсуа Озона, этот фильм собрал французских «звёзд» всех поколений: от Даниель Дарье, признанной лучшей актрисой Франции в 1955 году, до Изабель Юппер, Катрин Денёв, Фанни Ардан и новой французской звезды Людивин Санье.

Спектакль МХТ, который поставила режиссёр и хореограф Алла Сигалова (широкая публика знает её по главной роли в сериале «Балет», вышедшем в 2023 году), позволяет актрисам продемонстрировать не только свои актёрские качества, но и любовь к современному танцу: если у Озона каждая героиня исполняет собственный музыкальный номер, то у Аллы Сигаловой «рассерженные» женщины танцуют. Сигалова и сама выходит на сцену — в роли тёщи покойного, — и её танец, пожалуй, лучшая часть спектакля. По крайней мере для тех, кто помнит выход Мадам в «Служанках» Романа Виктюка. Алла Сигалова работала над этой постановкой как хореограф, а вот сейчас вышла на сцену под ту же композицию Даниэля Лавуа, заставив вспомнить и легендарный спектакль, и его время — спорные 1990-е.

© Александра Торгушникова

«Торговцы резиной»

Где: МТЮЗ

Переводчик пьесы израильского драматурга Ханоха Левина выбрал нейтрально-уклончивое название, чтобы не шокировать публику раньше времени. Вообще-то три персонажа пьесы отчаянно торгуются за «партию из десяти тысяч пачек презервативов высшего австралийского качества». Одному из них этот нужный, но всё-таки не в промышленном количестве товар достался по наследству от отца, который, видимо, обладал тонким чувством юмора, а может быть, просто не успел избавиться от партии австралийской резины. Его наследнику это тоже не удается; спустя 20 лет он всё ещё надеется продать залежавшийся товар.

Режиссёр Пётр Шерешевский говорит, что в этой пьесе его привлек прежде всего язык, небытовой, гротескный, но в то же время поэтичный, а ещё то, что стоит за комической ситуацией, — человеческое одиночество, потребность в любви и в то же время боязнь довериться кому-то.

«Торговцев резиной» Шерешевский поставил как спектакль-кабаре, автор музыкальной партитуры — Ванечка (Оркестр приватного танца). Под этим псевдонимом работает композитор и актёр, создавший мелодические и звуковые образы для нескольких десятков спектаклей, в том числе в Театре Наций, МТЮЗе и театре «Шалом». В главных ролях: Полина Кутепова, Игорь Верник и Виталий Коваленко.

© Пресс-служба МТЮЗа

«Сделка»

Где: Театр имени Пушкина

Открытую репетицию «Сделки» в Театре имени Пушкина провели накануне Международного женского дня, 6 марта, и в этом есть логика. В центре спектакля — трагическая женская судьба. А основой стала очень известная «трагическая комедия» швейцарского драматурга Фридриха Дюренматта «Визит дамы».

Режиссёр, в недавнем прошлом актёр Театра имени Пушкина Игорь Теплов поставил «Сделку» как бенефис ведущей актрисы театра Веры Воронковой. Внешне это почти клоунская история: и грим, и костюмы, и свита главной героини — всё напоминает о цирке. Да и сам сюжет поначалу кажется комичным: в провинциальный европейский городок Гюллен, разоренный войной, внезапно приезжает богатая дама — Клара Цаханассьян.

Свои миллионы она получила от мужа, да ещё и приумножила их, а юность провела здесь, в Гюллене. Поэтому его жители надеются, что миллионерша поможет своей обедневшей родине. Но Клара предлагает им нестандартную сделку: она дарит городу миллиард в обмен на жизнь одного из граждан, который когда-то, 45 лет назад, стал отцом её ребенка, но отказался от неё. Вначале отцы города с негодованием отвергают предложение. Но потом миллиард, от которого смогут что-то отщипнуть все жители, начинает разъедать их совесть, как ржавчина разъедает металл.

Кто-то скажет, что это история про месть, но режиссёр считает, что она про любовь и стремление вернуться в прошлое. Грустная история про непрожитую жизнь.

© teatrpushkin.ru

«Лето Господне»

Где: РАМТ

Это первая сценическая постановка романа «Лето Господне» Ивана Шмелёва, написанного в эмиграции, в 1927–1948 годах. События революции 1917 года и Гражданской войны заставили Ивана Сергеевича Шмелёва уехать за рубеж, где он написал «Солнце мёртвых» (за эту книгу о красном терроре в Крыму в 1920–1921 годах он был дважды номинирован на Нобелевскую премию, но так её и не получил).

