Детектив под песни Ника Кейва: «8 разгневанных женщин» в МХТ

В МХТ имени А.П. Чехова к Международному женскому дню приурочили премьеру «8 разгневанных женщин» по пьесе французского драматурга Робера Тома.

© Александра Торгушникова, Рамблер

Дарья Мороз, Мария Фомина, Аня Чиповская, Александра Ребенок и другие дамы в лучших традициях Агаты Кристи будут искать преступника в отрезанном от внешнего мира поместье. «Рамблер» рассказывает о скрытых смыслах спектакля, какое значение в нём играют треки австралийского рок-музыканта Ника Кейва и британского певца Джо Кокера и том, как изменился первоначальный сюжет.

Дату премьеры спектакля режиссёра и хореографа Аллы Сигаловой «8 разгневанных женщин» по пьесе Робера Тома не зря приурочили к Международному женскому дню: все действующие персонажи этой истории — представительницы прекрасного пола. В России этот сюжет известен и чаще всего ставится под названием «Восемь любящих женщин». В МХТ имени Чехова решили по-своему рассказать историю: эмоционально, страстно и ярко.

© Александра Торгушникова

«Восемь женщин» Робер Тома написал в 1958 году, это была его первая пьеса. Тома начинал как актёр театра — оттого ему удалось создать тонкий комедийный детектив с ёмкими репликами, хлёстким юмором и идеально выверенной интригой. Самому драматургу пьеса не нравилась, но её почти сразу (в 1960 году) заметили и экранизировали, а после премьера спектакля прошла на сцене парижского театра «Эдуард VII».

По сюжету действие происходит во Франции в 1950-х годах в канун Рождества. На загородной вилле восемь женщин готовятся отмечать праздник, который омрачается убийством владельца дома Марселя: его тело находят в кабинете с ножом в спине. Подозрение падает на каждую из присутствующих: жену, дочь, падчерицу, тёщу, свояченицу, служанку, горничную и сестру мужчины. Выясняется, что у каждой из женщин были мотивы для убийства, что только запутывает дело.

Несмотря на кажущуюся вежливость, дамы мгновенно превращаются в стервятников, выставляют свои самые нелицеприятные черты характера на всеобщее обозрение. И всё это — вперемешку с ложью, обидами, неуверенностью и опасениями остаться не у дел.

Многим российским зрителям этот сюжет знаком по комедии Франсуа Озона 2002 года, которая была удостоена «Серебряного медведя» на Берлинском кинофестивале за актёрский ансамбль. Озон изменил жанр первоисточника, превратив историю в комедию-водевиль с элементами детектива. Режиссёр необычно обыграл личности героинь — с каждой ассоциируется определённая песня, поскольку для действующих лиц были созданы персональные музыкальные номера (написанные специально для фильма или подобранные уже известные французские песни прошлых лет).

В фильме Озона снялся настоящий «цвет» французского кинематографа: Людивин Санье, Виржини Ледуайен, Катрин Денёв и другие. На российские подмостки выходит не менее звёздная компания: Дарья Мороз, Мария Фомина, Софья Эрнст, Алла Сигалова, Аня Чиповская, Александра Ребенок, Юлия Чебакова, Софья Шидловская.

Эмоциональный накал страстей здесь — с первого действия: всё пространство сцены, оформление, костюмы героинь выполнены в ярких цветах, то красном, то зелёном. Диалоги актрис не менее экзальтированны и эмоциональны, а ещё — циничны. Первый вопрос, который задают женщины после убийства героя: кто законная наследница его состояния? В ход идут интриги, сплетни, угрозы и не только: у каждой героини есть своя «минута славы», во время которой они по-новому раскрываются и демонстрируют самые разные оттенки своих личностей.

В этом им помогают танцевальные и музыкальные номера, своеобразные хореографические монологи на определённую музыку: со сцены звучит многоголосый саундтрек. Например, это песни You Can Leave Your Hat On Джо Кокера, I Can’t Dance от Genesis, I Feel Good Джеймса Брауна, а ещё Red Right Hand Ника Кейва или Sway Дина Мартина.

«Танцы сделаны под каждую героиню, учитывая её личную драму. Алла Сигалова отталкивалась от индивидуальности актрис, чтобы выгоднее подчеркнуть какие-то её стороны. Каждая героиня — собирательный образ узнаваемых женских качеств, в любой из них можно найти что-то своё», — рассказала на предпремьерном показе постановки актриса Мария Фомина, которая сыграла роль Сюзон, старшую дочь Марселя.

Особенно колоритно выглядит Габи, жена, а затем вдова Марселя. В исполнении Дарьи Мороз она получилась хваткой, иногда бесцеремонной и нахальной. Помощница управляющей по имени Адель (Аня Чиповская) тоже умеет постоять за себя, у неё то и дело находятся саркастические комментарии в адрес присутствующих. Не отстаёт от героинь и сестра Марселя Пьеретта (Александра Ребенок) — в программке к спектаклю она значится как «Та, которую не ждали», и это неспроста.

© Александра Торгушникова

Российская версия пьесы Тома в МХТ с фантазией меняет известную фабулу, когда отрезанные от внешнего мира герои оказываются под подозрением без возможности к бегству. Кроме очевидной разницы в названии из «любящих» женщины превратились в «разгневанных», а слово «восемь» в цифру, символизируя бесконечность. Кроме того, жанр истории трансформировался в криминальную драму, которая добавляет повествованию не только интриги, но и наполняет определённым смыслом. Действие в почти трёхчасовом спектакле происходит стремительно, а сюжетные повороты сменяются неожиданно.

В спектакле постановщики используют совершенно разные сценические приёмы, чтобы зритель угадал: что же превращает любящих женщин в разгневанных.

Примерные постановки намечены на 20 марта, 8, 19 апреля.

