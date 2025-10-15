Данила-мастер и Левша: что смотреть в театрах за пределами Москвы

В октябре театралов ждёт много приятных сюрпризов. В Санкт-Петербурге в Доме Радио покажут моноспектакль Елизаветы Боярской. В Новосибирске в театре «Старый дом» пройдёт постановка о парижанине, который завёл дружбу с удавом. А в Красноярском драматическом театре имени Пушкина можно посмотреть премьеру «Сказка панельных домов» о любви молодой пары.

Спектакль «Левша»

«Голубчик»

Где: «Старый дом», Новосибирск.

Когда: 24, 25, 26 октября.

Роман «Голубчик» был опубликован во Франции в 1974 году и стал сенсацией. Успех книги подогревала таинственность автора: его имя — Эмиль Ажар — в литературном мире было неизвестно. Его вторая книга «Вся жизнь впереди» вышла через год и получила престижную французскую Гонкуровскую премию, обладателем которой писатель может стать только раз в жизни. Издатели начали разыскивать автора и очень быстро нашли: под псевдонимом Эмиль Ажар скрывался известный французский писатель Роман Гари, пятнадцать лет назад уже удостоенный этой премии. Так благодаря своей мистификации Роман Гари стал единственным в истории обладателем двух Гонкуровских премий.

Ромен Гари

Роман Гари тоже псевдоним. Настоящее имя писателя — Роман Кацев, он родился в 1914 году в городе Вильно (нынешний Вильнюс), находившемся на территории Российской империи. Мать, которая растила его одна, верила в то, что у её сына великое будущее: он станет офицером, дипломатом, писателем. Самое интересное, что всё это сбылось. О своей матери и о том, как она воспитывала в нём веру в себя, Роман Гари написал в самом известном своём романе об отношениях матери и сына «Обещание на рассвете».

«Голубчик» написан от имени человека, который живёт в Париже, страдает от одиночества и всю свою любовь и нежность переносит на привезённого из Африки удава. В этой истории тоже можно увидеть автобиографические мотивы. Роман Гари, несмотря на сбывшиеся мечты (он стал Генеральным консулом Франции, командором ордена Почётного легиона и литературной знаменитостью), много лет страдал от депрессии.

Режиссёр Александр Золотовицкий прочитал «Голубчика» по рекомендации друзей и сразу решил, что должен его поставить, хотя перевести роман на сценический язык непросто. Инсценировку написала драматург Лиза Булаева, удава, которого герой зовёт Голубчиком, и девушку, в которую он влюблён, играет Лилия Мусина.

«Сказки Бажова»

Где: Няганский театр юного зрителя.

Когда: премьерные спектакли прошли 2 и 3 октября, следующие показы запланированы на 26 ноября.

Год назад Няганский ТЮЗ предложил молодым режиссёрам принять участие в лаборатории «Малахитовая шкатулка». Войти в программу могли только творческие тандемы в лице режиссёра и художника, которым предстояло поработать над сценическим воплощением сказок Павла Петровича Бажова.

Победителем лаборатории стал тандем режиссёра Даниила Роменского и сценографа Мартына Степанова (оба выпускники мастерской Евгения Каменьковича и Дмитрия Крымова на режиссёрском факультете ГИТИСа). Созданные победителями эскизы превратились в спектакль по мотивам трёх сказов Бажова: «Огневушка-поскакушка», «Синюшкин колодец» и «Каменный цветок». Герои в трёх сказках одни и те же: это горные мастера и фантастические персонажи уральских мифов, такие как бабка Синюшка, Огневушка-поскакушка или Хозяйка Медной горы, с которыми бажовские рудознатцы и камнерезы могут встретиться в любой момент.

«Сказка панельных домов»

Где: Красноярский драматический театр имени Пушкина, Новое пространство «Пушка+».

Когда: 25 и 26 октября.

С 2023 года Красноярский драматический театр имени Пушкина запустил новое пространство «Пушка+» со сценой-трансформером, предназначенной для творческих экспериментов. Здесь можно увидеть не только спектакли, но и перформансы, арт-дефиле и хэппенинги (форма современного искусства, представляющая собой действия, события или ситуации, происходящие при участии художника, но не контролируемые им полностью — прим. «Рамблера»).

