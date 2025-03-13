Герметичный детектив и спектакль-кабаре: что смотреть в театрах в Москве в марте

В МХТ в спектакле режиссёра и хореографа Аллы Сигаловой «8 рассерженных женщин» артистки будут танцевать, в Московском театре юного зрителя (МТЮЗе) в спектакле «Торговцы резиной» артисты будут продавать огромную партию средств контрацепции, а в Театр имени Вахтангова в спектакле «Идиот» главный персонаж станет зрителем. «Рамблер» отобрал самые интересные театральные премьеры марта.

© Пресс-служба МТЮЗа; Рамблер

«8 рассерженных женщин»

Где: МХТ имени Чехова

Французский драматург Робер Тома начал свою театральную карьеру как актёр, потом писал рецензии на спектакли, а по ночам — пьесы, которые, увы, никто не хотел ставить. И только восьмая по счёту пьеса «Ловушка для одинокого мужчины» оказалась удачной, её постановка в парижском театре «Буфф-паризьен» принесла автору славу. Даже великий Хичкок, мастер саспенса (тревожного ожидания, которое является непременной частью хорошего триллера), заинтересовался шумной новинкой и подумывал купить права на её экранизацию.

Воодушевившись успехом своей восьмой пьесы, автор решил переписать первую, «8 женщин», и год спустя получил за нее премию «Набережная Орфевр» — ежегодная французская награда за лучший детектив. Своё название награда получила в честь набережной Орфевр, улицы на острове Сите, где в течение почти ста лет располагалась штаб-квартира уголовной полиции Парижа. Улица получила мировую известность благодаря рассказам Жоржа Сименона о комиссаре Мегрэ, в которых она очень часто упоминается.

«8 женщин» — это классический «герметичный детектив», то есть история убийства, которое произошло в замкнутом пространстве. Это значит, что подозрение падает на всех, кто был внутри. Любой может оказаться убийцей, именно это будоражит кровь и остальных свидетелей происшествия, и зрителей. Восемь женщин собрались в загородном доме, чтобы встретить Рождество, и вдруг выясняется, что хозяин дома убит. Женщины начинают выяснять отношения, и скоро выясняется, что у каждой есть мотив для совершения преступления.

Для театра пьеса Робера Тома — подарок, потому что позволяет продемонстрировать артистам разного возраста свои таланты. В кино она тоже востребована — вспомним хотя бы «8 женщин» Франсуа Озона, этот фильм собрал французских «звёзд» всех поколений: от Даниель Дарье, признанной лучшей актрисой Франции в 1955 году, до Изабель Юппер, Катрин Денёв, Фанни Ардан и новой французской звезды Людивин Санье.

Спектакль МХТ, который поставила режиссёр и хореограф Алла Сигалова (широкая публика знает её по главной роли в сериале «Балет», вышедшем в 2023 году), позволяет актрисам продемонстрировать не только свои актёрские качества, но и любовь к современному танцу: если у Озона каждая героиня исполняет собственный музыкальный номер, то у Аллы Сигаловой «рассерженные» женщины танцуют. Сигалова и сама выходит на сцену — в роли тёщи покойного, — и её танец, пожалуй, лучшая часть спектакля. По крайней мере для тех, кто помнит выход Мадам в «Служанках» Романа Виктюка. Алла Сигалова работала над этой постановкой как хореограф, а вот сейчас вышла на сцену под ту же композицию Даниэля Лавуа, заставив вспомнить и легендарный спектакль, и его время — спорные 1990-е.

© Александра Торгушникова

«Торговцы резиной»

Где: МТЮЗ

Переводчик пьесы израильского драматурга Ханоха Левина выбрал нейтрально-уклончивое название, чтобы не шокировать публику раньше времени. Вообще-то три персонажа пьесы отчаянно торгуются за «партию из десяти тысяч пачек презервативов высшего австралийского качества». Одному из них этот нужный, но всё-таки не в промышленном количестве товар достался по наследству от отца, который, видимо, обладал тонким чувством юмора, а может быть, просто не успел избавиться от партии австралийской резины. Его наследнику это тоже не удается; спустя 20 лет он всё ещё надеется продать залежавшийся товар.

Режиссёр Пётр Шерешевский говорит, что в этой пьесе его привлек прежде всего язык, небытовой, гротескный, но в то же время поэтичный, а ещё то, что стоит за комической ситуацией, — человеческое одиночество, потребность в любви и в то же время боязнь довериться кому-то.

«Торговцев резиной» Шерешевский поставил как спектакль-кабаре, автор музыкальной партитуры — Ванечка (Оркестр приватного танца). Под этим псевдонимом работает композитор и актёр, создавший мелодические и звуковые образы для нескольких десятков спектаклей, в том числе в Театре Наций, МТЮЗе и театре «Шалом». В главных ролях: Полина Кутепова, Игорь Верник и Виталий Коваленко.

