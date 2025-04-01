Провинциальная актриса и замужняя невеста: три водевиля для хорошего настроения

В Малом театре показывают спектакль про актрису-дебютантку, которая выбивает себе роль. В Театре им. Моссовета рассказывают историю про невесту богатого наследника, которая пытается очаровать родственников будущего супруга. А в постановке Театра имени Вахтангова капитан колониальных войск пытается бороться с ложью. «Рамблер» отобрал три столичных водевиля — легкие комедии с песнями и танцами, которые заставят хорошенько посмеяться и порадоваться за тех, кому всё удалось.

© Елена Лапина, Рамблер

Эстрадное представление

Нельзя сказать, что водевили возвращаются на современную театральную сцену, — они если и уходили, то ненадолго, уступали место более событийным пьесам. Потому что публика любит водевиль — за лёгкость, простоту и счастливый финал. Сегодня важно знать, что в итоге всё будет хорошо.

Родина водевиля — Франция, именно здесь ярмарочные театры начали разыгрывать на площадях небольшие сценки с комическими куплетами. Со временем сценки начали писать профессиональные писатели, и они превратились в пьесы-водевили (vaudeville в переводе с французского означает «эстрадное представление»).

В конце XVIII века французский водевиль распространился по всей Европе, добрался и до России, где произвёл настоящий фурор. Во-первых, в России в то время была мода на всё французское, а во-вторых, водевиль позволял актёрам блеснуть своими талантами, драматическими и вокальными. Сам Михаил Щепкин, один из ведущих актёров Малого театра, который дружил с Пушкиным, Гоголем и Островским, охотно играл каких-нибудь благородных отцов в водевилях, состряпанных по французскому образцу.

Актёр Дмитрий Ленский, ставший популярным драматургом, сочинил не меньше ста комических пьес с французскими сюжетами, но русскими именами. Самая известная из них — «Лев Гурыч Синичкин, или Отец дебютантки» — долго шла в русских императорских театрах. Неслучайно Малый театр решил отметить 200-летие своего исторического здания возвращением на большую сцену знаменитого водевиля.

«Лев Гурыч Синичкин, или Провинциальная дебютантка» в Малом театре

© maly.ru

В выборе «Льва Гурыча» как главного спектакля юбилейного сезона есть верность традициям русского театра, которые Малый неустанно хранит, и уважение к собственной истории (Дмитрий Ленский когда-то был актёром Малого театра, первым исполнителем роли Хлестакова, которого он тоже сыграл в водевиле). Все коллизии, возникающие между примой и дебютанткой, между режиссёром и директором, узнаваемы и сейчас, поэтому спектакль очень смешной, его можно прописывать в качестве лекарства от плохого настроения.

Сюжет, наверное, все помнят — по пьесе Ленского сняты два фильма. Старый актёр, много лет отдавший сцене, уверен в таланте своей юной дочери и хочет, чтобы и дирекция театра, и публика увидели, что она достойна стать примой. Действующая прима не собирается давать дорогу юной нахалке, но благородному отцу Льву Гурычу Синичкину удаётся провести извилистую интригу, используя слабости примадонны, легкомыслие двух любителей театра и актрис, князя Ветренского и графа Зефирова, тщеславие театрального драматурга Борзикова — и в результате добиться своего.

Режиссёр-постановщик спектакля (и главный режиссёр Малого театра) Алексей Дубровский оставил от старинного водевиля только общую канву. Сценарист Сергей Плотов переписал текст Ленского, перенес действие в провинцию и добавил цитаты из других сочинений: «Мы артисты — наше место в буфете».

Современный классик, композитор Александр Чайковский написал для спектакля музыку в духе лёгкого водевильного жанра, а сценограф Максим Обрезков придумал декорацию, которая похожа на портал в прошлое, и с юмором обыгрывает приёмы старого театра. Лев Гурыч с дочкой, к примеру, в какой-то момент выглядывают из бутафорского облака.

Кастинг в «Льве Гурыче» превосходный. Хороша и Анастасия Дубровская в роли стервозной примы, и Екатерина Гревцева в образе бойкой Лизаньки. Но «берут» зал всё-таки мужчины: благородный отец Лев Гурыч Синичкин (Валерий Низовой) чрезвычайно трогателен, Валерий Афанасьев откровенно наслаждается своей ролью сластолюбивого графа, Александр Клюквин (директор провинциального театра Константин Петрович Пустославский) и Михаил Фоменко (режиссёр Владимир Иванович Налимов-Сомов) пародируют Станиславского и Немировича-Данченко. А в финале на сцену выходят все, кто работал над спектаклем, от театральной молодёжи, изображающей актёров и актрис провинциального театра, до костюмеров и монтировщиков. И зритель видит, какой труд стоит за каждой премьерой.

