Ленинградская симфония и китайский свиток: девять балетов, которые покажут в мае

В Москву на гастроли приедут труппы из Санкт-Петербурга и Китая. Для гостей и жителей столицы покажут балеты «Ленинградская симфония», «Шурале», «Барышня и хулиган», а также восточный спектакль «Поэтический танец: путешествие легендарного пейзажа» и не только. Команда из екатеринбургского театра Урал Опера Балет поставит в Большом театре «Конёк-Горбунок», а бывшая прима-балерина Большого Мария Александрова проведёт свой бенефис на кремлёвской сцене. «Рамблер» отобрал самые интересные балеты и спектакли мая.

© Михаил Вильчук, Рамблер

Мариинский театр в Москве

Где: Историческая сцена Большого театра.

Когда: 6–7 и 10–11 мая.

Мариинский театр привёз в Москву два балетных вечера. Оба связаны с 80-летием Победы. «Ленинградская симфония», уже понятно по названию, поставлена на музыку легендарной партитуры советского композитора Дмитрия Шостаковича, точнее, первой части симфонии, с её знаменитой сценой нашествия. Хореограф Игорь Бельский поставил одноактный спектакль в 1961-м, лаконично и очень зрелищно отразив извечную коллизию добра и зла и вместе с тем — трагедию войны, её разрушающую силу.

«Ленинградскую симфонию» предваряет балет «Барышня и хулиган», вновь на музыку Шостаковича — из фрагментов попавших под запрет балетов «Болт», «Золотой век» и «Светлый ручей» в 1930-х годах хореограф Александр Белинский составил самостоятельную композицию. Сюжет — по сценарию Владимира Маяковского для одноимённого фильма — развивается в лирико-комедийном ключе, а заканчивается трагически: влюблённый в школьную учительницу (Барышня) Хулиган, пытаясь защитить девушку, погибает от рук уличной шпаны.

Ещё один спектакль, который привезут в Большой, называют татарским «Лебединым озером» — из-за образа девушки-птицы Сюимбике. Национальный балет «Шурале», основанный на татарских сказках и легендах, написал выпускник Московской консерватории Фарид Яруллин, премьера первого спектакля должна была состояться в Москве, на Днях татарского искусства — в августе 1941 года. Но прошла лишь весной 1945-го. Композитор, не доживший до Победы, в 29 лет погибший на войне, так и не увидел своё творение на сцене.

А ещё через пять лет «Шурале» появился в репертуаре Кировского (Мариинского) театра, его поставил хореограф-новатор Леонид Якобсон — в этом году спектакль, в котором танцевали и танцуют звёзды труппы, отмечает 75-летие. Татарское «Лебединое озеро» повествует о лесном лешем Шурале, храбреце Али-Батыре и волшебных девушках-птицах, одна из которых готова пожертвовать жизнью ради любимого.

© Наташа Разина

Театр балета Леонида Якобсона в Москве

Где: Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко.

Когда: 12 мая.

Леонид Якобсон создал и собственную балетную труппу — в 1966 году в Ленинграде, которая существует и по сей день. Труппа не только сохраняет постановки мастера, работает с классикой, но и создаёт новые оригинальные спектакли. В числе последних — две работы Вячеслава Самодурова, которого сегодня можно назвать одним из самых титулованных российских хореографов. Его балеты неоднократно признавались лучшими спектаклями в конкурсе «Золотая маска», сам Самодуров на сегодняшний день — обладатель пяти “Масок” за лучшую работу хореографа. Его постановки, как правило, бессюжетные, завораживают самим танцами, столь они изобретательны, остроумны, лиричны, захватывающи и свободны — недаром его спектакли называют «Танцемания» (Большой театр), «Танцсцены» (Мариинский театр).

598 — количество тактов в сочинении Карла Филиппа Эммануила Баха, сына великого Иоганна Себастьяна. Постановка участвует в текущем конкурсе «Золотая маска», лауреатов которого назовут в Казани 26 июня. Театр балета Леонида Якобсона привозит этот спектакль в Москву вместе с двумя другими своими спектаклями. Один также принадлежит Вячеславу Самодурову — это «Озорные частушки» на музыку композитора Родиона Щедрина, другой — «Блестящий дивертисмент» — работа Леонида Якобсона, в которой мастер ведёт диалог с великими хореографами прошлого.

