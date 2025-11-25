Россиянам раскрыли, как почти даром попасть на балет «Щелкунчик»

Сбер и «Афиша» запустили проект «Изумрудная коллекция» — подборку культурных событий, билеты на которые можно приобрести исключительно за бонусы программы лояльности СберСпасибо. Первым мероприятием коллекции станет специальный предновогодний показ балета «Щелкунчик», который пройдёт 26 декабря в Московском академическом музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ).

Постановщиком балета стал Юрий Посохов. Он был премьером Большого театра, выступал в труппе Датского королевского балета и труппе Балета Сан-Франциско. В 2006 году Посохов завершил танцевальную карьеру и активно занялся хореографией.

В числе его работ в качестве постановщика — балеты «Золушка» (2006) и «Герой нашего времени» (2015) в Большом театре, «Дон Кихот» (2011) в чикагском балете Джоффри, «Франческа да Римини» (2012) в Балете Сан-Франциско и «Снежная королева» (2019) в Театре балета Тиволи. Посохов — трижды лауреат национальной театральной премии «Золотая маска».

В постановке для МАМТ хореограф переосмыслил оригинальную историю Гофмана. Спектакль представляет собой не только праздничное новогоднее представление, но и современную притчу о взрослении и преодолении страхов главной героини Мари и заколдованного Принца-Щелкунчика.

Эксклюзивный показ состоится 26 декабря в 19:00. Билеты на него доступны только на сайте «Афиши» и могут быть оплачены исключительно бонусами Спасибо. Оплатить часть стоимости рублями не получится, объяснила «Рамблеру» директор по маркетингу СберСпасибо Ольга Иванова. Гостей ожидают дополнительные привилегии и подарки от СберСпасибо и «Афиши».

Программа лояльности «СберСпасибо» действует с 2011 года и насчитывает более 97 миллионов участников. Присоединиться к ней несложно и для этого необязательно иметь карту Сбербанка. После регистрации пользователю открывается бонусный счёт, на который начисляются Спасибо. Подробная информация — в материале «Рамблера».

«В декабре в рамках проекта будут запущены продажи билетов на предпремьерные показы фильма “Чебурашка 2”», — добавила Ольга Иванова.

Это продолжение семейного фильма Дмитрия Дьяченко, ставшего самым кассовым в истории российского проката. Первая часть, вышедшая 1 января 2023 года, собрала 6,78 миллиарда рублей. Премьера сиквела запланирована на 1 января 2026 года. В проект возвращаются Сергей Гармаш, Елена Яковлева и Фёдор Добронравов. Чебурашку вновь озвучит Ольга Кузьмина.

