В Москве пройдут пасхальный фестиваль и спектакль «Идеальный муж»: куда сходить 19–20 апреля

Спектакль по пьесе Оскара Уайльда в Театре комедии, выставка о связи модернизма и археологии в «ГЭС-2» и концерт этнического проекта Сати Казановой. «Рамблер» отобрал события, которые стоит посетить в наступающие субботу и воскресенье в Москве.

© theatrecomedy.com; Рамблер

Что посмотреть

Спектакль «Идеальный муж» в Театре комедии

20 апреля в 13:00 в Театре комедии покажут спектакль «Идеальный муж» по одноимённой пьесе Оскара Уайльда. По сюжету сэр Роберт Чилтерн, член Палаты общин, женатый на леди Чилтерн, подвергается шантажу одной из общих знакомых пары. У женщины хранится письмо, доказывающее, что сэр Роберт участвовал в мошеннической схеме при торговле акциями Суэцкого канала. Когда главный герой рассказывает всё жене, та отказывается прощать его: в её глазах он должен быть идеальным мужем, совершающим правильные поступки.

Режиссёром-постановщиком пьесы стал Олег Тополянский. В спектакле заняты Юлия Куварзина, Дмитрий Миллер, Александр Пашков.

Билеты можно приобрести по ссылке.

© theatrecomedy.com

Спектакль «Хуманитас Инжиниринг» в Театре.doc

20 апреля в 20:00 в Театре.doc покажут спектакль «Хуманитас Инжиниринг» по пьесе драматурга Марии Зелинской, лауреата таких драматических конкурсов и фестивалей, как «Авторская сцена» и «Любимовка». Компания «Хуманитас Инжиниринг» обещает создать для главной героини идеального партнёра: заботливого, чуткого, с правильными ростом, весом и размером ноги. Заявки принимает женщина-робот, которая тщательно фиксирует все запросы. Но возможно ли счастье, когда «опытный экземпляр» полностью соответствует требованиям заказчицы?

Режиссёром-постановщиком спектакля стал Игорь Стам. Одну из ролей он сыграл самостоятельно. Также в спектакле заняты Алёна Спивак и Алина Большакова.

Билеты можно приобрести по ссылке.

© teatrdoc.ru

Выставка «Не слитно, не раздельно» в Доме культуры «ГЭС-2»

В Доме культуры «ГЭС-2» проходит выставка «Не слитно, не раздельно», посвящённая связи археологии и модернизма. В основу её концепции легли материалы Хорезмской археолого-этнографической экспедиции — большого советского научного проекта, проводившегося с 1937 по 1991 год.

На выставке представлено более 5 тысяч экспонатов: чертежи и документы, рисунки, найденные в процессе раскопок фрагменты стенописи, керамика и скульптуры.

Их дополняют работы современных художников, например живопись и графика Рустама Хальфина и Магомеда Кажлаева, инсталляция Ирины Кориной и Маяны Насыбулловой, видеоработы китайской художницы Шуи Цао и ливанско-французского художника Али Шерри.

Выставка продлится до 28 сентября 2025 года.

© ges-2.org

Али Шерри. Кадр из видео «Копатель», 2015. Предоставлено художником и Galerie Imane Farès

Что послушать

Концерт Sati Ethnica в Государственном Кремлёвском дворце

19 апреля в 19:00 в Кремлёвском дворце пройдёт концерт этнического проекта участницы телешоу «Фабрика звёзд» и экс-вокалистки группы «Фабрика» Сати Казановой Sati Ethnica. В музыке проекта кавказские и восточные мотивы сплетаются с мантрами на санскрите.

В марте 2025 года певица выпустила новый альбом Lineage, который в своём официальном Telegram-канале охарактеризовала как «мост между прошлым и настоящим, объединяющий древнюю духовность и современное звучание». Композиции с релиза войдут в программу концерта.

Приобрести билеты можно по ссылке.

© Страница Sati Ethnica в VK

Вечеринка в честь дня рождения DJ Грува

19 апреля в 23:00 в клубе «Урбан» начнётся масштабная вечеринка в честь дня рождения одного из культовых российских диджеев — DJ Грува (настоящее имя — Евгений Рудин). Его карьера началась на заре 1990-х с выступлений в ночных клубах, а народная слава пришла к нему после выхода композиции «Счастье есть», для которой он написал музыку. DJ Грув выпускал ремиксы на песни «Мальчишника» и Иосифа Кобзона, мелодии из фильмов «Служебный роман» и «Берегись автомобиля». Он сочинял саундтреки для различных кинокартин и сериалов, в числе которых — «Фобос. Клуб страха», «Молот» и «Дом фарфора», и участвовал в записях треков своих коллег по цеху — от группы Bad Balance до Басты.

Вместе со знаменитым диджеем на сцену выйдут продюсерский дуэт Filatov & Karas, диджей Виктор Строгонов, электронная группа Swanky Tunes, музыкант Леонид Руденко и диджей Sergey Sanchez.

Билеты доступны по ссылке.

© Страница Евгения Рудина в VK

Концерт «Только Шуман» в Московской консерватории

19 апреля в 19:00 в Большом зале Московской консерватории имени Чайковского пройдёт концерт «Только Шуман: к 100-летнему юбилею Валентина Берлинского». Советский и российский виолончелист Валентин Берлинский известен как создатель Квартета имени Бородина — одного из самых известных российских струнных квартетов, который сотрудничал с композитором Дмитрием Шостаковичем и пианистом Святославом Рихтером. Концерт «Только Шуман» призван подчеркнуть любовь Берлинского к камерной музыке, а также его вклад в развитие художественной среды.

В программу войдут струнный квартет № 3, анданте и вариации, сочинение 46 и фортепианный квинтет ми-бемоль мажор. Исполнять произведения композитора будет Квартет имени Валентина Берлинского, а также дочь виолончелиста, знаменитая пианистка и заслуженная артистка России Людмила Берлинская, пианисты Елизавета Леонская и Артур Ансель, виолончелистка Анастасия Ушакова и валторнист Станислав Давыдов.

Билеты можно приобрести по ссылке.

© Страница Московской консерватории имени П. И. Чайковского в VK

Где погулять

Фестиваль «Пасхальный дар»

19 апреля в столице начнётся фестиваль «Пасхальный дар», который продлится до 30 апреля. Он пройдёт на прихрамовых территориях и фестивальных площадках по всему городу. Гостей ожидают около 1,5 тысячи кулинарных и творческих мастер-классов: например, всех желающих научат выпекать куличи и создавать сувениры. На Тверской площади студенты художественных вузов и молодые современные художники будут расписывать арт-объекты — пасхальные яйца.

Также во время фестиваля пройдут концерты. Например, 20 апреля на прихрамовой территории Храма Живоначальной Троицы в усадьбе Свиблово состоятся выступления театральных и музыкальных фольклорных коллективов и праздничный концерт.

© Кирилл Зыков/РИА Новости

Дни исторического и культурного наследия в музее-заповеднике «Царицыно»

20 апреля в музее-заповеднике «Царицыно» пройдут Дни исторического и культурного наследия. В этот день будут проводиться экскурсии, квесты и медиаторские туры. Вход на постоянные и временные выставки музея-заповедника будет бесплатным: для этого потребуется предварительно оформить билет на сайте bilet.mos.ru.

© tsaritsyno-museum.ru

Трагедия с Пересильд и детектив с Табаковым: семь театральных премьер апреля