«Русалка»: в МХТ пьесу Пушкина о мести превратили в рассказ о сострадании

В МХТ имени Чехова режиссёр Максим Меламедов поставил спектакль «Русалка» по драме Александра Пушкина. Печальный рассказ о трагических чувствах людей из разных социальных слоёв, простой девушки и князя, смотрится как никогда современно. А лаконичное визуальное решение этой истории о неразделённой любви превращает постановку в фантастическое путешествие. «Рамблер» рассказывает, чем завораживает «Русалка» и какие вопросы задаёт.

© Екатерина Цветкова; Рамблер

Эскиз спектакля в жанре народной драмы «Русалка» разработали в апреле 2024 года в рамках Седьмой лаборатории «АРТХАБ» по поиску новой драматургии и режиссёров для МХТ, которая была посвящена 225-летию Александра Пушкина. После того как он был признан лучшим, началось его превращение в полноценный спектакль. Так, на Новой сцене МХТ режиссёр Максим Меламедов создал живописную во всех смыслах версию трагической истории.

© Екатерина Цветкова

«Русалка» не имеет ничего общего ни с всемирно известной сказкой датского писателя Ханса Кристиана Андерсена, ни тем более с мультфильмом Уолта Диснея. В основе сюжета — одноимённая незаконченная пьеса Пушкина, которую он начал писать в 1829 году и оставил без названия. Её относят к циклу «Маленьких трагедий» автора, которые были написаны поэтом в Болдине примерно в это же время («Скупой рыцарь», «Моцарт и Сальери», «Каменный гость» и «Пир во время чумы»).

В основе драмы — народные сказания и легенды, с которыми Пушкин был хорошо знаком. Они повествуют о том, что утопившиеся девушки превращаются в русалок. По замыслу поэта главная героиня в финале погибает, но не покидает мыслей отца, который сходит с ума, и князя, который продолжает вспоминать её даже после женитьбы на другой девушке.

© Екатерина Цветкова

В прочтении МХТ история становится гораздо более гуманистической, хотя нисколько не теряет драматического накала. По сюжету Меламедова действие начинается на берегу реки, где живут мельник (Валерий Трошин) с дочерью (Маргарита Якимова). Отец работает, в свободное время ловит рыбу, а девушка коротает время в ожидании возлюбленного — Князя (Олег Гаас, Никита Бурячек), который почему-то пропал и не навещал её уже девять дней. Мельник ругает дочь, что та упустила богатого жениха, который помог бы им улучшить финансовое состояние и социальный статус. В процессе их споров Князь всё же навещает дом мельника, но совсем не с радостной новостью. Он признаётся девушке, что женится на Княжне (Полина Романова), и пытается откупиться от возлюбленной драгоценностями и подарками.

Не станет спойлером то, что героиня не справляется со своей драмой и решает утопиться. Но в театре решили пофантазировать и продолжить эту историю большой любви и расставания, добавив в неё линию прощения. Душа девушки возвращается на землю, наблюдает за отцом, Князем и его другой, новой, семьёй. Но оказывается, что девушка словно смотрит в зеркало, потому что видит трагедию Княгини, которая до странного похожа на её собственную.

© Екатерина Цветкова

Таким образом история мести превращается в рассказ о сострадании. «Русалка приходит с морского дна и смотрит, как люди живут уже без неё. Это “безфинальная” история, спектакль про то, что сегодня не хватает жалости и эмпатии. Наша русалка жалеет всех героев и не мстит, но прощает их», — рассказал журналистам на предпремьерном показе спектакля режиссёр Максим Меламедов.

Трансформацию (в сравнении с классической версией истории) претерпевает и главный герой. Второстепенный, по сути, персонаж Князя в спектакле обретает собственный голос, превращаясь в многомерного, сложного человека. Он представлен как своеобразный Дон Жуан, который мечется между чувством к простолюдинке и перед долгом — необходимостью заключить брак с Княжной. Он заблудился в своих чувствах, и то, как Князь пытается найти себя и свою правду на протяжении действия, позволяет аудитории лучше понять его мотивы, а не просто испытывать презрение к его слабому характеру.

Камерное пространство Новой сцены придает действию интимности и открытости, а драма героев становится как никогда яркой. Актёры «живут» на сцене в непосредственной близости от зрителей — они обливают друг друга водой и замахиваются удочками в сторону символической воды (в сторону зрителей). А ещё — забираются на стулья, прячутся за колоннами почти среди кресел аудитории, громко поют и пристально вглядываются в темноту зала, выискивая ответы на свои, часто незаданные, вопросы.

© Екатерина Цветкова

Особенно удачно подобрано световое решение: художник по свету Олег Курченков выгодно оттеняет эмоции и костюмы действующих лиц. Порой кажется, что смотришь на картину великого мастера светотени, художника золотого века голландской живописи Рембрандта или работы «малых голландцев» — настолько статичными или уютными иногда выглядят происходящие сцены. За настрой на нужный лад также отвечает музыка: «Русалка» превращается в настоящую саундраму, где обычная песня больше, чем мелодия, — это двигающая часть сюжета, катализатор действия. Во время спектакля звучат фольклорные песни, создавая особую атмосферу — от предвкушения до трагедии, от ожидания до радости.

Символичным становится финальный эпизод, во время которого все герои собираются вместе, сидят на берегу и попеременно закидывают удочки в воду — так они пробуют поймать своё счастье. Удастся ли им это, каждый зритель решит для себя сам после просмотра.

Премьерные спектакли намечены на 25 апреля, 12, 26 мая.