«Замужняя невеста» в Театре имени Моссовета

© Елена Лапина

«Своя семья, или Замужняя невеста» — ещё один старинный русский водевиль. Написал его тот самый «колкий Шаховской», которого упоминает в «Евгении Онегине» Александр Пушкин: «Там вывел колкий Шаховской своих комедий шумный рой». Александр Шаховской был чрезвычайно популярным драматургом, автором доброй сотни пьес и влиятельным в театральном мире человеком: он больше двадцати лет служил в дирекции императорских театров и фактически руководил театрами Петербурга. Водевиль «Своя семья, или Замужняя невеста» Шаховской сочинял специально для бенефиса актрисы Марии Вальберховой, а так как времени оставалось мало, привлёк в качестве помощников двух начинающих стихотворцев — Александра Грибоедова и Николая Хмельницкого.

В Театре имени Моссовета эта пьеса идет так, как она могла бы идти в домашнем театре пушкинских времён: сцена «Под крышей» маленькая, так что зрителям не только лица актеров хорошо видны, но слышно их дыхание. Из декораций — только длинный стол, который перед началом спектакля начинает сервировать крепостная девушка Грунька (Евгения Лях). Чуть в стороне — пианино, за ним музыкант (ведёт спектакль композитор и дирижер Матвей Костолевский), и это тоже создаёт ощущение, что вы не в театре, а в чьём-то доме.

Ещё пара минут — и за столом рассаживаются члены большой семьи, в которую предстоит войти Наташе, молодой жене «наследника всех своих родных» с говорящим именем Любим. Одна только закавыка: молодой человек выбрал себе жену, не посоветовавшись с родственниками, и легко может остаться без наследства. Чтобы этого не случилось, он должен представить Наташу не женой, а невестой, а ей предстоит очень быстро (потому что спектакль идёт всего час двадцать) очаровать всех, представляясь то дурочкой, то умницей, то романтичной до странности особой, то скупой до жадности.

«Замужняя невеста» вошла в репертуар Театра имени Моссовета по инициативе артистов, худруку Евгению Марчелли оставалось лишь собрать этюды в спектакль, нанести на полотно последние штрихи. Своих чудаковатых персонажей, капризных тётушек и дядюшек артисты старшего поколения отыгрывают с блеском. Запоминается буквально каждый: и простодушный секунд-майор (Олег Кузнецов), и вдова трёх мужей Фекла Савишна (Валентина Карева), и строгий экзаменатор девушек Максим Бирюлькин (Андрей Рапопорт), и неожиданно мудрая и проницательная помещица Звонкина. Заканчивается всё, как и положено в водевиле, благополучно, бойкая Наташа (Екатерина Девкина) выдерживает все испытания, и только небольшая истерика в конце должна, видимо, показать, что ей это даётся не так-то просто.

«Пуф, или Ложь или истина» в Театре имени Вахтангова

© vakhtangov.ru

Французский драматург Эжен Скриб специализировался на водевилях и комедиях, хотя сочинял и оперные либретто, и рассказы, и повести. В России больше всего известна его пьеса «Стакан воды», которая посвящена политическим и любовным интригам при дворе королевы Великобритании Анны в начале XVIII века. «Пуф» далеко не так известен, хотя Ариадна Эфрон выполнила перевод этой пьесы еще в 60-х годах.

В постановке Аси Князевой «Пуф» — не водевиль, а комедия с философским подтекстом. Что такое Пуф? Это обман, возведённый в степень искусства, шум на пустом месте. Всё это было и в XIX веке, во времена Скриба, но сейчас, в эпоху массовых коммуникаций, пуф — это наше всё. И текст, произнесённый одним из героев пьесы, читается как современный: «Всё бахвальство, все фокусы и причитания наших поэтов, ораторов, государственных деятелей — всё это пуф! И известная красавица, ломающая себе голову над тем, как бы получить в подарок бриллианты, — это пуф! Не говоря уже о том, что существует пуф благотворительности и пуф бескорыстия, пуф патриотизма и пуф благочестия... Ибо к помощи пуфа прибегают все сословия, все круги, все классы, хотя и следует признать, справедливости ради, что чаще других и в наибольшем количестве используют его адвокаты, журналисты и врачи!»

В спектакле Аси Князевой пуф — это не только ложное известие, но и необученный ангел (Александра Стрельцина). Двух героев почтенных лет, которыми управляют такие ангелы, играют Владислав Демченко (государственный деятель) и Евгений Князев и Михаил Васьков (по очереди играют дельца). Главного героя пьесы — капитана колониальных войск Альбера д'Ангремона — по очереди исполняют Николай Романовский и Клим Кудашкин. По сюжету д'Ангремон приезжает из Алжира в отпуск в Париж, чтобы помочь вдове убитого товарища. Он хочет добиться справедливости для всех, но сталкивается с обстоятельствами, в которых правда опасна и никому не нужна, а ложь служит непременным залогом успеха.

Князев, ректор Щукинского училища и один из ведущих актёров Театра имени Вахтангова, впервые работает со своей дочерью как с режиссёром. Но тема спектакля заставляет обратить внимание не только на актёрскую игру, но и на относительность моральных категорий. Как понять, где проходит грань между правдой и вымыслом, между честностью и глупостью? Для зрителя комедии, согласитесь, неожиданная задача.

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