© Пресс-служба МТЮЗа

«Сделка»

Где: Театр имени Пушкина

Открытую репетицию «Сделки» в Театре имени Пушкина провели накануне Международного женского дня, 6 марта, и в этом есть логика. В центре спектакля — трагическая женская судьба. А основой стала очень известная «трагическая комедия» швейцарского драматурга Фридриха Дюренматта «Визит дамы».

Режиссёр, в недавнем прошлом актёр Театра имени Пушкина Игорь Теплов поставил «Сделку» как бенефис ведущей актрисы театра Веры Воронковой. Внешне это почти клоунская история: и грим, и костюмы, и свита главной героини — всё напоминает о цирке. Да и сам сюжет поначалу кажется комичным: в провинциальный европейский городок Гюллен, разоренный войной, внезапно приезжает богатая дама — Клара Цаханассьян.

Свои миллионы она получила от мужа, да ещё и приумножила их, а юность провела здесь, в Гюллене. Поэтому его жители надеются, что миллионерша поможет своей обедневшей родине. Но Клара предлагает им нестандартную сделку: она дарит городу миллиард в обмен на жизнь одного из граждан, который когда-то, 45 лет назад, стал отцом её ребенка, но отказался от неё. Вначале отцы города с негодованием отвергают предложение. Но потом миллиард, от которого смогут что-то отщипнуть все жители, начинает разъедать их совесть, как ржавчина разъедает металл.

Кто-то скажет, что это история про месть, но режиссёр считает, что она про любовь и стремление вернуться в прошлое. Грустная история про непрожитую жизнь.

© teatrpushkin.ru

«Лето Господне»

Где: РАМТ

Это первая сценическая постановка романа «Лето Господне» Ивана Шмелёва, написанного в эмиграции, в 1927–1948 годах. События революции 1917 года и Гражданской войны заставили Ивана Сергеевича Шмелёва уехать за рубеж, где он написал «Солнце мёртвых» (за эту книгу о красном терроре в Крыму в 1920–1921 годах он был дважды номинирован на Нобелевскую премию, но так её и не получил).

«Лето Господне» — книга совсем другого ряда, она рассказывает о семилетнем мальчике, живущем в дореволюционной России, в самом сердце Москвы — в Замоскворечье. Книга в большой степени автобиографическая — Иван Сергеевич Шмелёв родился в 1873 году в Кадашевской слободе. Здесь издавна селились кадаши, то есть бондари, мастера по изготовлению бочек, кадушек и прочей деревянной утвари. Отец его умер, когда мальчику было семь лет, мать была жёсткой и холодной, отсюда, видимо, воспоминания об отце и о годах, проведённых рядом с ним, как о потерянном рае.

В режиссуре Марины Брусникиной проза Шмелёва превращается в коллективный рассказ, в котором каждый актёр ведёт собственный диалог со зрителем. В спектакле заняты Евгений Редько, Александр Девятьяров, Алексей Блохин, Тарас Епифанцев, Татьяна Матюхова, Анна Тараторкина и другие артисты театра.

© Пресс-служба РАМТа

«Идиот»

Где: Театр имени Вахтангова

В Театре имени Вахтангова знатока русской души Фёдора Михайловича Достоевского всегда было много. Спектакль Владислава Наставшева — седьмое по счёту обращение к творчеству великого русского писателя и второй «Идиот» на вахтанговской сцене. Но первый, безусловно, давит своим величием.

Это был спектакль ученицы Евгения Вахтангова Александры Ремизовой. Премьера прошла в 1958 году, в постановке участвовал блистательный актёрский состав (Юлия Борисова — Настасья Филипповна, Николай Гриценко — князь Мышкин, Михаил Ульянов — Рогожин, Людмила Целиковская — Аглая). Ведущие актрисы театра участвовали и в воплощении романа в кинематографе: Настасью Филипповну в экранизациях разных лет сыграли Юлия Борисова (в фильме Ивана Пырьева 1958 года), Людмила Максакова (телеспектакль 1979 года, постановка Александры Ремизовой) и Лидия Вележева (телесериал Владимира Бортко, 2003 года).

Режиссёр Владислав Наставшев может добавить в этот числовой ряд ещё несколько цифр. К «Идиоту» он обращается в третий раз: сам репетировал роль Мышкина в начале 2000-х годов, когда учился на актёрском факультете ЛГИТМИКа (ныне Российский государственный институт сценических искусств), а затем, десять лет назад, поставил «Идиота» в Риге.

Теперь же выпустил спектакль в Москве, на вахтанговской сцене. В его постановке всего четыре персонажа: Мышкин, Рогожин, Настасья Филипповна и Аглая. В этом четырехугольнике у каждого своя правда и свои ожидания, и кто из четверых главный герой, сказать трудно. С одной стороны, спектакль, как и роман, называется «Идиот», это значит, что главным героем является князь Мышкин (Константин Белошапка). Но князь в вахтанговской постановке не только действующее лицо, но и зритель тех спектаклей, которые разыгрывают перед ним Рогожин (Павел Юдин), Настасья Филипповна (Анна Дубровская) и Аглая Епанчина (Полина Рафеева).

© Пресс-служба театра имени Вахтангова

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