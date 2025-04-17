Пасхальные мелодии и опера про одинокую женщину: что слушать в апреле

Пермский оперный театр привезёт в Москву свою постановку «Человеческий голос» о женщине, которая разговаривает по телефону с бывшим возлюбленным. В Большом театре покажут оперу «Обручение в монастыре» и проведут гала-концерт в честь Пасхального фестиваля. А в Соборе Петра и Павла на старинных инструментах исполнят музыку, исполнявшуюся пять столетий назад. «Рамблер» отобрал самые интересные оперы и концерты, которые пройдут в апреле.

© Кирилл Каллиников/РИА Новости

«Человеческий голос»

Где: театр «Новая Опера».

Когда: 18 и 19 апреля.

Пермский оперный театр привозит в Москву одну из своих самых интересных постановок последних сезонов — «Человеческий голос». Эту одноактную оперу для одного исполнителя написал французский композитор Франсис Пуленк. В Перми спектакль поставили как бенефис певицы Надежды Павловой, которую публике открыл дирижёр Теодор Курентзис. За последние годы артистка успела поработать с Бобом Уилсоном, Ромео Кастеллуччи и другими мэтрами западной режиссуры. Обладательница блистательного сопрано, Павлова предстаёт в этой постановке в двух ролях.

Режиссёр Дмитрий Волкострелов выстроил в спектакле две сюжетные линии, которые ближе к финалу смыкаются. В одной — опера «Человеческий голос», музыка которой экстремально эмоциональна. Сюжет её прост: это телефонный разговор женщины с бывшим возлюбленным, который решил жениться на другой и разорвать их отношения. Зрители не слышат, что говорит собеседник, только лишь реплики женщины, полные робкой надежды, мольбы, горечи и отчаяния.

Гиперчувственность оперы Пуленка режиссёр компенсирует другим сюжетом. В основу второй сюжетной линии легла монопьеса Франца Креца «Концерт по заявкам». Её героиня — женщина, которая внезапно осознаёт своё одиночество и рутину жизни и решает покончить с собой. Наблюдать, как разворачиваются опера и драма, как одно дополняет другое, крайне интересно.

© Театр «Новая Опера»

Открытие Пасхального фестиваля и опера «Обручение в монастыре»

Где: Большой театр.

Когда: 20 апреля.

Большой театр объявил, что на его Исторической сцене впервые состоится концерт-открытие XXIV Московского Пасхального фестиваля. Неудивительно: директор театра Валерий Гергиев одновременно и художественный руководитель фестиваля. Проект, который посвящён религиозному празднику, придумали в 2002 году специально для Москвы. Он пользовался большой популярностью у публики, и со временем Валерий Гергиев решил расширить границы фестиваля, опутав сетью концертов всю страну. Часто концерты проходят дважды в день, бывает — и трижды, в разных городах. Москва оставляет за собой право открытия и закрытия фестиваля, здесь проходят важные симфонические концерты, гала-концерт хоровой программы и, конечно, Звонильная неделя, когда в столичных храмах выступают ведущие российские звонари.

Программа концертов Пасхального фестиваля становится известна лишь накануне, но можно быть уверенным, что на сцене будет Валерий Гергиев, а вместе с ним — сводный оркестр Большого и Мариинского театров.

Уже сейчас известно, что сразу же после окончания концерта в Большом дадут оперу Сергея Прокофьева «Обручение в монастыре» о двух влюблённых Луизе и Фердинанде. Паре придётся пройти череду испытаний, чтобы быть вместе. Этот фантазийный и красочный спектакль привезли из Мариинского театра. За дирижёрским пультом вновь Валерий Гергиев.

© Владимир Астапкович/РИА Новости

Пасхальная музыка

Где: Собор Петра и Павла.

Когда: 20 апреля.

В Кафедральном соборе святых Петра и Павла прозвучит музыка, которую исполняли на Пасху пять столетий назад. Её сыграет «Ренессансный оркестр» — коллектив, который появился в Москве в 2021 году. В его состав входят только старинные инструменты, многие из которых не услышишь в традиционной концертной практике.

Кроме блокфлейт — это продольная флейта со свистковым устройством, духовые инструменты с двойной тростью (самый известный из них — волынка), предшественники труб и валторн, а также исключительные редкости вроде колёсной лиры или псалтериума (струнные музыкальные инструменты) и многие другие.

Часто музыканты устраивают переклички и превращают исполнение старинной музыки в современные перформансы.

© Ренессансный оркестр

«Мессия»

Где: Концертный зал имени Чайковского.

Когда: 27 апреля.

В честь 340-летия немецкого композитора Георга Фридриха Генделя Московская филармония даёт самую известную его ораторию «Мессия» (оратория — это крупное музыкальное произведение для хора, певцов-солистов и симфонического оркестра — Прим. «Рамблера»). История этого опуса показательна: композитор четверть века жил, работал в Англии и на свой отъезд в 1742 году решил написать произведение. «Мессия» была сделана за три недели и впервые исполнена в Дублине как благотворительная акция в пользу приюта и больницы для бедняков. Сочинение приняли — и с тех пор Гендель не раз приезжал сюда, чтобы исполнить своё произведение.

В наши дни произведение немецкого композитора известно не только любителям классической музыки, но и активным пользователям социальных сетей. В 2010-м небольшой хор устроил флешмоб, внезапно исполнив один из фрагментов «Мессии» «Аллилуйя» в ресторанном дворике торгового центра в Канаде. Ролик этой акции на YouTube за несколько недель набрал около 30 миллионов просмотров. Этот хор — один из самых известных в истории классической музыки, и даже если вы не слышали фамилию композитора, то «Аллилуйю» узнаете наверняка.

Впрочем, дирижёр Филипп Чижевский не предполагает никакой гигантомании: в его исполнительской практике это будет уже далеко не первое обращение к оратории. В одном из сезонов последних лет ему довелось дирижировать «Мессией» аж дважды. На этот раз в исполнении оратории о Спасителе примут участие Государственный камерный оркестр и ансамбль Questa Musica, а также именитые и опытные солисты — сопрано Надежда Павлова, меццо-сопрано Надежда Карязина, тенор Ярослав Абаимов и баритон Игорь Подоплелов.

© Илья Питалев/РИА Новости

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