Уральский драматург Иван Андреев специально для «Пушки+» написал пьесу «Сказка панельных домов». Как и самая известная пьеса Андреева «Боюсь стать Колей» (в 2017 году её поставила на новой сцене МХТ режиссёр Марина Брусникина), это дорожная история. Молодой человек и девушка идут навстречу друг другу, но никак не могут встретиться. Как сказано в аннотации, «герои мечутся, ликуют, страдают и вновь влюбляются, путешествуют сквозь песенные образы дома без дверей, бесконечных электричек, стены из леса, брезентового поля, вечного апреля, странной сказки».

Автор пьесы надеется, что в её героях зрители увидят себя и своих знакомых, потому что большая часть реплик взята из жизни. «Самые абсурдные и нелепые фразы в пьесе — это реально подслушано из жизни, — объясняет Иван Андреев. — “Голова у меня крепкая. Мне она от бабки досталась. Та ещё в революцию этих-то... головой на таран брала” или: “Очки-то у меня есть, но я их дома храню, чтобы не потерять”». Жизненно очень. Стоит разок прокатиться в поезде дальнего следования, и вот уже у тебя персонажей — вагон. Буквально» (его слова приводятся на сайте спектакля). Ставит «Сказку панельных домов» режиссёр Юрий Квятковский, жанр постановки — «музыкальная сказка».

«137. Сны о страсти и смерти». Моноспектакль Елизаветы Боярской

Где: Дом Радио, Санкт-Петербург.

Когда: 18 и 19 октября.

У этого проекта есть предыстория. В 2020 году вышел документальный фильм режиссёра и сценариста Аллы Дамскер «Цветаева. Open», где о том, что происходило с Мариной Цветаевой и её семьей с 1917 по 1920 год, рассказывали известные российские актёры. Задачей фильма было защитить имя поэта от лавины обвинений, которые появились сразу после того, как в 2000 году был открыт архив Цветаевой. Опубликованные материалы из этого архива, который сама Марина Ивановна берегла, перевозила его из Советской России в Берлин, Прагу, Париж и, несмотря на риск, взяла его с собой в 1939 году в СССР, дали повод осуждать её поведение в роли матери и жены. Алла Дамскер решила ответить на все обвинения, используя те же архивные материалы. Стихи Марины Цветаевой в этом документальном фильме читала Елизавета Боярская.

«137» — это уже не документальная история, не биографическое повествование. Как написано в анонсе на сайте Дома Радио, это «философская притча о цене творчества, о выборе между жизнью и смертью, о том, как наши решения формируют нашу посмертную судьбу, о том, как душа ищет ответы на вечные вопросы».

Моноспектакль создан в коллаборации с Домом Радио и после премьеры станет частью его репертуара. Музыку для постановки написал композитор-резидент Дома Радио Кирилл Архипов.

«Левша»

Где: ТЮЗ имени Брянцева, Санкт-Петербург.

Когда: премьера прошла 4 октября, ближайший спектакль состоится 3 ноября.

Тульской Левша, подковавший «аглицкую» блоху, сейчас воспринимается как персонаж народной сказки. На самом деле придумал Левшу Николай Лесков в конце 1870-х годов. В предисловии к первому изданию писатель пояснил, что сказ о стальной блохе — цеховая оружейничья легенда, которую ему рассказал старый оружейник, переселившийся из Тулы в Сестрорецк ещё при Александре I.

«Рассказчик два года тому назад был ещё в добрых силах и в свежей памяти: он охотно вспоминал старину, очень чествовал государя Николая Павловича, жил “по старой вере”, читал божественные книги и разводил канареек. Люди к нему относились с почтением», — пишет в предисловии Лесков.

Режиссёр Баатр Колаев придал лесковскому сказу характер весёлой фантасмагории, при этом яркая форма позволяет увидеть и тот смысл, который придавал этой истории автор. На сайте театра, где приведена его цитата, он называет Левшу маленьким человеком между огромными историческими событиями. «Не хочется громких слов, но получается, что Левша в каком-то смысле герой, представитель простого народа. Он думает не о себе, а о стране. Нам хотелось, чтобы эта история заставила подрастающее поколение задуматься об ответственности каждого человека за свои поступки и дела», — делится режиссёр.

