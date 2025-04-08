Детектив Чехова и недописанный роман Булгакова: что покажут в театрах за пределами Москвы

В театре имени Ленсовета готовят к премьере спектакль на основе неоконченного романа Михаила Булгакова о закулисье театральной жизни. В новосибирском театре «Глобус» поставят спектакль по мотивам романа Эриха-Марии Ремарка «Триумфальная арка». А в Астраханском драматическом театре покажут пьесу о знаменитой американской певице, у которой не было ни слуха, ни голоса.

© Пресс-служба театра «Мастерская», Рамблер

«Театральный роман»

Роман Габриа, ученик петербургского театрального режиссёра Григория Козлова и главный режиссёр театра «Мастерская», считает свою постановку в Театре Ленсовета просветительским проектом. «Театральный роман» — неоконченное произведение Михаила Булгакова, которое он писал от первого лица, от имени некоего писателя Сергея Леонтьевича Максудова. Роман рассказывает о театральном закулисье и писательском мире СССР в 1930-х годах.

Эта работа Булгакова таит в себе загадку, которую исследователи творчества писателя не раз пытались разгадать. По предположению историка театра Анатолия Смелянского, во второй части должен был появиться рассказ о репетициях и премьере пьесы «Черный снег», которую герой «Театрального романа» писатель Максудов принёс для постановки в Независимый театр.

«Театральный роман» в театре Ленсовета превращает это предположение в сценическую версию. «Мы пытаемся дофантазировать на основе документов, писем и многочисленных воспоминаний артистов и литераторов, каков был путь, связанный с рождением в 1926 году легендарной постановки МХАТа «Дни Турбиных», — объясняет Роман Габриа (его слова приводятся в сообщении пресс-службы театра). В основу инсценировки легли три булгаковских произведения: «Театральный роман», «Белая гвардия» и «Дни Турбиных». В ролях — Лаура Пицхелаури, Сергей Мигицко, Михаил Боярский и другие артисты театра.

Где: Театр имени Ленсовета, Санкт-Петербург

Премьера: 12 и 13 апреля

© lensov-theatre.spb.ru

«Две дамочки в сторону севера»

Петербургский театр «Мастерская» выпустил роад-муви по пьесе французского драматурга Пьера Нотта «Две дамочки в сторону Севера». В нашей стране она хорошо известна и любима театрами, потому что это история про двух сестёр, которые совершают долгое путешествие на север страны, а по сути дела — друг к другу.

Потеряв мать, сёстры Бернадетта и Анетта начинают вспоминать прошлое и все те ситуации, когда они что-то не сделали, не спросили, не договорили. Размышления приводят их к неожиданному решению: сестры угоняют автобус, чтобы отвезти урну с прахом матери на кладбище, где похоронен их отец, чтобы соединить родителей.

Актриса «Мастерской» Анна Арефьева выбрала пьесу Нотта для своего режиссёрского дебюта, чтобы использовать её как повод для очень личного, исповедального спектакля. На сцену Анна выходит вместе с мамой, актрисой Алёной Ложкиной, которая служит в Театре на Литейном и недавно отметила 40-летие творческой деятельности.

Алёна и Анна играют персонажей пьесы Нотта и в то же время самих себя, добавляя к репликам Анетт и Бернадетты собственные воспоминания о детстве, семейных праздниках, совместных обедах. Перед зрителем история петербургской актёрской династии: отец Анны Алексей Арефьев — лицо знаменитого ленинградского ТЮЗа, бабушка и дедушка — тоже актёры, тётя — народная артистка Ирина Соколова. Разговаривая друг с другом, Анна с мамой говорят и со зрителем, которого этот спектакль наверняка наведёт на мысли о каких-то эпизодах собственной истории.

