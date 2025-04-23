Фольклорный хор и сваха-бизнес-леди: чем удивит спектакль «Женитьба» в Театре Моссовета

В Театре Моссовета прошли предпремьерные показы знаменитой истории о сватовстве и сбежавшем женихе. «Женитьба» по одноимённой пьесе Николая Гоголя в версии художественного руководителя театра Евгения Марчелли приобретает современные нотки, а музыкальное сопровождение превращает постановку в исследование многовековых нравов и привычек российского общества. «Рамблер» рассказывает, как знаменитая комедия превратилась в драматичную историю о выборе.

© Кристина Вануни; Рамблер

Пьеса Николая Гоголя «Женитьба» — один из самых популярных текстов и частый гость на российских театральных подмостках. Она была закончена в 1842 году, и уже через несколько месяцев после завершения её впервые поставили в Александринском театре в Санкт-Петербурге. Затем последовали версии Малого и Большого театров в Москве. Позже «Женитьбу» неоднократно представляли в столичных и региональных театрах.

© Кристина Вануни

В Театре Моссовета за классический сюжет взялся художественный руководитель Евгений Марчелли. Он немного изменил пьесу, превратив её в как никогда актуальную зарисовку о современной жизни, проблемах и ожиданиях. За колорит на сцене отвечает профессиональный хор в стилизованных русских национальных костюмах — музыкальные партии придают спектаклю торжественности, глубины и атмосферы. Они погружают зрителя в некоторое безвременье, доказывая, что и автор текста, и постановщик задают аудитории вечные вопросы.

Оригинальное название первоисточника — «Женитьба. Совершенно невероятное событие в двух действиях». Текст в некотором смысле опередил своё время, предвосхитив драматическую манеру Островского. Кроме того, Гоголь создал своеобразный рассказ-перевёртыш: исходя из названия, читатели (а потом и зрители) справедливо ждали увидеть в финале свадьбу, но история заканчивалась позорным бегством героя.

© Кристина Вануни

По сюжету дворянин Иван Кузьмич Подколёсин решает жениться. В это же время найти себе мужа намеревается купеческая дочь Агафья Тихоновна Купердягина. Оба героя обращаются к свахе Фёкле Ивановне, чтобы она подыскала им подходящие партии. Подколёсину также решает помочь его приятель Илья Фомич Кочкарёв, причём в обход Фёклы Ивановны. Обиженная сваха приводит к купеческой дочке сразу несколько кавалеров. Подколёсин начинает сомневаться, боясь соперничества, пока его друг подначивает героя действовать увереннее. В ход идут не только советы, но и сплетни: Кочкарёв пытается оклеветать невесту, чтобы отвадить от неё женихов. Но, несмотря на это, Подколёсин медлит и не торопится делать предложение Агафье. В финале, в лучших традициях «Сбежавшей невесты», Подколёсин позорно ретируется, выпрыгнув в окно и отправившись домой.

© Елена Лапина

«Женитьба» Марчелли вовсе не водевиль и даже не мелодрама, а самая настоящая драма. Не обходясь без шуток и ставшими крылатыми фраз от нарицательных героев («А знает ли невеста по-французски?», «Если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича…»), сюжет поднимает глубинные и даже неудобные вопросы. Если Гоголь сатирически высмеивал общественные взгляды на брак, который часто рассматривали просто как выгодную сделку (неслучайно пьеса не названа «Свадьбой»), то в Театре Моссовета исследуют процесс «женитьбы» как социальную необходимость, далеко не всегда желанную для невесты или жениха.

Евгений Марчелли при всём многообразии колоритных персонажей, по сути, концентрируется на двоих: Иване и Агафье. Показывая их встречу, разницу женского и мужского миров, их возникающие чувства, подготовку к союзу и отказ от него, режиссёр намекает, что поступок Ивана необязательно выглядит как драма для окружающих его людей. Например, кто-то из знакомых Подколёсина начинает по-другому смотреть на институт брака. Особенно интересно следить за внутренним миром героев, тем, как персонажи развиваются на протяжении 2,5-часовой постановки и как приходят к осознанию, что брак не всегда должен быть по плану и расчёту.

© Елена Лапина

Роль Агафьи, в зависимости от состава, играют Анастасия Белова и Ника Здорик. У каждой — своё прочтение персонажа (где-то резкое, где-то более мягкое), но объединяют их героинь некоторая наивность, детский восторг, нетерпение и любопытство: каково это — быть женой?

Александр Яцко в образе Подколёсина — отстранённый и плывущий по течению человек. Скованный предрассудками, он тушуется и полагается на других. Подколёсин раскрывается при знакомстве с Агафьей, но всё же не может принять решение, сделать шаг навстречу, опасаясь духовной близости с новым человеком. В исполнении Яцко элементы комедии положений переплетаются с традициями психологического реалистического театра. За счёт этого персонаж приобретает большую человечность и становится понятнее зрителю.

© Елена Лапина

Впрочем, второстепенные персонажи не менее интересны. Так, сваха в исполнении Ольги Остроумовой получилась настоящей бизнес-леди. Несмотря на своеобразную природу свой специальности, Фёкла Ивановна ведёт себя как делец: соединять судьбы для неё так же естественно, как вести бюджет или домашнее хозяйство. И ей удаётся делать это с непременными изяществом и элегантностью.

В этом исследовании российских нравов и характеров не обходится без национальных костюмов. Обращает на себя внимание хор, поющий фольклорные свадебные песни, — исполнительницы облачены в богато украшенные кокошники, традиционные нарядные платья и рубашки. В финале Агафья тоже надевает кокошник — её свадебное облачение выделяется пышностью и богатством узора, так же, как и яркость её эмоций. Не скрывая слёз из-за сбежавшего Подколёсина и разочарования от первой отвергнутой привязанности, девушка познаёт многоликость судьбы и неотвратимость разочарований в других.

В 1842 году «Женитьбу» провожали со сцены шиканьем и негодованием. Теперь же в финале постановки звучат громкие аплодисменты — чем не показатель, что спектакль удался?

Премьерные постановки намечены на 26 апреля, 10, 24 мая.

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