Перформанс на воде и экопроменад: чем запомнится фестиваль «Горький+»

Фестиваль, который традиционно проводится в трёх городах, связанных с именем писателя Максима Горького, уже побывал в Нижнем Новгороде и Казани. А с 28 по 31 августа пройдёт и в Москве. В его программе более 75 событий. Автор «Рамблера» выбрал те, которые не стоит пропускать.

Музыкальный перформанс «Максимально Горький»

Когда: 29 августа.

Где: Голицынский пруд.

Название фестиваля «Горький+» подсказывает, что в фокусе внимания будет не только буревестник революции, но и люди, с которыми он был связан. Друзей и собеседников у Максима Горького было немало, но режиссёр Алексей Франдетти и драматург Ника Симонова решили его дружеский круг максимально расширить (не без помощи искусственного интеллекта). Они представили, что могло бы быть, если бы однажды вечером Горький встретился с Вагнером, Стравинским, Шостаковичем, Шаляпиным, Чеховым, Ницше и Маяковским.

По задумке авторов действие будет происходит на плотах посреди Голицынского пруда — зрители смогут наблюдать за происходящим с берега. Актёры в образе великих будут вести бурные дискуссии, а сопровождать их будет оркестр Новой оперы под управлением дирижёра Андрея Лебедева. Также будет много световых эффектов, за которые отвечает художник по свету Нарек Туманян, оформлявший спектакли в Большом театре и МХТ имени Чехова.

Спектакль «Горький. Любовь»

Когда: 29 августа.

Где: Центральный парк культуры и отдыха имени Максима Горького.

Личная жизнь Горького была нескучной: его спутницами в разные годы были три женщины, по силе личности не уступавшие писателю. Первая и единственная законная жена, Екатерина Пешкова, вышла за него замуж в 1896 году, когда он ещё не был всероссийской и мировой знаменитостью, провела с ним полгода в Арзамасской ссылке и родила ему двоих детей — сына Максима и дочь Катерину, которая умерла в пятилетнем возрасте. После октябрьской революции Екатерина Пешкова стала главой Московского Политического Красного Креста, единственной организации, которая занималась помощью заключённым и просуществовала до начала большого террора 1937 года.

Горький оставил её после того, как по время репетиций спектакля «На дне» познакомился с актрисой Московского художественного театра Марией Андреевой. Ради того, чтобы быть рядом с Горьким, она рассталась с мужем, двумя детьми, а потом и со сценой. Третьей подругой Горького была Мария Будберг, которую он называл «железной женщиной». Будберг стала его помощницей и секретарём, вела все его издательские дела и после смерти Горького получила права на все его зарубежные издания.

В спектакле режиссёра Филиппа Гуревича и драматурга Екатерины Гуземы, который на фестивале сыграют впервые, рядом с Горьким будут четыре женщины. Четвёртая — его первая спутница Ольга Каминская, которая была старше его на десять лет. Вместе пара прожила два года. Роли подруг пролетарского писателя режиссёр доверил Александре Ревенко, Юлии Хлыниной, Анастасии Светловой и Анастасии Лебедевой.

Спектакль-перформанс «Дачники»

Когда: 30 и 31 августа.

Где: Нескучный сад.

В Нескучном саду, в исторической части парка Горького, стоит красивое классическое здание с коринфскими колоннами. Это загородный дом, построенный графом Алексеем Григорьевичем Орловым в 1796 году. По легенде, императрица Екатерина II встречалась в нём со своим фаворитом Григорием Орловым, приходившимся хозяину дома родным братом, но эта версия документами не подтверждена. А вот свидетельства посещения дома Николаем I в архивах остались. Император купил его у наследницы графа Анны Орловой и использовал как летнюю дачу.

Здесь, на площадке перед летними домом Орлова, два дня будут показывать спектакль-перформанс «Дачники». Режиссёр Юрий Муравицкий и сорежиссёр Светлана Михалищева создали этот проект со студентами и выпускниками актёрской лаборатории Московской школы нового кино и Московского международного университета.

По словам Юрия Муравицкого, в новую постановку пьесы Горького «Дачники» они добавили фрагменты из «Вишнёвого сада» Антона Чехова. В этом есть логика: пьесы писателей объединяет дачная тема. «Мои студенты говорят, что “Дачники” — это продолжение “Вишнёвого сада”, — объясняет режиссёр “Рамблеру”, — фактически герои горьковской пьесы — те самые люди, которых чеховский Лопахин планировал поселить в вырубленном вишнёвом саду».

