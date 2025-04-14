Китайское танцевальное шоу и российская классика: где смотреть балет за пределами Москвы

В Нижегородском театре оперы и балета имени Пушкина покажут «Лебединое озеро», где главным героем постановки станет принц Зигфрид. В Екатеринбургском театре «Урал Опера Балет» поставят спектакль «Каменный цветок». А в Санкт-Петербурге пройдёт международный фестиваль балета Dance Open, где можно посмотреть спектакли французских, тайваньских и аргентинских постановщиков. «Рамблер» отобрал самые интересные спектакли и премьеры апреля.

© www.mariinsky.ru; Рамблер

«Лебединое озеро»

Где: Нижегородский театр оперы и балета имени Пушкина.

Когда: 12, 13 апреля, 15 апреля.

В Нижнем Новгороде показывают самый знаменитый русский балет — «Лебединое озеро». Его премьера прошла ещё в 1877 году на сцене Большого театра, но без особого успеха. Уже после смерти Чайковского, когда спектакль поставили в Мариинском театре, зрители полюбили этот сюжет и музыку. В ХХ веке «Лебединое озеро» прогремело на весь мир: к балету обращались не только российские хореографы, но и зарубежные звёзды.

Например, постановка английского хореографа Мэтью Боурна, где все женские партии танцуют мужчины, стала культовой и получила несколько престижных наград, в том числе премию Лоуренса Оливье (британская награда, которую ежегодно присуждает Лондонское театральное сообщество за достижения в сфере драматического и музыкального театра — прим. «Рамблера»).

Французский хореограф Анжелен Прельжокаж перенёс действие вековой балетной классики в наши дни, а драматургию построил вокруг экологической катастрофы. Прельжокаж решил, что проблематика заложена в самом названии балета: из-за глобального потепления озёра находятся в опасности, многие виды птиц, в том числе и лебеди, под угрозой исчезновения. Сюжет его постановки рассказывал о семье одного нефтемагната, который загрязняет озеро. Ему пытается противостоять его сын Зигфрид, но ничего не выходит. На озере устанавливают нефтяную платформу, которая заливает водоём мазутом, после чего лебеди погибают.

Хореограф Александр Сергеев, который танцевал Принца Зигфрида в Мариинке, именно эту партию держит в фокусе своей постановки. Он хочет сконцентрироваться на переживаниях этого героя. «Попробуем представить, что мог чувствовать юный будущий король в преддверии кардинальных изменений в своей жизни. Наш спектакль — об ответственности. Нас интересует два её типа: вопрос чести и долга перед своими подданными и ответственность за свои поступки, действия, обещания», — рассказывает Александр Сергеев (его слова приводятся в сообщении пресс-службы театра).

Другая особенность этой постановки — музыкальная. Дело в том, что с партитурой Чайковского обращались весьма вольно: её то сокращали, то вставляли фрагменты чужой музыки, а то и вовсе переставляли номера местами. Нижегородский театр решил поставить балет по воссозданной для полного собрания сочинений Чайковского партитуре. Её подготовили специалисты Государственного института искусствознания и Государственного музея-заповедника Чайковского. В качестве дирижёра-постановщика спектакля выступает Федор Леднев, что само по себе редкость: известный и востребованный специалист по современной музыке и опере редко встаёт за пульт оркестра в балетном спектакле.

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«Каменный цветок»

Где: Александринский театр, Санкт-Петербург.

Когда: 18 апреля.

Где: «Урал Опера Балет», Екатеринбург.

Когда: 30 апреля и 1 мая.

Хореограф Антон Пимонов мечтал поставить балет по знаменитой сказке Павла Бажова «Каменный цветок», ещё когда возглавлял балетную труппу Пермского академического театра оперы и балета имени Чайковского. Но осуществлять свои планы ему удалось только в Екатеринбургском театре «Урал Опера Балет», куда Пимонов перешёл на должность заместителя художественного руководителя и хореографа-резидента.

«Каменный цветок» — это история про талантливого мастера каменного дела Данилу, который потерял покой, когда узнал о каменном цветке, который рос во владениях Хозяйки Медной горы. Поражённый красотой каменного растения юноша решает оставить свою прежнюю жизнь и возлюбленную, чтобы вечно служить Хозяйке Медной горы.