© yacobsonballet.ru

«Поэтический танец: путешествие легендарного пейзажа»

Когда: Кремлевский Дворец.

Где: 23 и 24 мая.

Международный театральный фестиваль имени Чехова привозит в Москву постановку китайской Группы восточных исполнительских искусств «Поэтический танец: путешествие легендарного пейзажа». Спектакль этот сделан как путешествие по артефакту — а именно по уникальному свитку начала XII века, шедевру китайской живописи. Художник Ван Симэн написал картину «Горы и воды на тысячу ли» на шёлковом полотне длиной почти 12 метров и шириной около полуметра. Исполненный в технике сине-зелёного пейзажа свиток иллюстрирует китайскую природу и быт. Художник в мельчайших деталях выписал людей, животных, деревья, постройки, дома, реки и горы. Мастеру было 18 лет, это его единственная знаменитая работа — его жизнь оборвалась в 25.

Спектакль сделан как путешествие по картине в процессе её реставрации. Свиток постепенно разворачивают — и в танце раскрываются отдельные его сюжеты. Технологичный и, по отзывам зрителей, невероятно красивый, спектакль показали во всём мире уже более 700 раз. Российские зрители впервые увидели эту постановку осенью прошлого года во Владивостоке. На очереди — столица.

© chekhovfest.ru

Бенефис Марии Александровой

Где: Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко.

Когда: 26 мая.

Народная артистка России, ректор Академии хореографии Севастополя Мария Александрова — личность уникальная. Прима-балерина Большого, на пике карьеры она по собственному желанию ушла из театра. «Моя жизнь обогатилась после ухода, а не обеднела. Хочу смотреть и двигаться только вперед», — комментировала спустя некоторое время свой уход из Большого балерина. Новые роли не заставили себя ждать: харизматичную артистку и любимицу публики активно приглашали театры России и мира.

Одна из последних её работ — Графиня в балете «Пиковая дама», его премьера прошла год назад в нижегородском оперном театре. Музыку к нему написал петербургский композитор Юрий Красавин, и знакомство — а теперь уже дружба — с ним в чём-то определило предстоящий вечер: Мария исполнит несколько новых миниатюр на его музыку. В остальном программу вечера балерина держит в секрете, обещая только, что отдаст дань и сюжетному, и бессюжетному танцу, представит работы молодых российских хореографов и пригласит своих верных коллег по сцене.

© Ирина Лепнёва/CC BY-SA 3.0

Народная артистка России Мария Александрова

«Конёк-Горбунок»

Где: Историческая сцена Большого театра.

Когда: 29–31 мая.

Советский композитор Родион Щедрин написал балет «Конёк-Горбунок» для Большого театра: партию Царь-девицы танцевала супруга композитора Майя Плисецкая. Это было его первым, но далеко не последним приношением жене, в будущем Щедрин напишет для Плисецкой «Анну Каренину», «Даму с собачкой», «Чайку» и «Кармен-сюиту». Все они были поставлены в Большом.

Дирижёр Валерий Гергиев — друг и поклонник Щедрина — поставил практически все музыкально-театральные опусы композитора в Мариинском театре, неудивительно, что и в Большом его взгляд обратился к музыке Щедрина. К тому же «Конёк-Горбунок» — выбор удачный, эта колоритная и выразительная партитура по сказке Ершова написана с задором и большим мастерством, хотя композитор был совсем молод.

Для постановки в Большой приглашена команда из театра Урал Опера Балет: над представлением работают драматург Богдан Королёк, хореограф Максим Петров и сценограф Юлиана Лайкова. Судя по апрельской премьере балета «Каменный цветок» в их постановке на родной екатеринбургской сцене, и «Конёк-Горбунок» должен выйти зрелищным, а сказочный сюжет вполне может быть с актуальной «надстройкой».

© Dmitriy Kulikov/globallookpress.com

Историческая сцена Большого театра

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