Авторы разбавили «Дачников» не только фрагментами из пьес Чехова, но и документальными текстами, которые касаются событий начала 1900 годов. «То есть мы в этом проекте работаем и с временем, и с пространством», — заключает режиссёр.

Дачная жизнь имеет особый ритм, отличающийся от ритма большого города, поэтому перформанс будет продолжаться шесть часов. Но прийти на него можно в любое время — вход свободный.

Экопроменад «Горький о природе»

Когда: с 28 по 31 августа.

Где: Центральный парк культуры и отдыха имени Максима Горького.

Горький был убеждённым сторонником борьбы с природой, мечтал о порабощении природных стихий на пользу человека, поэтому сама идея парка, в котором природа приручена и абсолютно безопасна, могла бы ему понравиться. Режиссёр Евгений Маленчев и драматург Екатерина Августеняк предлагают прогуляться по парку, слушая рассуждения писателя о том, что бы он хотел сделать с природой.

Несмотря на то что мысли о повороте рек и других способах укрощения природы сейчас неактуальны, прогулка может быть очень приятной, потому что в аудиоспектакле звучат голоса Марии Смольниковой, Виталия Коваленко, Игоря Золотовицкого, Сергея Епишева и других прекрасных артистов.

Спектакль «История одной фотографии»

Когда: 30 и 31 августа.

Где: Театр имени Моссовета (Сцена под крышей).

«Горький+» в этом году идёт не только в парке Горького, но и на других московских площадках. На сцене Театра имени Моссовета 30 и 31 августа можно будет увидеть мокьюментари-детектив «История одной фотографии». Мокьюментари (от английского — mock) — это жанр игрового кино, имитирующего документальную съёмку, но с вымышленными элементами, вплетёнными в действие.

В «Истории одной фотографии» мотором сюжета становится вымышленный персонаж — фотограф, который в своём отношении к писателю Максиму Горькому переходит от восхищения к разочарованию, а в финале к абсолютному принятию. Фотография, которая вынесена в название спектакля, сделана на пароходе «Глеб Бокий», идущем на Соловецкие острова.

У этой сюжетной линии есть документальная основа. В 1929 году Горький приехал в Советский Союз из Италии, где проживал в эмиграции, чтобы посетить концентрационный лагерь, созданный в стенах бывшего монастыря. Прибыл он туда как раз на том самом теплоходе. По свидетельству очевидцев, поговорив с заключёнными, писатель плакал, но, вернувшись в Москву, написал восторженный очерк о режиме в тюрьме и перевоспитании её узников. По предположению советского литературоведа Дмитрия Лихачёва, в тот момент Горькому дали понять, что, если он отведёт все обвинения от лагеря, режим будет смягчён. В 1932 году Горький вернулся из эмиграции на родину.

Главная тема спектакля — эмиграция и всё, что с ней связано. «Мы просто попытались понять, почувствовать, почему Горький вернулся», — говорит «Рамблеру» режиссёр спектакля Лиза Бондарь. Для режиссёра и её соавтора, драматурга Александра Плотникова, жизнь Горького с его неоднозначными решениями об отъезде и возвращении стала полем для размышлений.

Фильм «Горящий Горький»

Когда: 29 августа.

Где: Основная сцена, Центральный парк культуры и отдыха имени Максима Горького.

Организаторы фестиваля заказали фильм о Горьком одному из ведущих российских кинорежиссёров. Постановщиком короткометражки «Горящий Горький» стал многократный лауреат российских и международных фестивалей Алексей Федорченко. Он также срежиссировал такие картины, как «Овсянки», «Ангелы революции», «Небесные жены луговых мари» и др. В каждой из них документальное соединяется с фантастическим, реальность — с вымыслом, серьёзная тема — с детективно закрученным сюжетом.

Авторский стиль прослеживается и в 30-минутном фильме «Горящий Горький» — в нём рассказывается о реальном эпизоде из биографии писателя, его жизни в татарском селе Красновидове, описанной в повести «Мои университеты». В фильме Федорченко историю Красновидова, о том следе, который в жизни села оставили Екатерина II, Максим Горький и Юрий Гагарин, рассказывают местные жители, в памяти которых факты перемешались с легендами и анекдотами. Фильм будут показывать в фестивальном кинотеатре 29 августа в течение всего дня, а в 14 часов состоится встреча с режиссёром и съёмочной группой.