«Лето Господне» — книга совсем другого ряда, она рассказывает о семилетнем мальчике, живущем в дореволюционной России, в самом сердце Москвы — в Замоскворечье. Книга в большой степени автобиографическая — Иван Сергеевич Шмелёв родился в 1873 году в Кадашевской слободе. Здесь издавна селились кадаши, то есть бондари, мастера по изготовлению бочек, кадушек и прочей деревянной утвари. Отец его умер, когда мальчику было семь лет, мать была жёсткой и холодной, отсюда, видимо, воспоминания об отце и о годах, проведённых рядом с ним, как о потерянном рае.

В режиссуре Марины Брусникиной проза Шмелёва превращается в коллективный рассказ, в котором каждый актёр ведёт собственный диалог со зрителем. В спектакле заняты Евгений Редько, Александр Девятьяров, Алексей Блохин, Тарас Епифанцев, Татьяна Матюхова, Анна Тараторкина и другие артисты театра.

© Пресс-служба РАМТа

«Идиот»

Где: Театр имени Вахтангова

В Театре имени Вахтангова знатока русской души Фёдора Михайловича Достоевского всегда было много. Спектакль Владислава Наставшева — седьмое по счёту обращение к творчеству великого русского писателя и второй «Идиот» на вахтанговской сцене. Но первый, безусловно, давит своим величием.

Это был спектакль ученицы Евгения Вахтангова Александры Ремизовой. Премьера прошла в 1958 году, в постановке участвовал блистательный актёрский состав (Юлия Борисова — Настасья Филипповна, Николай Гриценко — князь Мышкин, Михаил Ульянов — Рогожин, Людмила Целиковская — Аглая). Ведущие актрисы театра участвовали и в воплощении романа в кинематографе: Настасью Филипповну в экранизациях разных лет сыграли Юлия Борисова (в фильме Ивана Пырьева 1958 года), Людмила Максакова (телеспектакль 1979 года, постановка Александры Ремизовой) и Лидия Вележева (телесериал Владимира Бортко, 2003 года).

Режиссёр Владислав Наставшев может добавить в этот числовой ряд ещё несколько цифр. К «Идиоту» он обращается в третий раз: сам репетировал роль Мышкина в начале 2000-х годов, когда учился на актёрском факультете ЛГИТМИКа (ныне Российский государственный институт сценических искусств), а затем, десять лет назад, поставил «Идиота» в Риге.

Теперь же выпустил спектакль в Москве, на вахтанговской сцене. В его постановке всего четыре персонажа: Мышкин, Рогожин, Настасья Филипповна и Аглая. В этом четырехугольнике у каждого своя правда и свои ожидания, и кто из четверых главный герой, сказать трудно. С одной стороны, спектакль, как и роман, называется «Идиот», это значит, что главным героем является князь Мышкин (Константин Белошапка). Но князь в вахтанговской постановке не только действующее лицо, но и зритель тех спектаклей, которые разыгрывают перед ним Рогожин (Павел Юдин), Настасья Филипповна (Анна Дубровская) и Аглая Епанчина (Полина Рафеева).

© Пресс-служба театра имени Вахтангова

Егор Перегудов: «Надо рисковать и выводить на сцену новое поколение артистов»

Театры
Анна Тараторкина
Тарас Епифанцев
Робер Тома
Полина Рафеева
Евгений Редько
Александр Девятьяров
Владислав Наставшев
Жорж Сименон
Татьяна Матюхова
Даниэль Лавуа
Юлия Борисова
Александра Ремизова
Алексей Блохин
Лидия Вележева
Игорь Теплов
Петр Шерешевский
Павел Юдин
Николай Гриценко
Людмила Целиковская
Марина Брусникина
Алла Сигалова
Виталий Коваленко
Константин Белошапка
Вера Воронкова
Фанни Ардан
Егор Перегудов
Михаил Ульянов
Изабель Юппер
Полина Кутепова
Иван Шмелев
Владимир Бортко
Федор Достоевский
Людмила Максакова
Евгений Вахтангов
Иван Пырьев
Катрин Денев
Франсуа Озон
Анна Дубровская
Роман Виктюк
Игорь Верник