Где: театр «Мастерская», Санкт-Петербург

Премьера: 4 и 5 апреля

© Пресс-служба театра «Мастерская»

«Хищники»

В Санкт-Петербургском театре музыкальной комедии выпустили «Хищников» — музыкальный спектакль по мотивам повести «Драма на охоте», написанной в редком для Чехова жанре детектива. Сам Чехов детективы не любил, «Драму на охоте» не считал серьёзным произведением, в свои собрания сочинений не включал и, наверное, был бы очень удивлен тем, как она популярна. Известность ранней чеховской повести принес советский кинофильм «Мой ласковый и нежный зверь», в основу которого и легла эта детективная история. Главные роли в картине исполнили Олег Янковский и Леонид Марков, а музыку написал российский композитор Евгений Доги.

Авторы «Хищников» сделали ставку на романс: в спектакле звучат произведения Даргомыжского, Глинки, Жураковского и других композиторов. Автор музыкальной концепции, Татьяна Солнышкина, участвовала в постановке первых отечественных мюзиклов — «Норд-Ост», «12 стульев», «Скрипач на крыше» и «Монте-Кристо».

Режиссёр Валерий Владимиров второй раз обращается к чеховской повести: петербургская публика увидит новую редакцию постановки, созданной в 2019 году. В главной роли — лауреат премии «Золотая Маска», российский актёр музыкального театра Иван Ожогин.

Где: Театр музыкальной комедии, Санкт-Петербург

Премьера: 4, 5 и 6 апреля

© muzcomedy.ru

«Триумфальная арка»

Актриса труппы Новосибирского академического молодёжного театра «Глобус» Ирина Камынина дебютировала в режиссуре «Варшавской истории» по пьесе Леонида Зорина, а сейчас выпускает на малой сцене спектакль по мотивам романа Эриха-Марии Ремарка «Триумфальная арка».

Для Ремарка роман был во многом автобиографическим: после прихода к власти нацистов он тоже был вынужден стать эмигрантом, как герой книги, врач Равик; в истории отношений Равика и Жоан Маду писатель рассказал о своей любви к Марлен Дитрих, с которой он жил в Париже перед началом второй мировой войны.

Марина Камынина видит в «Триумфальной арке» историю о воскрешении: «В начале мы имеем «убитого героя», потом Ремарк его воскрешает. А для чего, это уж каждый решит для себя. Для меня тема «путь к себе», наверное, самая важная в жизни, так как я считаю основным её смыслом — познать себя, а через себя — Бога». Её слова приводятся в сообщении пресс-службы театра.

Эпоха второй мировой войны в спектакле узнаваема, но Ирина, по её собственным словам, позволила себе некоторые художественные вольности, которые делают сюжет невременным, и даже добавила персонажа, которого у Ремарка нет. «Это моя история, рассказанная по мотивам романа Ремарка, с огромным к нему уважением и любовью».

Где: Театр «Глобус», Новосибирск

Премьера 16 и 17 апреля

© globus-nsk.ru

«Несравненная»

Британский драматург Питер Куилтер в своей пьесе «Несравненная» рассказал историю жизни знаменитой американской певицы Флоренс Фостер Дженкинс, которая не имела ни голоса, ни слуха, но собирала огромные залы и имела массу поклонников, в том числе среди профессиональных музыкантов. Одним из них был композитор Кол Портер, на концертах Дженкинс он смеялся до слёз. Вершиной её карьеры стало выступление в легендарном концертном зале Нью-Йорка Карнеги-холл 25 октября 1944 года — все три тысячи мест были распроданы за несколько недель до концерта, публика была в экстазе, аплодисменты заглушали смех.

Пьеса об этой экстраординарной женщине, которой удалось воплотить в жизнь свою мечту, имела грандиозный успех, в ней блистали многие звёзды оперной и театральной сцены. В Москве «Несравненную» поставил в 2013 году Роман Виктюк, спектакль до сих пор идёт на театре-сцена «Мельников», а главную роль в нём играет Дмитрий Бозин.

В Астраханской драме пьесу Питера Куилтера переносит на сцену режиссёр Александр Беляев, Флоренс Фостер Дженкинс сыграет Лидия Елисеева.

Где: Астраханский драматический театр, Астрахань

Премьера спектакля: 25 апреля