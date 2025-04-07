Трагедия с Пересильд и детектив с Табаковым: семь театральных премьер апреля

В театре «Среда 21» покажут философское панк-кабаре, в Театре Наций пройдет премьера — «Васса Железнова» с Юлией Пересильд в главной роли. А в Театре имени Моссовета звезда сериала «Ландыши.Такая нежная любовь» сыграет в новой постановке «Женитьба». «Рамблер» отобрал самые интересные театральные премьеры апреля.

© Пространство «Внутри», Рамблер

«Женитьба» в Театре имени Моссовета

Гоголевскую «Женитьбу» принято считать комедией, но для худрука театра имени Моссовета Евгения Марчелли тема сватовства, «смотрин» женихов, тема выбора — болезненная, как, возможно, и для самого Гоголя (исследователи его творчества отмечают, что в гоголевском мире женятся нечасто). Зрителям вместе с режиссером предстоит разобраться, почему сватовство, несмотря на усилия заинтересованных лиц, не закончилось свадьбой, что заставило жениха убежать от семейного счастья через окно и сильно ли переживала по этому поводу невеста.

В спектакле «звездный» состав: в роли свахи — народная артистка Ольга Остроумова, нерешительного Подколесина играет Александр Яцко, его друга Кочкарева — Валерий Яременко, отвергнутых женихов, Яичницу и Жевакина, — Сергей Виноградов и Андрей Рапопорт. Невесту Агафью Тихоновну будут в очередь играть Нина Здорик и Анастасия Белова.

Премьера: 26 апреля

© Пресс-служба театра имени Моссовета

«Зеркало» в Пространстве «Внутри»

Драматург, режиссер и художник этого спектакля Савва Савельев — человек многих дарований. Был креативным директором издательского дома «Собака» и главным редактором журнала «Time Out Петербург», перебравшись из Петербурга в Москву, стал креативным продюсером шоу «Вечерний Ургант» на первом канале, а после ухода с телевидения переключился на театральные постановки.

В основе «Зеркала» — рассказ Генриха Бёлля «Молчание доктора Мурке» и роман Курта Воннегута «Бойня N 5, или Крестовый поход детей», но оба эти произведения являются лишь отправной точкой для пьесы о споре поколений. В Мюнхене середины 1960-х встречаются двое, юный бунтарь и профессор искусствоведения, встреча превращается в философскую дуэль, в которой не всегда понятно, кто ретроград, а кто новатор. В роли дуэлянтов — Савва Савельев и Павел Табаков.

Премьера: 30 апреля

© Пространство «Внутри»

«Солнце Ландау» в Театре Вахтангова

Нобелевский лауреат Лев Ландау после автомобильной аварии 1962 года почти шесть лет лежит в постели, к нему медленно возвращается память, знание языков. Сначала в институте нейрохирургии, потом в больнице Академии наук СССР. За его жизнь борется жена Кора, с которой они почти двадцать лет назад заключили «пакт о ненападении в супружеской жизни», позволявший обоим иметь романы на стороне.

О том, как она пережила это соглашение, Кора Ландау рассказала в автобиографической книге «Как мы жили». В жизни Дау (он терпеть не мог, когда его называли Львом Давидовичем) были и другие важные события: в 1938 году он был арестован и провел какое-то время на Лубянке, где ему сломали два ребра. «Когда умер Сталин, я танцевал от радости», — вспоминал сталинский ученый.

Спектакль главного режиссера Театра имени Вахтангова Анатолия Шульева в декорациях главного художника театра Максима Обрезкова выходит в 2025 году, объявленном Международным годом квантовой науки и технологии. Премьера состоится 14 апреля, во Всемирный день квантовой науки. Но с точки зрения режиссера, главная тайна нашего времени — не квантовая теория, а сознание человека, особенного такого талантливого, как Лев Ландау. В спектакле заняты: Павел Попов, Юлия Рутберг, Яна Соболевская, Денис Самойлов, Олег Макаров, Игорь Карташёв, Александр Рыщенков, Каролина Койцан.

Премьера: 14 апреля

© Театр Вахтангова

«Вещи и ущи» в Театре «Практика»

Все мы, живущие в большом городе, время от времени чувствуем себя маленькими и беззащитными. В спектакле Кирилла Люкевича горожане совсем маленькие — крошечные фигурки, застывшие в холодном пространстве. Живут они в мире, где многое происходит неожиданно, и никто этому уже не удивляется. Например, машины вдруг начинают падать с неба. И что? Посмотрит человек на то, как они летят и разбиваются об асфальт, и пойдет себе дальше.

В прозе Аллы Горбуновой много таких историй все они абсолютно абсурдные, но вызывают радостное чувство узнавания: ты точно об этом слышал десять, пятнадцать или двадцать лет назад. Или вчера видел по телевизору. Режиссер Кирилл Люкевич решил собрать всех рассказчиков вместе и дать каждому право голоса. Артисты Саша Никитина, Ясмина Омерович, Александр Шадрин и Никита Юськов — проводники в мир маленьких людей.

Премьера: 4 и 5 апреля

© Театр «Практика»

«Васса. Версия» в Театре Наций

Под занавес сезона в Театре Наций выходит ударная премьера — «Васса Железнова» Максима Горького. Роль богатой судовладелицы, властной и жесткой, режиссер Виктор Рыжаков отдал Юлии Пересильд, а все действие сосредоточил в одном времени и месте — за большим обеденным столом.

Вместо того, чтобы объединять семью Железновых, застолье станет свидетелем ее краха. Подробности режиссерского решения до сих пор держатся в секрете, но можно не сомневаться, что зрителям скучно не будет. Достаточно вспомнить другую советскую пьесу в трактовке Рыжакова — «Оптимистическую трагедию» Всеволода Вишневского на сцене Александринского театра, завоевавшую и высокую оценку профессионального сообщества (премию «Золотая Маска»), и признание публики.

Премьера: 29 апреля

© Театр Наций

«Философия другого переулка» в театре «Среда 21»

Маленький театр в саду имени Баумана заставляет зрителей заглядывать в другие миры, соседние с театральным миром, а иногда и далекие от него. Поводом для спектакля «Философия другого переулка» стала проза Александра Петровского — востоковеда, индолога, буддолога, известного не только в России, но и за ее пределами.

Авторы спектакля, называющие себя «небольшой художественной компанией», позволяют себе спорить с ним, не соглашаться, высказывать свое мнение о прочитанном. В компанию входят поэт Андрей Родионов, драматург Екатерина Троепольская, художники Ирина Корина и Егор Федоричев, актер и музыкант Петр Скворцов. Жанр спектакля — философское панк-кабаре.

Премьера: 24 апреля

© Театр «Среда 21»

«Каренина» в Театре на Таганке

В двадцать первом веке многое происходит за обеденным столом — гибнут семьи, рушатся иллюзии и репутации. Александр Карпушин, выпускник мастерской Романа Виктюка, соединил Толстого и Чехова, чтобы поразмышлять о том, что такое счастье и с чем его едят. Место действия — два ресторана, московский и петербургский, каждый расположен на железнодорожной станции, где люди ждут поезда и счастья, которое так и не наступит. Три сестры не попадут в Москву, Анна Каренина не обретет покой. Почему? Ах, если б знать…

Премьера: 3 и 4 апреля

© Театр на Таганке

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