Каждый, кто берётся за это произведение, волей-неволей конкурирует с Юрием Григоровичем — легендарным хореографом, который поставил балет Сергея Прокофьева в 1957 году на сцене Кировского (ныне Мариинского) театра. Спектакль идёт там по сей день. Также его можно посмотреть в Москве — в Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко.

Драматург Богдан Королек и Антон Пимонов деликатно расставляют в либретто свои акценты: одни персонажи ушли, появились другие. Малахит по замыслу постановщиков превращён в медь: металл в руках Данилы-мастера начинает гореть, светиться. Впечатляющие декорации и костюмы создала художница Юлия Лайкова.

Интерес к новой постановке театра «Урал Оперы Балет» и доверие к постановщикам было столь велико, что дирекция престижного российского фестиваля Dance Open включила балет в свою программу, как говорится, не глядя. Первые показы премьерного блока прошли в первых числах апреля, затем спектакль едет на гастроли в Петербург, а по возвращении завершает премьерный блок.

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Фестиваля балет Dance Open

Где: Санкт-Петербург.

Когда: 18–28 апреля.

В Северной столице уже в двадцать четвёртый раз пройдёт Международный фестиваль балета Dance Open, который представляет самые интересные российские спектакли последних сезонов, а также привозит зарубежные постановки (что непросто в геополитических условиях сегодня).

В афише этого сезона — лишь один российский спектакль, уже названный выше «Каменный цветок» из Екатеринбурга. Он откроет смотр, а завершит его по традиции пышный гала-концерт с участием звёзд балета.

Бывший премьер Национального балета Нидерландов и Королевского балета Ковент-Гарден Мэтью Голдинг, которого называют «Брэдом Питтом от балета» за серию самых разных образов на сцене, выступит в Санкт-Петербурге как артист и постановщик. В дуэте с Люсией Лакаррой — в прошлом солисткой Баварского балета он представит романтический спектакль «В тишине ночи». Эта история о потерянной возлюбленной построена на музыкальных хитах 1950-х, главный из которых — «В тишине ночи» американской группы The Five Satins (эта песня и дала название балету).

Труппа из Астаны покажет на фестивале классику — балет «Коппелия» в постановке одного из величайших французских хореографов ХХ и ХХI веков Ролана Пети. Из Аргентины приедет спектакль «Фолия» (в переводе — «Безумие»), где классические танцы сплетаются с элементами хип-хоп-культуры. Впервые на фестивале выступит театр В. Dance из Тайваня со спектаклем «Прежде чем уйти», в котором задействовано всего 10 артистов. Постановщик Цай Бочэн называет свой спектакль «сборником стихов для тела, в которых записаны десять эмоций и историй перед прощанием». Труппа покажет, что такое счастье, боль, любовь и другие чувства. На сцене прозвучат фортепиано, скрипка и гитара, в музыку которых будут вплетены звуки ветра и дождя.

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«Вин Чун: легенда о мастере Кунг-Фу»

Когда: 30 апреля и 1 мая.

Где: Мариинский театр, Санкт-Петербург.

В Россию с гастролями приезжает Шэньчжэньский театр оперы и танца. Молодая труппа театра работает с 2018 года. Одна из их самых кассовых постановок «Вин Чун: легенда о мастере Кунг-Фу» объехала уже полмира. Премьера спектакля прошла в 2022 году, после чего его показали 242 раза в 47 городах и 57 театрах по всему миру, включая и театральные столицы Европы — Лондон и Париж.

«Вин Чун: легенда о мастере Кунг-Фу» объединяет танец и боевые искусства. В спектакле есть две сюжетные линии. Одна рассказывает о создателе авторского стиля боевых искусство Ип Мане, который отправился в Гонконг, чтобы познакомить народ со своим мастерством. Ип Ман, к слову, был учителем Брюса Ли. Вторая сюжетная часть рассказывает про съёмки фильма «Вин Чун», авторы которого вдохновились образом Ип Мана. Создатели спектакля обещают показать зрителям технологичное и впечатляющее шоу.

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